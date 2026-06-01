Search
Fotbal
Updated:

Farul rămâne în Superligă, după meciul de baraj cu Chindia

By Clubul Media Business
1

Farul Constanţa a învins, pe teren propriu, scor 4-2 la lovituri de departajare, în faţa Chindiei Târgovişte, câştigând barajul pentru menţinerea în Sup,erligă.

În minutul 8, oaspeţii au reuşit să deschidă scorul prin Daniel Florea. În minutul 56, gol Radaslevescu, tabela s-a schimbat, 1-1.

După prelungiri, au urmat loviturile de pedeapsă. Chindia a început prin Pandele care a ratat. Alibec a amendat greşeala dâmboviţeanului şi a adus Farul în avantaj. Mihai a egalat, dar Sîrbu a readus gazdele la conducere. Iulian Roşu a şutat şi el peste poartă, în timp ce Cojocaru a înscris. Celea i-a păstrat pe oaspeţi în meci, cu golul său, 3-2 pentru Farul, însă Narek Grigoryan a marcat şi a păstrat pe Farul în Superligă, constănţenii impunându-se cu 4-2.

FARUL: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, D. Sîrbu, Furtado – Vînă (Vojtus 120), Dican – Radaslavescu (N. Grigoryan 76), Işfan (Doicaru 106), R. Tănasă (I. Cojocaru 69) – Alibec. ANTRENOR: Flavius Stoican

CHINDIA: M. Contra – Martac, Moumbouni, Celea, M. Brumă (P. Munoz 79) – Doukoure, Honciu (Jurj 97) – Popadiuc (R. Mihai 66), D. Florea (Pandele 73), Pesic – Doumtsios (I. Roşu 79). ANTRENOR: Nicolae Croitoru

Cartonaşe galbene: R. Tănasă 56, Vînă 100, Dican 120+1, / Honciu 80, Pesic 90+5, P. Munoz 95, Jurj 105+2

Arbitri: Rareş Vidican – Andrei Constantinescu, Nicuşor Marin

Arbitri VAR: Iulian Dima – Sorin Costreie

viewscnt
Articolul anterior
PSG a câştigat Liga Campionilor după lovituri de departajare cu Arsenal / Vitinha, omul meciului
Stiri recente
FotbalClubul Media Business -

PSG a câştigat Liga Campionilor după lovituri de departajare cu Arsenal / Vitinha, omul meciului

Paris Saint-Germain a câştigat pentru al doilea an consecutiv Liga Campionilor, impunându-se în finala cu Arsenal, la Budapesta, la...