Fotbal
FCSB învinge în prelungiri, 2-1 cu Dinamo, şi merge în Conference League

FCSB a învins, în deplasare, scor 2-1 după prelungiri, formaţia Dinamo, în barajul pentru calificarea în Conference League.

Dawa a înscris la un corner, după o deviere a lui Toma, şi elevii lui Marius Baciu conduceau cu 1-0.

În minutul 73, Karamoko a restabilit egalitatea cu un şut din careu. După 90 de minute, scorul a fost de 1-1, s-a intrat în cele două reprize de prelungiri. Oaspeţii au revenit la conducere în minutul 107, când Florin Tănase a pasat, iar nou intratul Ofri Arad a înscris cu un şut din careu.

Dinamo nu a putut să mai revină pe tabelă şi FCSB s-a impus cu 2-1, urmând să joace pentru al 24-lea sezon consecutiv în cupele europene. Dinamo bifează al zecelea an fără prezenţă în competiţiile continentale.

DINAMO: Epassy – Sivis (Ikoko 85), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, I. Mărginean (Karamoko 65), Cîrjan – Milanov (Tarbă 57), Armstrong (M. Duţu 111), Al. Musi (Caragea 86). ANTRENOR: Zeljko Kopic

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Dawa, Radunovic (Pantea 91) – Tănase (Andre Duarte 116), Joao Paulo, Olaru (Ofri Arad 105) – Toma (D. Popa 90), Cisotti (Mamadou Thiam 91), Oct. Popescu (Lixandru 46). ANTRENOR: Marius Baciu

Cartonaşe galbene: Stoinov 14, Milanov 51, Epassy 62, Armstrong 76, Caragea 90+5, Ţicu 104 / Octavian Popescu 15, Lixandru 82, Cisotti 86, Olaru 90+3, V. Creţu 119, Ofri Arad 120+1

Arbitri: Marian Barbu – Imre Bucsi, Alexandru Corb

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Ovidiu Artene

