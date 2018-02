Am fost primul meu elev. Acum, schimbarea continuă cu tine!

“Salut! Numele meu este Florin Daniel Neatu, am 25 de ani si sunt inca de mic un iubitor al sportului! Din dorinta de a avea o viata activa, la varsta de 7 ani am inceput cu fotbalul. Imi parea reprezentativ pentru partea masculina si era motivul pentru care ma ridicam in fiecare dimineata din pat. L-am practicat pana la varsta de 16 ani desi, din partea

familiei mele nu am avut parte de sustinere. La fiecare meci din copilarie, imi aruncam adesea ochii in tribune pentru a-mi vedea parintii, dar ei nu erau acolo. Insa, acest lucru nu m-a facut sa renunt.



Intre timp, am dorit să fac ceva nou si mai solicitant, asa ca m-am apucat de box. Mi-am ocupat timpul cu acesta pana la varsta de 18 ani. Pana la 20 de ani, am luat o pauza, iar kilogramele in plus nu au ezitat sa apara.

Pana intr-o zi cand am decis ca indiferent de obstacolele cu care ma confrunt, activitatea fizica nu trebuie sa lipseasca din rutina mea zilnica. Atunci am realizat schimbarea si am revenit la sport. Am adus stilului meu de viata o noua provocare.

Aşa că m-am apucat de fitness. Fiind ceva nou, nu stiam cum trebuie combinate grupele de muschi si ce aparate trebuie folosite, asa ca am hotarat sa fac cursul de instructori de fitness. In momentul in care am inceput cursul, familia, din nou, mi-a aratat lipsa de incredere fata de noile obiective pe care mi le setasem. Cursul fiind atat

pentru dezvoltarea cunostintelor mele in ramura fitness-ului, dar si pentru inceperea unei cariere in acest domeniu. Insa, pentru ei conta mai mult sa am un loc de munca, neluand in considerare dorinta mea de a avea o viata activa si de a performa in sport.

Acest curs m-a ajutat sa imi cresc increderea in mine si in propriile-mi forte si sa aprofundez cei 11 ani de sport pe care ii aveam in spate. Dar asta nu a fost tot. Am invatat cum se folosesc aparetele dintr-o sala de fitness, intr-un mod corect si eficient, si cum se antreneaza grupele de muschi. Chiar si dupa acea pauza de 2 ani, incepand din nou activitatea fizica combinata cu un nou pachet de cunostinte invatat, corpul meu incepuse sa prinda conturul formei pe care mi-o doream. Ma simtemeam asemenea unui sculptor care modeleaza marmura cu propriile-i maini, indemanare si vointa, avand un rezultat vizibil la sfirsitul fiecarei saptamani. Am reusit sa slabesc in doar 4 luni 15 kilograme. Sportul accentueaza capacitatea corpului nostru de a functiona eficient, atat in viata profesionala cat si in activitatile de zi cu zi. Pentru mine sportul a reprezentat si continua, din ce in ce mai mult sa reprezinte un mod de viata, de a ma exprima si de a ma elibera de stres. Respectul pe care il acordam propriului corp se reflecta in aspectul nostru fizic, dar si in sanatate si atitudine.

Tot ceea ce am facut a fost din pasiune, nu am tinut cont de parerea nimanui, am stiut ce vreau! Azi reusesc sa imbin utilul cu placutul. Am fost primul meu elev, iar rezultatul antrenamentelor mele si a performantei obtinute prin exercitiu se poate observa in ceea ce sunt acum.

PROGRAMUL MEU DE FITNESS

Acesta se desfasoara sub o atenta supraveghere, fiecare din clientii mei au parte de programe variate de ant enament, menite sa satisfaca cele mai exigente asteptari. Am avut clienti dificili pe care a trebuit sa ii motivez si carora am reusit sa le ating obiectivele printrun program personalizat si accesibil. In acelasi timp, eficient pentru fiecare dintre ei. Am tinut cont de nivelul de antrenament, de nutritie, de stilul de viata, de trasaturile organismului si de nevoile lor de dezvoltare. Un antrenament de fitness adecvat si o nutritie potrivita se vor reflecta rapid in imaginea ta. Vreau sa te gandesti ca niciodata nu este momentul nepotrivit sa faci sport sau ca esti prea tanar sau prea in varsta sa intri intr-o sala de fitness. Atunci cand faci fitness combinat cu o alimentatie de bun simt, sub supravegherea unui instructor, fii sigur ca obiectivele tale sunt mult mai usor de atins.

DE CE SA ALEGI ANTRENOR PERSONAL?

Cu un antrenor personal obiectivele tale sunt mult mai sigur si usor de realizat, oricare ar fi scopul tau in sport. Acesta iti vede potentialul, il analizeaza, te motiveaza si iti lauda reusitele atunci cand tu poate nu iti dai seama de progresul facut.

Motive pentru a avea un antrenor personal:

• Evaluarea starii de sanatate si impiedicarea efortului pana la epuizare (mai ales

in prezenta existentei problemelor de sanatate);

• Vei primi o coordonare corecta a antrenamentul astfel incat sa poti reveni si la

urmatoarea sedinta;

• Vei beneficia de un plan de alimentatie stabilind impreuna un obiectiv real si

realizabil;

• Recomandarea exercitiilor in functie de obiectivul fiecaruia, cat si instruirea in

folosirea aparatelor intr-un mod corect, pentru evitarea accidentelor;

• Motivarea constanta si incurajarea pentru trecerea pragului de oboseala pe

care, in mod normal, suntem tentati sa il cedam;

“Sa nu te opresti cand ti-e greu, sa te opresti cand ai terminat!”

SUGESTII IN SCHIMBAREA TA

✓ Niciodata nu e prea tarziu pentru fitness si nu astepta momentul perfect;

✓ Nu te compara cu altii, compara-te cu tine cel de ieri;

✓ Propune-ti obiective realiste si seteaza-te sa le indeplinesti;

✓ Totul este nou pentru corp, da-i o sansa sa se adapteze noii rutine;

✓ Continua chiar daca nu vezi rezultate imediate, unele lucruri au nevoie de timp si

vointa pentru a fi schimbate;

✓ Nu abandona, este de trei ori mai greu sa reincepi a doua oara decat a fost sa incepi

initial;

✓ Provoaca-ti limitele, nu iti limita provocarile

In final, as vrea sa va multumesc pentru timpul acordat in vederea citirii acestor randuri si

va indemn sa va antrenati mintea pentru a vedea binele din orice experienta, ca la final asta e

tot ce intoeaza. Iar de corp nu va faceti griji, ma voi ocup eu!