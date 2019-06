România a participat pentru al treilea an consecutiv în programul internațional pentru copii Fotbal pentru Prietenie

54 de țări au participat la cel de-al șaptelea sezon al programului „Fotbal pentru Prietenie” care s-a încheiat pe 2 iunie, la Madrid. România a fost reprezentată anul acesta de 3 tineri fotbaliști – Vlad Stancovici, Inaki Cojocaru (mijlocaș și portar Petrosport Ploieşti) și Răzvan Pană (fundaș la FCSB), de tânăra „jurnalistă” Smaranda Miron Tincă, elevă la școala internațională bilingvă Avenor College, și de fostul fotbalist Nana Falemi.

Cei peste 200 de participanți de anul acesta, tineri fotbaliști, tineri jurnaliști și tineri antrenori, au fost uniți de o misiune comună – promovarea unor valori umane esențiale, precum prietenia, egalitatea, corectitudinea, sănătatea, pacea, devotamentul, victoria, tradiția, onoarea.

Anul acesta, Fotbal pentru Prietenie a însemnat:

32 de echipe de fotbal internaționale, formate din copii din toate colțurile lumii.

formate din copii din toate colțurile lumii. Realizarea unui nou record mondial – timp de o oră, copii din 57 de țări s-au antrenat în același timp pe un teren de fotbal – este cel mai mare număr de naționalități care s-au antrenat simultan pe același teren. Antrenamentul a fost condus de Miguel Puig , CEO al Soccer Barcelona Youth Academy și Josep Gambau , fostul antrenor al echipei de tineret FC Barcelona.

– timp de o oră, copii din 57 de țări s-au antrenat în același timp pe un teren de fotbal – este cel mai mare număr de naționalități care s-au antrenat simultan pe același teren. Antrenamentul a fost condus de , CEO al Soccer Barcelona Youth Academy și , fostul antrenor al echipei de tineret FC Barcelona. Roberto Carlos, legenda fotbalului brazilian, fost jucător la Real Madrid, triplu câștigător al Cupei Mondiale și triplu câștigător al UEFA Champions League, a acordat marele premiu echipei câștigătoare a finalei Campionatului Mondial Gazprom Fotbal pentru Prietenie 2019.

legenda fotbalului brazilian, fost jucător la Real Madrid, triplu câștigător al Cupei Mondiale și triplu câștigător al UEFA Champions League, a acordat marele premiu echipei câștigătoare a finalei Campionatului Mondial Gazprom Fotbal pentru Prietenie 2019. Programul s-a încheiat cu participarea copiilor la finala UEFA Champions League, pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid.

În România, programul Fotbal pentru Prietenie este susținut de Federația Română de Fotbal, dedicată programelor de responsabilitate socială și promovării educației prin sport.

„Federația Română de Fotbal susține proiectele care promovează educația prin sport, în special în rândul copiilor. Copii sunt viitorul sportului românesc și ne bucurăm că, prin proiecte cum este Fotbal pentru Prietenie, le putem transmite valori esențiale pentru dezvoltarea unei cariere sportive, cum sunt prietenia, egalitatea, respectul și onoarea. Suntem onorați că am fost și anul acesta parteneri în organizarea programului Fotbal pentru Prietenie și că am putut oferi celor 4 copii români ocazia de a cunoaște și a interacționa cu tineri din alte zeci de țări din toată lumea”. – Diana Pirciu, Manager Programe Educaționale Federația Română de Fotbal

Vlad Marian Stancovici, Inaki Florentin Cojocaru, Răzvan-Marian Pană și Smaranda Miron Tincă, fiecare având vârsta de 12 ani, au fost aleși să reprezinte România în calitate de „tineri Ambasadori” în rolurile de Tineri Fotbaliști, respectiv Tânăr „Jurnalist”.

Tinerii fotbaliști de anul acesta au jucat alături de copii din 54 de țări în Campionatul pentru copii Fotbal pentru Prietenie din Madrid, iar Smaranda, tânăra „jurnalistă”, a fost unul dintre cei 54 de copii pasionați de scris, care au documentat evenimentele finale din cadrul Fotbal pentru Prietenie, ca membri ai Centrului Internațional de Presă pentru Copii din Madrid.

“Fotbal pentru Prietenie” a fost o experiență unică pe care nu o voi uita niciodată și care mă va însoți tot timpul! Am reușit să leg prietenii cu copii de vârsta mea din alte țări, am învățat lucruri frumoase de la ei, despre cultura și obiceiurile lor. Chiar dacă echipa din care am făcut parte nu a reușit să se califice în primele locuri, sunt mândru de evoluția mea, mai ales că am reușit să impresionez prin jocul meu iar munca mea a fost recunoscută, participând la o acțiune care a intrat în cartea recordurilor. Nu voi uita niciodată acele momente, încurajările venite de pe marginea terenului sau chiar din teren, de la oameni pe care atunci îi vedeam pentru prima dată! Erau încurajări sincere, mă strigau “Messi”. Tot de neuitat va rămâne și finala UEFA Champions League, dintre Liverpool şi Tottenham, pe care, împreună cu colegii mei, am urmărit-o direct din tribuna stadionului Wanda Metropolitano!” – Vlad Stancovici.

„Mi-am făcut prieteni noi, ne-am distrat, am jucat fotbal împreună, am fost la finala UEFA Champions League și am petrecut niște zile pe care nu o să le uit niciodată.” – Răzvan Pană

„Participarea la Fotbal pentru Prietenie a fost o experiență grozavă în care am susținut și am trăit împreună cu ceilalți participanți valorile promovate de eveniment, cum ar fi prietenia, sănătatea, victoria, tradiția și devotamentul. Am împărtășit experiența victoriei, dar și a înfrângerii, am legat noi prietenii, am luat parte la evenimente sportive și am mâncat sănătos. Bucuria participării la finala UEFA Champions League a fost imensă. M-a impresionat atmosfera festivă de pe stadion și publicul exuberant care a cântat încontinuu. A fost o experiență de neuitat, de care îmi voi aminti cu plăcere mult timp.”– Smaranda Miron Tincă

„Fotbal pentru Prietenie a fost un eveniment diferit de cele la care am mai participat. Am cunoscut foarte mulți copii din toată lumea și am aflat multe lucruri despre țările lor, despre pasiunile lor și ce fac în timpul liber. Și cel mai frumos lucru a fost că am jucat fotbal împreună și ne-am distrat în fiecare zi.” – Inaki Cojocaru

DESPRE PROGRAMUL INTERNAȚIONAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ PENTRU COPII FOTBAL PENTRU PRIETENIE:

Programul internațional de responsabilitate socială pentru copii Fotbal pentru Prietenie a fost lansat de Gazprom în anul 2013. De atunci, an de an, programul promovează în rândul copiilor participanți din toată lumea nouă valori umane importante: prietenia, egalitatea, corectitudinea, sănătatea, pacea, devotamentul, victoria, tradiția și onoarea. Programul Fotbal pentru Prietenie este susținut de UEFA, FIFA, Comitetul Olimpic Internațional, federații sportive din zeci de țări din toată lumea, asociații pentru copii, sportivi de renume și cluburi sportive din întreaga lume. În primele 6 ediții, Programul a adus împreună peste 5.500 de participanți.