Crystal Palace a câştigat Conference League învingând în finală Rayo Vallecano. Andrei Raţiu a fost integralist

Crystal Palace a câştigat Conference League, la Leipzig, învingând în finală pe Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Raţiu, care a evoluat pe toată durata partidei.

Elevii lui Glasner au deschis scorul în minutul 51, când portarul Batalla a respins şutul lui Adam Wharton şi Mateta a fost pe fază, marcând.

CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Riad, Lacroix, Canvot – Daniel Munoz., A. Wharton, Kamada, T. Mitchell – I. Sarr, Mateta (Strand Larsen 76), Yeremy Pino (Guessand 80). Antrenor: Oliver Glasner

RAYO VALLECANO: Batalla – Raţiu, Lejeune, P. Ciss, Pep Chavarria – Oscar Valentin (N. Mendy 62), Unai Lopez (Pedro Diaz 62) – De Frutos (Camello 70), Isi Palazon (Akhomach 77), Alvaro Garcia (Espino 70) – Alemao. ANTRENOR: Inigo Perez.

Cartonaşe galbene: A. Wharton 42, Y. Pino 74, C. Riad 82 / P. Ciss 20, Isi Palazon 23, Unai Lopez 48, Alvaro Garcia 62, N. Mendy 85, Espino 90+2

Arbitri: Maurizio Mariani – Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (toţi din Italia) – Glenn Nyberg (Suedia)

Arbitru VAR: Marco Di Bello (Italia)

BNR lansează monede dedicate împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice
