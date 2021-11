Pe Prestigeasig.ro puteti sa gasiti acel RCA ieftin pe care il cautati!

Autovehiculele sunt indispensabile pentru viata de zi cu zi, atat in ceea ce priveste transportul de persoane cat si in ceea ce priveste transportul de marfa, inclusiv daca discutam despre masinile personale de care avem atat de multa nevoie.

Punerea in circulatie a unui autoturism pe drumurile publice, implica o foarte mare responsabilitate. Pe langa obligatia de a respecta regulile de ciruclatie in vigoare si pe langa faptul ca trebuie sa va intretineti masina intr-o stare de functionare potrivita conform normelor RAR in vigoare, fiecare sofer in parte trebuie sa aiba asupra sa si o polita de asigurare RCA valabila pentru masina pe care o conduce.

Indiferent de tipul de autovehicul detinut, orice sofer cunoaste faptul ca trebuie sa aiba incheiata o polita de asigurare RCA.

Conform legii in vigoare, acest tip de asigurare este obligatorie pentru orice autovehicul care este pus in circulatie, indiferent ca discutam despre un autoturism sau despre un autovehicul de transport marfa sau persoane. In cazul in care o persoana pune in circulatie un autoturism fara o polita RCA valabila si este prins de autoritati, se va dispune retinerea numerelor de inmatriculare precum si a certificatului de inmatriculare a masinii, fiind eliberata o dovada fara drept de circulatie. Acestea se vor returna in momentul in care se va face dovada detinerii unei polite RCA valabile. In plus, soferul va fi amendat conform legislatiei in vigoare, amenda care trebuie platita pentru ca reintra in posesia placutelor si a certificatului.

Polita de asigurare RCA, are rolul de a acoperi costurile pentru daunele provocate in cazul unui accident, de catre soferul vinovat, fiind singurul tip de asigurare obligatoriu pentru orice posesor auto.

In cazul in care un sofer a provocat un accident, daunele provocate se vor remedia in baza asigurarii, soferul reparandu-si ulterior propriul autoturism, pe propria cheltuiala. In daunele acoperite de asigurare numaram atat pagube materiale cat si vatamari corporale sau cheltuieli de judecata. In caz contrar, daca nu ar exista acest tip de asigurare obligatorie, RCA, cel vinovat ar fi nevoit sa plateasca totul din propriul buzunar. Acest lucru ar insemna in majoritatea cazurilor, cheltuieli pe care nimeni nu si le poate permite fara eforturi financiare colosale de genul unui imprumut, fapt pentru care s-a apelat la o astfel de solutie rentabila pentru toate partile.

In ceea ce priveste perioada pe care se poate asigura o masina cu o polita RCA, discutam despre perioade cuprinse intre o luna si 12 luni. Astfel, in momentul in care aceasta perioada este pe cale sa se termine, soferul trebuie sa aiba in vedere realizarea unei alte polite astfel incat sa nu fie nevoit sa suporte consecintele. Pentru ca unei masini sa i se poata incheia o polita de asiguarare RCA, acesta trebuie sa fie inmatriculat si cu toate actele in regula. Obligatoriu trebuie ca, asigurarea sa fie facuta pe numele proprietarului care este in posesia autoturismului, pentru ca altfel nu se poate pune in circulatie in mod legal, o masina.

Exista mai multe firme care asigura companii cu astfel de polite RCA, precum exista si mai multi brokeri prin care puteti solicita o asigurare RCA.

Daca sunteti in cautarea unui RCA ieftin

In ultima perioada, preturile pentru asigurari au explodat din momentul in care cea mai mare si ieftina companie de asigurari a dat faliment. Astfel, pentru ca un numar extrem de mare de masini care au fost asigurate la acea companie a trebuit sa fie asigurate la una dintre celelalte companii, preturile au crescut astfel incat sa nu se mai ajunga intr-o situatie de faliment. Tocmai din acest motiv, majoritatea soferilor cauta in aceasta perioada cea mai buna si avantajoasa solutie pentru o polita de asigurare cat mai ieftina.

Prin intermediul unui broker serios si de incredere, puteti beneficia de servicii avantajoase, un broker care presteaza servicii online. In acest fel, veti avea posibilitatea de a comanda online si primi polita solicitata prin curier, chiar la usa casei dumneavoastra. Apeland la profesionisti in domeniu, puteti comanda o polita de asigurari RCA mult mai simplu si totul din confortul propriei locuinte.

In cazul in care va numerati printre acele persoane care sunt in cautarea unei polite RCA accesibile ca pret

Pe langa faptul ca veti putea incheia o polita RCA ieftina, exista o gama extrem de variata de alte tipuri de asigurari si servicii disponibile.

Indiferent ca doriti o asigurare RCA, CASCO, o asigurare pentru locuinta sau o asigurare pentru sanatate si asa mai departe, exista multiple optiuni disponibile pe piata.