Ce presupune ingrijirea corespunzatoare a danturii? Pasi de urmat pentru o dantura impecabila

Grija pentru sanatate este un lucru pentru care ar trebui sa ne preocupam zilnic, fiecare dintre noi, pentru ca este unul dintre cele mai de pret lucruri pe care le primim de la viata. Astazi ne vom indrepta atentia inspre dantura, cea despre care stim deja foarte bine ca reflecta starea noastra de sanatate. Mai mult decat atat, imperfectiunile de la nivelul danturii sunt lucruri usor de remarcat de catre cei cu care intram in contact, astfel ca avem inca un motiv pentru care sa acordam o atentie mai aparte sanatatii danturii. Din teama de dentist sau din alte motive subiective, multi oameni amana vizitele la stomatolog, astfel ca in timp se pot alege cu probleme serioase la nivelul danturii.

Ingrijirea corespunzatoare a danturii este departe de a fi un proces complex, care sa necesite mult timp, insa este totusi un lucru ce trebuie inclus in rutina zilnica de ingrijire pentru ca rezultatele sa apara. Astfel, in cele ce urmeaza am pregatit pentru tine o lista scurta cu cateva sfaturi ce iti pot fi de folos in procesul de ingrijire al danturii.

Periajul zilnic al nu este un moft

Spalatul pe dinti nu este nici pe departe un moft sau doar o cale prin care sa improspatam respiratia, ci este un proces prin care putem indeparta eficienta placa bacteriana care se formeza la nivelul dintilor. Periodic insa, este recomandat sa apelezi la stomatolog pentru un periaj profesional, care sa inlature complet orice urma de placa bacteriana, lucru care se va intampla in cabinetul medicului stomatolog.

Vizitele la stomatolog te pot scuti de numeroase probleme

Totodata, vizitele la stomatolog reprezinta una dintre cele mai eficiente cai prin care putem descoperi la timp eventualele probleme de la nivelul danturii, probleme ce in general pot fi greu de depistat pana in momentul in care care se agraveaza. Din acest motiv, vizitele regulate la stomatolog te pot scuti in timp de numeroase probleme si cheltuieli. Medicii stomatologi recomanda cel putin doua vizite pe an pentru un control de rutina.

Inlocuirea dintilor pierduti de indata ce este posibil

In situatia in care anumite probleme (cariile in special) de la nivelul danturii sunt neglijate pentru perioade mai indelungate de timp, exista riscul ca medicul stomatolog sa nu mai poata remedia in niciun fel problema aparuta, astfel ca se va recomanda extractia. In aceasta situatie, pacientul va pierde respectivul dintre, pe care va trebui sa il inlocuiasca de indata ce este posibil. Una dintre solutiile propuse va fi aceea de inlocui spatiul ramas liber cu ajutorul unui implant de calitate. Daca acest lucru este amanat pentru mai mult timp, exista riscul ca dintii vecini sa se deplaseze.

Folosirea apei de gura si a atei dentare

Atat apa de gura, cat si ata dentara pot fi niste aliati de nadejde in ingrijirea corespunzatoare a danturii, motiv pentru care este recomandat sa le utilizam cu regularitate, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Apa de gura nu doar ca va ajuta la curatarea danturii, insa te va ajuta sa ai si o respiratie proaspata.