Eurosport sărbătorește 1 an până la Jocurile Olimpice Paris 2024



La aproape șase ani după ce capitala Franței a fost desemnată gazdă, începe numărătoarea inversă până la Jocurile Olimpice Paris 2024!



Eurosport, deținătorul drepturilor de difuzare a Jocurilor Olimpice în România, sărbătorește cu programe exclusive și originale pe 26 iulie.



Thierry Henry, câștigătorul Cupei Mondiale FIFA, este naratorul documentarului Paris, La Vie Sportive, care prezintă 100 de ani de povești din sport ale Parisului.



Cea mai rapidă femeie din istoria Marii Britanii, Dina Asher-Smith, este ambasador olimpic.



Drumul spre Paris 2024 aduce conținut nou și exclusiv la Eurosport, pentru a celebra „Un an de visare”.

Pe 26 iulie, Eurosport difuzează programe speciale, sărbătorind numărătoarea inversă până la întoarcerea Jocurilor Olimpice în Europa, pentru prima oară de la Londra 2012.



Paris, La Vie Sportive

Eurosport va aduce, în premieră, documentarul Paris, La vie Sportive, care va vorbi despre relația unică a Parisului cu sportul în cei 100 de ani de când a găzduit ultima dată Jocurile Olimpice, în 1924. Documentarul, care are două episoade, este narat de legendarul Thierry Henry, câștigător al Cupei Mondiale FIFA 1998 și al UEFA Euro 2000.



Programul are, de asemenea, interviuri cu unii dintre cei mai distinși sportivi din diferite sporturi olimpice.



Printre aceștia se numără coechipierii lui Henry la Cupa Mondială și la Euro, Emmanuel Petit și Marcel Desailly, precum și legendele tenisului Mats Wilander, de șapte ori campion de Grand Slam la simplu masculin, și ultimul francez care a câștigat titlul de simplu la Roland-Garros, Yannick Noah, dar și Eddy Merckx, de cinci ori câștigător al Turului Franței.



Thierry Henry spune: “Cel mai important lucru pe care-l aduce un eveniment major sau un turneu important în țara ta este bucuria oamenilor, dar și dorința de a practica un sport.



Prin sport, Parisul a reușit să se ridice, să respire din nou și să vadă lumina de la capătul tunelului. Cred că acest lucru este foarte important.



Jocurile Olimpice aduc speranță. Sper că se poate vedea acest lucru și că o să reiasă bine din documentar.“

Paris, la Vie Sportive, va fi la Eurosport 1, pe 26 iulie de la ora 21:30.



Scott Young, SVP Content and Production la Warner Bros. Discovery Sports Europe, a declarat: “Este un eveniment important pentru noi și pentru toți fanii sportului, iar aici nu vorbesc despre cele 17 zile de anul viitor, ci de călătoria de 12 luni până vara viitoare.



Vom începe cu o selecție grozavă de conținut, care ne propunem să entuziasmeze de acum și până la startul Jocurilor Olimpice de la Paris.



Este vorba despre a-i duce pe cei care ne urmăresc într-o călătorie care să-i conecteze cu spiritul olimpic. Iar apoi vom trece la următorul pas, acoperind rolul nostru de a spune povestea Jocurilor Olimpice și a atleților care se luptă pentru a-și îndeplini visul.



Dacă vă plac Jocurile Olimpice, puteți vedea fiecare minut din fiecare sport care este acoperit în cele 20 de limbi și aproape 50 de țări din Europa în care transmitem la Eurosport și în aplicația Eurosport.



33 de sporturi și 321 de evenimente de medaliere for fi în direct pe platformele noastre. Știm că, la fiecare patru ani, Jocurile Olimpice atrag noi fani ai sportului, cărora le vom aduce o experiență cu adevărat unică.



Abia așteptăm să vă facem curioși și să creștem nerăbdarea de a urmări evenimentul de acum și până la ceremonia de deschidere de la Paris, peste 365 de zile.“



Înainte de premiera documentarului Paris, La Vie Sportive, Radzi Chinyanganya, gazdă Eurosport, va prezenta o emisiune specială intitulată “Un an de visare”, în care va vizita câteva dintre reperele emblematice ale Parisului pentru a intervieva invitați speciali.



Printre aceștia se numără Tony Estanguet, președintele Jocurilor Olimpice Paris 2024, Teddy Riner, de cinci ori medaliat olimpic la judo, Matthias Dandois, de nouă ori campion mondial la BMX, și Ysaora Thibus, medaliată olimpică la scrimă.



Emisiunea “Un an de visare” va fi la Eurosport 1 pe 26 iulie, de la ora 21:00.

În plus, Eurosport 1 va aduce și conținut dedicat profilurilor diverșilor sportivi, în emisiunea Olimpicii (The Olympians) tot pe 26 iulie, de la ora 23:30.



În drumul spre Paris 2024, Eurosport a pregătit numeroase programe speciale, care vor entuziasma fanii sportului pe măsură ce cel mai mare spectacol de pe Pământ se apropie.



Dina Asher-Smith se alătură Eurosport în noul rol de ambasador Paris 2024

Dina Asher-Smith, din echipa Marii Britanii, are deja două medalii olimpice în palmares și va încerca să obțină aurul la Paris anul viitor.



Cea mai rapidă femeie britanică din toate timpurile la 100m și 200m se va alătura echipei Eurosport în calitate de ambasador olimpic în perioada premergătoare Jocurilor Olimpice Paris 2024.



Dina Asher-Smith a declarat: “Noul meu rol va fi acela de a-i face pe toți să știe cât de incredibil va fi Parisul și de a-i încuraja să urmărească spectacolul la Eurosport. Voi aduce o energie bună și entuziasm și îmi doresc ca toți telespectatorii și toată lumea de acasă să fie foarte entuziasmată de Jocurile Olimpice.“