Medicana Health Group inițiază un parteneriat strategic cu National Golf & Country Club

By Clubul Media Business
Medicana Health Group anunță inițierea unui parteneriat strategic cu National Golf & Country Club, unul dintre cele mai importante proiecte dedicate comunității de golf și stilului de viață premium din România.

Prin această colaborare, Medicana Health Group își propune să contribuie la sănătatea și calitatea vieții membrilor și rezidenților National Golf & Country Club, oferind acces la servicii medicale premium, controale periodice și soluții adaptate unui stil de viață activ și echilibrat.

Parteneriatul reflectă importanța acordată sănătății, medicinei preventive și calității vieții, facilitând accesul la servicii medicale moderne și la programe personalizate orientate către wellness și performanță. Având în vedere faptul că golful este un sport care necesită rezistență fizică, echilibru musculo-scheletal, concentrare și performanță pe termen lung, serviciile medicale preventive și soluțiile dedicate performanței sportive au o importanță deosebită pentru jucătorii de golf.

În cadrul colaborării, membrii National Golf & Country Club vor beneficia de avantaje și condiții preferențiale pentru serviciile medicale oferite de Medicana Health Group. De asemenea, câștigătorii turneelor organizate în cadrul clubului vor primi pachete Premium Check-up, cu scopul de a susține monitorizarea constantă a stării de sănătate, menținerea performanței sportive și depistarea timpurie a eventualelor riscuri medicale.

În acest context, jucătorii de golf vor avea acces la evaluări ortopedice, programe dedicate medicinei sportive, analize posturale și de performanță musculară, servicii Premium Check-up, precum și soluții medicale dedicate managementului energiei, controlului stresului și recuperării fizice.

Pe lângă specialități precum oncologia personalizată, cardiologia, neurochirurgia și alte domenii medicale avansate, Medicana Health Group deține în Turcia centre de excelență dedicate Elite Sports Medicine, programelor Premium Check-up, chirurgiei robotice Da Vinci, medicinei regenerative și terapiilor cu celule stem.

Unul dintre conceptele inovatoare dezvoltate de Medicana Health Group este „Longevity Therapy Programs”, un program complex dedicat longevității, medicinei preventive și optimizării stării de sănătate, bazat pe tehnologii medicale avansate, terapii regenerative și planuri personalizate de recuperare și wellness. Aceste programe sunt concepute pentru a susține echilibrul fizic și mental, creșterea performanței organismului și îmbunătățirea calității vieții pe termen lung.

Portofoliul programului include soluții dedicate creșterii nivelului de energie și combaterii oboselii cronice, recuperării metabolice, longevității cognitive, managementului stresului, performanței musculare și terapiilor anti-aging. Totodată, programele integrează tehnologii moderne precum Photobiomodulation (PBM), terapii cu oxigen hiperbaric, drenaj limfatic, sisteme avansate de monitorizare metabolică și tratamente dedicate regenerării organismului.

„Acest parteneriat reprezintă un pas important pentru consolidarea prezenței Medicana Health Group în România. Ne dorim să fim aproape de comunitatea National Golf & Country Club și să contribuim la dezvoltarea unui ecosistem modern, în care sănătatea și sportul se completează armonios”, a declarat Ana Herkmen, Director Reprezentanță Medicana Health Group România.

In luna mai, National Golf & Country Club a găzduit evenimentul CEO Golf Cup, care a reunit lideri din mediul de afaceri, antreprenori și reprezentanți ai unor companii importante din România, într-un cadru dedicat performanței, networkingului și promovării unui stil de viață activ și echilibrat. Competiția a evidențiat valorile comune ale sportului și leadershipului — disciplină, excelență și viziune strategică — consolidând totodată comunitatea premium dezvoltată în jurul National Golf & Country Club.

National Golf & Country Club continuă să găzduiască personalități importante din lumea sportului și a societății românești, iar în cadrul CEO Golf Cup, Medicana Health Group a fost distinsă cu premiul de excelență „Proud Healthcare Sponsor for CEO Golf Cup”.

Într-unul dintre momentele speciale ale evenimentului, premiile câștigătorilor turneului au fost înmânate de Simona Halep, subliniind astfel legătura puternică dintre performanță, sănătate și excelență.

„Suntem bucuroși să avem alături un partener internațional precum Medicana Health Group, care împărtășește valorile noastre legate de sănătate, performanță și dezvoltarea unei comunități premium. Credem că această colaborare va aduce valoare pe termen lung membrilor și rezidenților National Golf & Country Club”, a declarat Özkan Baykal, General Manager National Golf & Country Club.

Prin această colaborare, Medicana Health Group și National Golf & Country Club își propun să susțină pe termen lung un model integrat de wellness, sănătate și lifestyle premium în România, într-un moment important pentru extinderea prezenței Medicana Health Group în România și pentru deschiderea viitorului spital Medicana Health Group.

