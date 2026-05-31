Târnovanu, Popescu, Tănase, Olaru şi Cîrjan, convocaţi de Hagi la echipa naţională

By Clubul Media Business
Selecţionerul Gheorghe Hagi i-a convocat şi pe Ştefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru şi Cătălin Cîrjan, pentru meciurile din luna iunie.

De asemenea, după ultimele meciuri de baraj este posibil ca lotul să fie completat şi cu alţi fotbalişti, anunţă echipa naţională pe Facebook.

În iunie, naţionala României va disputa două partide de pregătire, primele meciuri ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecţioner al primei reprezentative:

Marţi, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în ţară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA

Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (Bucureşti): ROMÂNIA – Ţara Galilor

Gala Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00
PSG a câştigat Liga Campionilor după lovituri de departajare cu Arsenal / Vitinha, omul meciului
