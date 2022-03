Servicii de colantari auto perfecte pentru nevoile tale

Avioanele si elicopterele sunt mai aproape de cer si de soare decat masinile. Uneori este atat de cald afara, incat cei care le privesc stralucind in soare se intreaba cum de nu se topesc aripile acelor masinarii.

Caldurile puternice pot indoi si topi metalele si elicopterele care zboara la inaltime si trec prin fata razelor nemiloase ale soarelui rezista.

Secretul rezistentei lor a fost descoperit in anul 1960, cand s-a pus la punct folia Scotchgard Paint Protection Film care poate oferi protectie la temperaturi foarte ridicate.

Ea functioneaza ca o crema de protectie solara care nu lasa radiatiile sa ajunga la piele si sa o arda.

De multe ori si masinile oamenilor stau in bataia soarelui, cand in parcari nu sunt locuri la umbra. Cand posesorul autoturismului deschide portiera, un aer incins ca de cuptor ii invaluie fata. Scaunul frige, bordul la fel si sunt necesare zeci de minute sa functioneze aerul conditionat, ca atmosfera sa devina respirabila.

Daca in interiorul masinii au loc asemenea fenomene, se intelege cat de mult sunt afectate caroseria masinii si vopseaua de pe ea!

Vestea buna este ca atelierul de colantari auto pe strada Pridvorului numarul 62 din Bucuresti are in stoc folia care este alcatuita 100 % din uretan pentru cei care doresc sa isi protejeze masina de soare. Acest sistem de protectie este la fel de eficient ca un garaj si nu este pretentios. La 24 de ore dupa aplicarea lui, masina poate fi spalata conform instructiunilor de pe site.

Este indicat ca posesorii de masini sa solicite atelierului acest sistem de protectie al masinilor de temperaturile foarte ridicate inainte de plecarea la mare sau in concedii in tarile foarte calde.

Exista si alte produse de pe site-ul atelierului prin care posesorii de masini le pot personaliza dupa plac.

Ei pot alege folii transparente sau folii lucioase care au rol estetic, dar si protector. Inscriptionarile totale sau partiale au de asemenea si rol publicitar.

Folia autocolanta aplicata pe masina este la fel de eficienta ca folia de protectie a telefonului, cu diferenta ca prima securizeaza un bun mult mai valoros decat a doua.

Idei de colantare originala a masinii sau a motorului sunt furnizate de informatiile de pe site-ul atelierului sau de pozele reale din portofoliu.

Cand posesorul masinii apreciaza aspectul foliei, ea este deosebit de utila, fiindca fereste masina de zgarieturi, de razele soarelui sau de alte semne care pot sa apara pe caroseria masinii din diferite motive.

In momentul in care s-a saturat de folie si doreste decolantarea, inlaturarea acesteia va scoate la iveala vopseaua perfecta si nu va lasa nicio urma pe masina.

Oamenii doresc din cand in cand sa schimbe aspectul masinii si sa socheze prin modul in care arata aceasta. Colantarile permit acest lucru, iar in afara satisfactiei de a avea o masina frumoasa, proprietarul va descoperi si gradul ridicat de protectie pe care il ofera acest serviciu.

Masinile care trec pe strada si duc cu ele un mesaj publicitar au trecut pe la atelierul prezentat mai sus, fiindca mesterii ajuta pe cei care doresc sa isi promoveze afacerea cu propriile mijloace si cu o investitie minima.

Folia autocolanta se muleaza perfect pe silueta masinii, iar substantele utilizate sunt garantate 5 ani. In tot acest timp, masina va fi protejata, frumoasa si va promova serviciile si produsele dorite de posesorul ei fara bani.

Romanii apeleaza din ce in ce mai des la acesti specialisti care reusesc sa asigure pastrarea vopselei in conditii de clima extrema sau in urma unor socuri/incidente din trafic, gandindu-se in acelasi timp din ce in ce mai mult si la publicitatea pe care o pot realiza prin intermediul colantarii.

Programarile se pot face la unul dintre cele trei numere de telefon sau trimitand un e-mail la una dintre adresele disponibile pe site.

La atelierul din strada Pridvorului numarul 62 vin din ce in ce mai multi oameni convinsi de calitatea serviciilor oferite de profesionistii de aici si de rolurile benefice multiple ale colantarii.

Cand apare pe strada o masina tunata, multi ochi o privesc cu admiratie si isi imagineaza ca este costisitoare. In fapt, ea este o masina banala pe care s-a lipit o folie autocolanta care este accesibila tuturor ca pret.

Publicitatea pe care si-o fac firmele de taximetrie o poate face orice intreprinzator cu putina imaginatie. Important este sa se gandeasca la un mesaj convingator si la o imagine reprezentativa.

Masina merita intretinuta fiindca datorita ei se castiga timp care poate fi folosit cu cei dragi, se poate face mai usor aprovizionarea si asigura mobilitatea celor din familie acolo unde este nevoie.

Nu este greu ca dupa o informare completa, posesorul masinii sa mearga la atelier conform programarii si sa aleaga produsul si serviciul dorit.

El are la dispozitie acel sistem care a fost descoperit in anul 1960 cu scopul de a proteja elicopterele de soare, folii transparente, mate si lucioase, inscriptionari, folii care imita perfect camuflajul.

Toate produsele sunt de calitate si au un termen mare de garantie si merita incercate pe rand ca in acest fel masina sa para mereu alta.

Colantarile vin in sprijinul celor care isi iubesc masinile si investesc in aspectul lor, dar si in ajutorul antreprenorilor care doresc sa isi atraga clientii si sa isi mentina afacerea functionala in aceste timpuri grele.

Posesorii de masini sa nu uite de sistemul de protectie al elicopterelor si sa le comande pentru masinile lor, fiindca in curand va veni vara cu temperaturile ei de cuptor!