Alegeti un psiholog care va spune ca: impreuna este mai simplu!

Desi stim ca cheia fericirii consta in momentul prezent, trecutul nu inceteaza sa ne bantuie gandurile. Sa simtiti regrete, nostalgie sau sa incercati sa puneti trecutul intr-o cutie si sa aruncati cheia nu schimba prea mult datele problemei. Trecutul incepe sa se amestece in relatiile noastre romantice si in viata noastra profesionala si nu intotdeauna in bine! Cum sa va eliberati de trecut? Un psiholog care sa va spuna ca impreuna este mai simplu este ceea ce va trebuie. In plus, puneti in practica si urmatoarele sfaturi:

Consecintele trecutului

Un fost pe care ne-am fi dorit sa nu l-am intalnit niciodata, o petrecere sau un eveniment pe care am prefera sa il uitam, cuvinte pe care nu ar fi trebuit sa le spunem niciodata, un accident… Sunt multe episoade pe care am vrea sa le stergem din memorie si daca am putea, am lua un burete si ar fi totul foarte simplu.

Dar in „viata reala” nu este atat de usor. Dovada cea mai dura este faptul ca aceste evenimente reapar in mintea noastra uneori fara avertisment. In plus, putem avea intalniri intamplatoare cu persoane care ne-au ranit, exact atunci cand ne este lumea mai draga… Deci, cum sa faceti cu amintirile pentru a evita efectul bumerang?

Trecutul nu este alcatuit din unitati de informatie, la care am avea acces liber. Fiecare eveniment pe care il traim ne transforma definitiv, mai ales pe cei incarcati de emotii sau afectati mai rau de acestea. Acesta este un fenomen care poate fi explicat prin neurostiinte. Exista o legatura intre memorare si emotii, fie ca sunt placute sau neplacute, ne spun specialistii. Din punct de vedere adaptativ, ne amintim evenimente neobisnuite asociate unui pericol, astfel incat sa fim in alerta daca apare o situatie similara, pentru a nu face aceleasi greseli.

Invers, alte evenimente mai placute joaca rolul de intarire emotionala, pe principiul ce nu ne omoara, ne face mai puternici. Ne amintim bine locurile, oamenii, situatiile care sunt asociate intarindu-ne cu un sentiment de bine si un sentiment de siguranta. Amintirea lor ne permite sa cautam sa le evitam si sa fim mai puternici. Si, de regula, ceea ce este obisnuit sau a devenit banal, ne marcheaza mai putin. Insa putini au puterea de a gandi astfel.

A regreta sau a incerca sa uitati: doua fundaturi

Esecuri, rupturi, calatorii care se transforma intr-un cosmar… In fata amintirilor dureroase, exista in general doua tipuri de comportament:

Unii oameni cultiva o oarecare nostalgie: cheia regretelor si a remuscarilor este timpul „daca as fi stiut” sau „ar fi trebuit”, cu speranta zadarnica de a reconstrui trecutul. Altii procedeaza mai degraba prin evitare, mobilizand o energie incredibila de a uita, de parca nu ar fi existat. Aceasta are ca efect rezultatul opus: cu cat ne concentram mai mult atentia asupra unei amintiri pentru a o uita, cu atat aceasta revine in forta in ciuda efortului pe care il depunem. Incercand sa stergem o amintire, o intarim. Cautand sa-l suprimam, alimentam focul.

Dar exista o a treia cale.

Folositi-va amintirile

Suntem cu totii mai mult sau mai putin prinsi de iluzia ca ne putem controla amintirile. Cu toate acestea, cu cat incercam sa controlam mai mult impactul „vechiului” asupra vietii noastre, cu atat mai putin lasam loc noului. Exista un fel de competitie intre cele doua situatii.

Amintirile noastre nu sunt dusmanii nostri, iar lupta impotriva lor nu poate decat sa ne impiedice sa mergem inainte. Spre deosebire de acest obicei enervant pe care il avem cu totii, putem inceta sa ne consideram amintirile drept dusmani si sa acceptam urmele pe care le purtam, pentru a ne linisti, sugereaza psihologii. Scopul este sa devenim constienti de gandurile noastre, emotiile noastre si deci amintirile noastre, chiar si cele mai neplacute. Procedand astfel, este posibil sa se realizeze reglarea emotionala.

In ceea ce priveste amintirile asa numite „traumatice” (agresiuni, accident etc.) este absolut recomandat sa apelati la un profesionist. Noile terapii numite „terapie mindfulness” si „terapie de acceptare si implicare” dau rezultate bune.

Cu toate acestea, pentru amintirile mai inofensive, totusi capabile sa ne paraziteze viata, iata cateva sfaturi interesante de urmat:

Faceti pace cu trecutul prin urmatoarele doua metode:

Acceptati amintirile – Muzica care va aminteste de fost, un obiect de la un coleg care, ulterior, v-a facut rau la locul de munca, un loc in care aveti amintiri neplacute…toate acestea sunt cumpene peste care, cu mai mult sau mai putin efort mental, trebuie sa trecem.

Aceste evenimente au facut cu adevarat parte din viata voastra si, fara indoiala, v-au transformat. Ideea principala este sa devii una cu amintirile. Acest lucru necesita sa luati o atitudine complet asumata, fiind constient de undele pe care le creeaza inca in dvs. Chiar daca acest lucru este mai dificil. Lasandu-va coplesit, fara a va identifica cu acel eveniment, va poate face sa faceti un pas inapoi.

Nu mai evitati situatiile legate de aceasta amintire – Un loc, o carte, un punct de interes… multe elemente sunt legate de o amintire dureroasa. Evitarea contactului necesita mobilizarea unei mari cantitati de energie in realitate. Lasati sa treaca acest sentiment de teama, de durere si daca va treziti confruntat cu ea, nimic nu va impiedica sa-i asociati noi senzatii, emotii… pozitive de data asta!

