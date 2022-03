Sosirea primaverii se asteapta cu sezlonguri

Fiecare anotimp are farmecul sau si un rol important in viata omului si in univers. S-a alocat un timp in care totul prinde viata, vegetatia iese din pamant, animalele zburda la soarele placut, iar in sufletele oamenilor creste speranta unor zile calde si placute.

Vara este anotimpul in care soarele incalzeste pamantul si ajuta roadele sa se coaca. E vremea concediilor si a vacantelor, iar oamenii au nevoie de sezlonguri.

Este nevoie de odihna si oamenii profita din belsug în timpul vacantei. La mare, pe plaja, se sta comod la soare pe un sezlong sub o umbrela uriasa.

Prin cearsaf se simt pietricelele si boabele de nisip, plus ca vantul il poate ridica in anumite clipe, dar sezlongul este mult mai comod. El poate fi luat in masina si folosit si la munte, dar si la mare.

Pe o pajiste plina de iarba fina si de flori de camp, oamenii pot sta la soare pe sezlonguri, in timp ce pe gratar se frig legumele zemoase si pulpe de pui sau mici.

Un sezlong poate fi pus si intr-un foisor de lemn, cand cineva doreste sa citeasca si sa auda ciripitul pasarilor si sa bea o cafea in voie. In jur, aer curat si miros placut de flori, de frunze verzi si de iarba, corpul sta intr-o pozitie comoda si tot universul pare sa surada in acele clipe unice.

Toamna picteaza padurile si gradinile in nuante de vis, se incep scolile si se aduna roadele. Este pacat ca oamenii nu au timp sa admire tablourile autumnale din jur! Iarna ii ofera omului mai mult timp de stat in casa sau de mers la sanie.

Cand este momentul potrivit sa se comande sezlonguri si produse pentru amenajarea gradinilor?

De toamna tarziu, pana la inceputul primaverii, fiindca in plin sezon toti oamenii cumpara aceste produse. In urma vizitei in cel mai aprovizionat magazin de profil din mediul online, Raki.

Magazinul se adreseaza celor din domeniul HoReca, dar si gospodarilor carora le place sa aiba la dispozitie obiecte menite sa le sporeasca gradul de confort atat la domiciliu, cat si in iesirile de o zi sau in zilele de concediu.

Pentru strangerea tuturor scaunelor pliante de pe plaja, cand este furtuna, hotelurile au la dispozitie carucioare speciale care costa 624, 29 de lei. Cand bate vantul cu putere si cad zeci sau sute de litri pe metrul patrat, sezlongurile se pun la adapost si se scot dupa ce trece furtuna.

Din ce in ce mai des, musafirii isi doresc sa ia micul dejun sau cina la malul marii, sa se bucure de peisaj si de intimitate, de aceea fetele de masa elastice albe reprezinta alegerea potrivita. Ele se fixeaza dupa forma mesei, iar cand vantul bate, nu lasa masa goala si nu se varsa paharele pline care se afla pe ea.

In stocul magazinului Raki se afla multe modele de mese potrivite pentru terase, unele pliante, altele nu. Ele sunt bine lucrate, din materiale usoare, dar rezistente si pot fi mutate cu usurinta dintr-un loc in altul.

Preturile acestor piese de mobilier se potrivesc tuturor posibilitatilor financiare: exista mese care costa pana in 300 de lei, dar si mese de peste 1000 de lei.

Diversitatea produselor este la fel de mare si din punct de vedere cromatic. Exista mese negre, mese albe, dar si mese rosii, portocalii, galbene si verzi.

Cumparatorul poate alege masa din materialul dorit: din plastic, din lemn, din metal sau din combinatii de materiale care se completeaza reciproc.

Fiindca pandemia a marcat omenirea din toate colturile lumii si acest magazin are la inceputul meniului de produse dispensere de dezinfectat si obiecte care tin Covidul departe.

De la aceeasi sursa, cumparatorii pot comanda:

-vesela eleganta si rezistenta pentru servirea preparatelor. In magazin sunt farfurii moderne turcoaz, in nuante telurice sau solare pentru supa, paste, peste, friptura sau tocanita.

-pahare pentru apa, pentru suc si pentru vin sau coniac. Exista si pahare care au capacitatea de a pastra lichidele calde din ele mai mult timp, fiind fabricate special pentru acest lucru.

-scrumiere. La terase, fumatorii au nevoie de un recipient in care sa scuture scrumul de tigara si in care sa puna chistoacele.

-accesorii pentru turnat vinul in pahare sau a otetului si uleiului in diferite preparate.

-tirbusoane, paie si decoratiuni pentru pahare.

-ustensile pentru bucatarie: oale si cratite, tavi, tigai, razatoare si feliatoare, polonice, linguri de diferite dimensiuni.

Exista produse destinate bebelusilor, viitoarelor mamici si utile pentru amenajarea camerei copiilor, dar si pentru gradinarit si animalele de companie.

Toate acestea pot fi comandate cu un simplu click si sunt livrate la adresa indicata in cel mult 3 zile de la finalizarea comenzii.

Cu toate ca preturile sunt mici, se fac reduceri de preturi destul de des, iar la comenzi mai mari de 299 de lei, livrarea este gratuita oriunde in Romania.

Dispenserele pentru sosuri sunt deosebit de utile si demonstreaza grija maxima fata de musafiri. De multe ori, din recipientul tinut in frigider, sosul se incapataneaza sa nu iasa, dar acest dispozitiv ajuta la distribuirea uniforma a sosului pe preparatul care urmeaza sa fie servit.

Un dispenser din polipropilenă cu capac și pompă pentru ketchup MN0136873 costa 129, 09 lei si nu trebuie sa lipseasca de pe mesele celor care adora pizza sau servesc acest preparat musafirilor.

Sub capacul acrilic dreptunghiular sau rotund, preparatele se mentin calde, fiind tinute departe de praf, de microbi si de suparatoarele muste.

Platourile din bambus vor face prajiturile prezentate pe ele si mai apetisante, in timp ce in ladita din bambus, baghetele si bucatile de paine se pastreaza perfect.