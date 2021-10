Te confrunti cu stari depresive? Iata cateva remedii simple la care sa apelezi cu incredere!

Desi sfera problemelor psihice este destul de larga, depresia pare ca reuseste sa se claseze detasat in topul celor mai discutate subiecte pe aceasta tema. Acest lucru probabil ca nu este intamplator daca luam in calcul faptul ca depresia este clasata pe primul loc in topul tulburarilor mentale. Ba chiar mai mult decat atat, depresia este atat de comuna in zilele noastre incat fiecare dintre noi cunoastem, am auzit despre altii sau chiar ne-am confruntat cu aceasta afectiune. De cele mai multe ori, depresia este trecuta cu vederea, lucru ce in timp poate chiar pune in pericol viata celui suferind. Din acest motiv, depresia necesita o abordare cat mai prompta.

Este firesc ca in anumite momente ale vietii sa ne simtim tristi, sa avem o stima de sine mai scazuta sau sa fim chiar cuprinsi de sentimente de vinovatie, insa este mai putin firesc ca aceste trairi sa fie prezente pentru perioade indelungate de timp. Pentru a putea vorbi despre depresie, specialistii sunt de parere ca aceste sentimente si trairi trebuie sa fie prezente pentru o perioada mai lunga de 2 saptamani. Iata asadar cateva remedii simple care te pot ajuta sa depasesti cu o mai mare usurinta episoadele depresive!

Ajutorul specialistilor

Depresia este o afectiune, astfel ca ea trebuie tratata ca atare. Mai precis, un tratament pentru depresie cu adevarat eficient isi va fi intotdeauna regasit in cadrul medicului de specialitate. Chiar daca depresia in stadiile incipiente nu pare a reprezenta un pericol, in stadiile avansate, poate aparea chiar tentativa de suicid. Din acest motiv, apelarea la medicul specialist reprezinta una dintre cele mai inspirate decizii pe care le putem lua intr-un asemenea context. In urma unei evaluari de specialitate, medicul iti poate recomanda atat psihoterapie, cat si medicamente specifice, menite sa amelioreze sau chiar trateze depresia si toate trairile negative cu care aceasta vine de obicei la pachet.

Adopta un animal de companie

Daca iubesti animalele de companie, trebuie sa stii ca acestea sunt niste veritabili aliati in lupta cu depresia. Mai exact, faptul ca trebuie sa petreci timp cu animalul de companie, ca trebuie sa ai grija de igiena pisicii sau a cainelui sau sa te joci cu acestia atunci cand timpul iti permite, sunt lucruri ce te pot ajuta sa te deconectezi de la trairile depresive. Cu cat vei reusi sa te responsabilizezi mai mult, cu atat vei sta mai departe de trairile negative generate de depresie.

Evita sa te izolezi de tot ce te inconjoara

De foarte multe ori, persoanele depresive au tendinta de a se izola complet de lume, fara a lua in calcul faptul ca acest lucru este departe de fi unul benefic pentru ei. Din acest motiv, atunci cand ai episoade depresive, este recomandat sa nu cazi in mrejele depresiei si sa te izolezi, ci sa inceri din rasputeri sa pastrezi o viata sociala activa. Imbraca outfit-ul preferat, foloseste crema de fata buna care iti face tenul sa iradiezi, poarta rujul preferat si iesi cu orice pret din “temnita”in care te-a aruncat depresia.