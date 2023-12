Un trio verde. Despre business, comunitate si mediu – Podcast

Podcastul Business Philosophy a avut-o ca invitată pe Cristina Neacșu, manager de comunicare al Coalitiei pentru Economia Circulara si responsabil CSR al GreenGroup.

00:22 Nǐ hǎo! (Salut! – in limba chineza) Te salut, Cristina Neacsu, care este si translator de limba chineza

01:16 Esti manager de comunicare al Coalitiei pentru Economia Circulara si responsabil CSR al GreenGroup. Cristina, care este istoricul companiei?

02:08 Producem fibra poliesterica din material reciclat 100%. Reducem amprenta de CO2 cu 65-70% fata de productia din material virgin

03:55 In industria energofaga a aluminiului, reducerea amprentei de CO2 ajunge pana la 90% 04:47 Am pierdut vechiul obicei al celor 3 R – cand duceam sticle, borcane, cartoane la scoala

05:50 Cum s-a implicat Greengroup in zona de responsabilizare sociala?

06:45 “Parcul Dragaica” – proiect de regenerare urbana premiat in 2023, realizat in Buzau, pentru comunitatea locala. Intoarcem binele primit inapoi in societate

07:25 Stiti ca 20% din impozitul pe profit poate fi directionat de companii catre proiecte sociale?

08:05 Am pornit din zona Buzau, dar ne-am extins (cu 11 companii) in Urziceni, Campia Turzii, Popesti-Leordeni, dar si in Lituania si Slovacia

08:34 Peste tot ducem spre comunitate o parte din profitul economic pe zona de: sanatate, educatie si proiecte de economie circulara

09:05 Detalii interesante despre “Parcul Dragaica”. Transformarea unui teren viran intr-un parc ecologic, un spatiu de intalnire a localnicilor

11:20 Tot mobilierul parcului este facut din lemn reconditioat, de exemplu din barnele unui pod vechi

11:40 Cea mai mare recompensa este bucuria oamenilor care viziteaza parcul. Acesta aduce laolalta mai multe generatii!

12:46 Nu lasa deciziile doar in mainile statului! Investeste cum si cat poti, acolo unde “te doare”

13:20 Intrebati oamenii din comunitate ce nevoi au, pentru a veni in intampinarea lor. In ce directie duceti bugetele, astfel incat si salariatii si localnicii sa fie fericiti?

14:15 Nu ai familie. Esti necasatorita! Dar ai o familie extinsa la job si CSR-ul iti vine “manusa”… 14:50 Grija fata de semeni ai descoperit-o demult? … Zona asta m-a cautat pe mine!

15:20 GreenGroup a donat mai demult, in Buzau, cateva zeci de scutere de mobilitate pentru personae cu dizabilitati si pentru varstnici

16:52 Varstnicii ne multumeau ca si-au redobandit mobilitatea. Bucuria pe care o vad in ochii oamenilor este echivalenta cu satisfactia adusa de o familie

17:25 Munca implinita si dedicarea vine cu recompense si abundenta, sub toate formele 18:20 Comparatie intre sistemul occidental si cel oriental, vis a vis de educatia de mediu

19:20 Proiecte GreenGroup pe zona de educatie circulara? Cu scoli, dar si alte institutii 20:15 Avem colaborari pe cercetare-dezvoltare, dar si colaborari pentru internship cu universitati si mediul academic

20:50 Programul de masterat are chiar un modul de Educatie Circulara, in cadrul ASE Bucuresti 21:22 Reciclarea este doar o mica componenta a economiei circulare, ce copiaza modelul naturii

22:05 Resursele sunt reutilizate. Despre regenerarea resurselor naturale, pronind chiar de la designul de produs … circular

22:25 Cand vom implementa la nivel global economia circulara, vom uita care a fost primul ”Oul sau gaina? Resursa sau materialul reciclat?”

23:00 Ne vom focusa sa devenim mai creativi, in zona de design industrial al produselor, pentru a eficientiza consumul de resurse…

23:15 Deseurile nu sunt altceva decat o materie prima sub alta forma, fata de cea daruita de natura 23:48 Inteligenta artificiala in proiectarea produselor prietenoase cu mediul

24:20 Educatia in trecut era mai rigida si nu stimula rebelii … acum poti fi curios si inovatia e la indemana. Trebuie sa pui sub semnul intrebarii totul, pentru a gasi solutii

25:20 Proiectele CSR desfasurate cu copiii ne dau raspunsuri; sunt foarte receptivi si ne sunt chiar modele

26:05 Proiectele ne aduc impreuna si gasim raspunsuri la problemele noastre 26:22 Prin scuterele electrice donate la Buzau am redat mobilitatea oamenilor cu dizabilitati … e ca un cadou de Craciun pentru ei

26:51 Le-am redat oamenilor demnitatea. Si-au recastigat-o devenind mai mobili! 27:02 Copilul nostru interior este clientul nostru de baza si sarcina de baza a educatiei este sa formeze ipostaze ale maturului…. Oameni si companii cu mentalitate deschisa spre un mediu sanatos!

29:00 In ce produse se transforma PET-urile: mocheta, halite, umpluturi jucarii, perne etc 31:24 Aducem in Romania ce e bun din alte zone si cuturi, pe zona educatie si CSR?

33:00 Cristina: Daca nu as fi facut ce fac astazi, tot asta as fi vrut sa fac! Mi se potriveste. Am ajuns pe drumul potrivit

33:53 Imi place si admir perseverenta celor din cultura asiatica. Mi-ar placea sa o aplicam si noi mai mult aici in Romania

34:47 Cristina, ne transmiti te rog in incheiere un mesaj in limba chineza? …

Podcastul intitulat “Un trio verde. Despre business, comunitate si mediu”, moderat de Ileana Vlăduț, este sprijinit de Aqua Carpatica.