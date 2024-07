Dinamo a transferat un fundaș din Franța. Cine e Maxime Sivis

Dinamo a anunţat transferul fundaşului dreapta Maxime Sivis, care a fost legitimat la echipa franceză din liga secundă Guingamp.

„Clubul Dinamo 1948 Bucureşti este încântat să anunţe oficial transferul fundaşului dreapta Maxime Sivis. El va îmbrăca tricoul alb-roşu până în 2026, cu opţiune de prelungire” notează pagina de Facebook a lui Dinamo.

Sivis e născut în Franţa, în 1998, şi are și cetăţenia congoleză.

În sezonul trecut, el a evoluat pentru Guingamp în 34 de meciuri, marcând un gol şi oferind două pase decisive. În cariera sa a mai jucat la formaţiile Angers SCO B, Quevilly Rouen Metropole B, Quevilly Rouen, Concarneau şi Red Star FC.

Fundaşul francez este cel de-al optulea transfer al lui Dinamo în vară, după fundaşul Răzvan Paşcălău (ultima oară la US Lecce), fundaşul central togolez Kennedy Boateng (Austria Lustenau), portarul Alexandru Roşca (CSC Şelimbăr), mijlocaşul ofensiv Cătălin Cîrjan (FC Rapid), mijlocaşul Adrian Caragea (Sassuolo Calcio), fundaşul Raul Opruţ (KV Kortrijk) şi atacantul Raul Rotund (Şelimbăr).

Anunțul de pe pagina de Facebook a celor de la Dinamo:

„Bine ai venit în familia Câinilor roșii, Maxime SIVIS!

Clubul Dinamo 1948 București este încântat să anunțe oficial transferul fundașului dreapta Maxime Sivis.

Născut în Franța, în 1998, cu rădăcini congoleze, Maxime a evoluat ultima dată pentru francezii de la Guingamp, în Ligue 2, până la finalul sezonului trecut.

34 de meciuri a bifat în campionat, marcând un gol și oferind 2 pase decisive.

Maxime a învățat deja cele mai importante cuvinte în limba română: Doar Dinamo București!

Maxime Sivis va îmbrăca tricoul alb-roșu până în 2026, cu opțiune de prelungire.

Welcome to the Red Dogs family, Maxime SIVIS!

Dinamo 1948 Football Club is glad to officially announce the signing of the french right-back, Maxime Sivis.

Born in France in 1998 and of Congolese descent, Maxime last played for the Guingamp french club, in Ligue 2, until the end of last season.

He made 34 appearances in the championship, scoring one goal and giving 2 assists.

Maxime has already learned the most important words in Romanian: Doar Dinamo București!

Maxime Sivis will be wearing the white & red jersey until 2026, with a deal extension option”.