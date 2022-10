Nicolae Dică anunță motivul pentru care FCSB va evolua cu rezervele în Conference League: „M-am sfătuit cu Mihai Stoica şi cu patronul”

Antrenorul FCSB Nicolae Dică a afirmat că el a decis ca o parte dintre jucători să nu facă deplasarea în Danemarca pentru partida cu Silkeborg, din cadrul Grupei B a Conference League.

FCSB întâlneşte formaţia daneză Silkeborg, joi, de la ora 19:45, pe Silkeborg Stadium, în Grupa B a Conference League.

„În momentul în care am ajuns la echipă, am spus că îmi doresc ca jucătorii să joace din trei în trei zile. Am făcut acest lucru, am văzut că nu este OK. Am intrat în grupe şi am considerat că după acele jocuri din grupă jucătorii au nevoie de odihnă. De asta am decis ca unii jucători să rămână acasă. Este decizia mea. Eu am decis aşa. Normal că m-am sfătuit şi cu Mihai Stoica şi cu patronul, peste tot deciziile se iau împreună, nu doar de către un singur om. Veţi vedea mâine seară cum am pregătit jocul. Sper ca noi să fim echipa mai bună şi să scoatem un rezultat pozitiv. Trebuie să fim focusaţi pe acest joc pentru că este în Europa, jucătorii când intră pe teren trebuie să dea totul pentru a scoate un rezultat pozitiv, apoi, după jocul de mâine seară, avem timp să ne gândim şi la jocul de la Ploieşti”, a afirmat Dică.

Dică a vorbit și despre Silkeborg: „Ne aşteaptă o partidă foarte grea, i-am analizat foarte bine pe cei de la Silkeborg, sunt o echipă care practică un fotbal ofensiv, căreia îi place să aibă posesia mingii, care joacă bine şi pe contraatac, o echipă cu talie. Defensiv este agresivă, bine organizată în sistemul pe care îl practică, 4-3-3. Eu spun că ne aşteptăm la un adversar foarte greu, care a reuşit să marcheze două goluri lui West Ham, care a reuşit cu Anderlecht 80 de minute să îi pună mari probleme, dar trebuie să fim pregătiţi pentru acest joc”.

Tehnicianul speră ca jucătorii săi să se adapteze la terenul cu gazon sintetic de pe arena din Silkeborg şi să nu se accidenteze.

„Este clar că pe teren propriu sunt mai buni, probabil şi datorită acestui teren şi suporterilor. În general, majoritatea echipelor sunt mai bune pe teren propriu. La ce ghinioane am avut de când am venit aici cu accidentările, se poate întâmpla şi pe iarbă, şi pe sintetic. Sperăm ca mâine seară toţi jucătorii să termine OK. Am înţeles că stadionul lor este plin la fiecare meci. Noi suntem învăţaţi să jucăm cu 30-40.000 de suporteri în tribună. Nu cred că va fi o problemă pentru noi, din contră, cred că va fi ar trebui să fie un avantaj pentru fotbalişti, pentru că atunci când joci pe un stadion plin trebuie să joci cu încredere”, a mai spus Nicolae Dică, antrenor FCSB.