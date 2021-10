4 Lucruri interesante pe care nu le stiai despre inghetata, cel mai indragit desert al copilariei

Atunci cand vorbim despre deserturi care ne aduc aminte cu drag de anii copilariei si nu numai, inghetata se regaseste in mod cert in topul listei. De ce? Pentru ca are un gust irezistibil, dar si pentru ca ne ajuta sa ne racorim chiar si cele mai toride zile de vara. In prezent putem spune ca lucrurile nu s-au schimbat absolut deloc, avand in vedere ca inghetata a ramas un desert la fel de popular atat pentru cei mici, cat si pentru noi adultii. Astazi, regasim mult indragita ingheata pretutindeni, intr-o varietate larga de arome, forme si culori, insa lucrurile nu au fost dintotdeauna asa. Chiar daca rareori ne gandim la trecutul multor lucruri pe care le consumam aproape zilnic, inghetata are un trecut destul de misterios si interesant, pe care merita sa il stii.

Un lucru important si in acelasi timp interesant de stiut despre inghetata este faptul ca nici macar pana in zilele noastre nu stim cu exactitate cine anume a inventat acest desert. Desi o regasim in prezent in aproape orice magazin, fondatorul inghetatei ramane inca un mister pentru omenire, care cel mai probabil nu va fi deslusit prea curand. Iata asadar cateva lucruri mai putin stiute despre delicioasa inghetata.

In trecut, inghetata era considerata un lux

Astazi avem posibilitatea de a regasi inghetata pretutindeni, intr-o varietate de sortimente delicioase, insa in trecut lucrurile nu stateau deloc asa. Mai precis, gustoasa inghetata era considerata un vertiabil desert de lux, la care nu avea acces omul de rand. Spre exemplu, avem date despre imparatul Nero care indragea foarte mult un desert pe baza de gheata, fructe si miere. Este lesne de inteles faptul ca inghetata, in special in acele timpuri nu se regasea la discretie si nu era accesibila oricui.

Inghetata este unul dintre cele mai prietenoase deserturi cu silueta

Desi inghetata face parte din categoria deserturilor, in mod paradoxal, aceasta este mai mult decat incurajata in diferite diete, fiind desigur recomandat consumul cu moderatie. Astfel, daca doresti sa iti satisfaci o placere nevinovata, inghetata este in mod cert un o alegere pe care nu o vei regreta ulterior.

Inghetata contine o multime de vitamine si minerale

Un alt lucru destul de putin stiut despre celebra inghetata este faptul ca aceasta contine o serie destul de larga de vitamine si minerale, atat de benefice organismului. Mai precis, aceasta contine fosfor, calciu, dar vitamine esentiale precum A, C, D, E, dar si o cantitate mica de vitamina K. Asadar vorbim despre un spectru destul de larg de vitamine si minerale pe care le regasim intr-un singur produs, care ne place in mod deosebit atat noua, cat si celor mici.

Iti ofera un plus de energie

Exact cum ai auzit! Inghetata are in componenta sa (in functie de sortiment, desigur) grasimi, proteine si carbihidrati, nutrienti care ne pot furniza o cantitate importanta de energie, in special daca alegem sa o consumam in prima parte a zilei. In plus aceasta are chiar capacitatea incredibila de a alunga stresul.