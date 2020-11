Oferte Delta Dunarii pentru petrecerea sarbatorilor

Ardealul, Maramuresul, Bucovina, Banatul, Mehedinti, Apusenii si Delta Dunarii erau regiunile in care romanii mergeau bucurosi sa isi petreaca sarbatorile in trecut. Parca a fost ieri cand am petrecut Pastele la o pensiune din Bistrita si in dimineata Invierii am fost asteptati la restaurant cu lumanari aprinse, cu oua rosii, pasca si cozonac. Focul ardea potolit in semineul impodobit si inimile noastre au dat pe dinafara de multumire. Gestul simplu al gazdelor de a ne oferi pasca, oua rosii si cozonac ne-a patruns direct in suflete.

Ne-am ridicat de la mese si am ciocnit oua rosii, spunand:„Hristos a inviat!”

Craciunul l-am petrecut la Sibiu. Am stat o saptamana in oras, la un hotel din centru si ziua vizitam tot ce se putea, dar fugeam si pe partia de la Paltinis. Ospitalitatea romanilor este proverbiala in lumea intreaga. Nu pot uita paharul bun de vin fiert cu scortisoara si coji de portocale si pungile cu castane coapte pe care le goleam, in timp ce strabateam strazile de poveste ale orasului medieval!

Si Maramuresul ne-a fascinat. Am mers cu Mocanita primavara, dar as repeta experienta toamna, cand codrul este pictat divin si iarna.

Acum oamenii sunt suparati ca nu pot vizita nici macar Alba-Iulia cum faceau de 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei!

Alba-Iulia s-a inchis, dar noi nu suntem condamnati sa petrecem sarbatoarea unirii tuturor romanilor in case, din moment ce avem la dispozitie oferte Delta Dunarii. Esti nedrept, gandind depreciativ ca vei gasi cazare la un hotel banal de 2-3 stele, fiindca esti invitat la Newlebadaresort, adica singurul hotel de cinci stele din Delta Dunarii!

Aici, departe de lume, in imparatia apelor, virusul nu a patruns inca si localnici sunt foarte atenti, respectand normele cu sfintenie.

Rezervand camere la acest hotel de lux pentru intreaga familie, le faci celor apropiati un cadou memorabil, multe oportunitati de distractii in aceste vremuri marcate puternic de pandemie.

Surprizele sunt oferite de la sosirea la hotelul de lux, la care ajungi cu barca, dupa ce ti-ai lasat masina in siguranta. Nu stiai ca excursia in delta debuteaza cu o plimbare cu barca pana la hotelul de pe insula.

De copil imi doream sa merg cu barca. Atunci mi se parea fermecator, acum mi se pare romantic. Sa sosesti la asfintit, cand soarele se stinge in Dunare si parca fumul inserarii incepe sa se ridice din ape este fabulos! Dar poti sosi dupa ce luna imbraca in argintul razelor ei totul si peisajul pare de basm.Ti se va parea ca argintul se misca, argintul straluceste, din el sar stropi metalici.

Si cand vei intra in hotelul dintre ape vei fi cucerit de eleganta holului si a camerelor, de corpurile de iluminat moderne, de tot ce vei descoperi in acest hotel de lux.

Politetea gazdelor corespunde celor cinci stele cu care este evaluat hotelul.

La receptie ti se vor da explicatii referitoare la activitati si vei fi uimit descoperind grija gazdelor ca tu sa te simti bine in acest loc si sa nu te plictisesti. Iata ce poti alege:

-un tur cu elicopterul deasupra acestui fascinant pamant, daca nu bate vantul foarte tare. Nu rata aceasta exerienta, fiindca nu stii cand vei mai avea ocazia sa te urci intr-un elicopter si nu ai mereu prilejul sa vezi frumusetea Deltei Dunarii de la inaltime!

-partide de pescuit in locuri sigure.

-plimbari cu barca pe canalele Dunarii. Ambarcatiunea este sigura, cel care o conduce este responsabil si are multa experienta.

E minunat sa vezi cum ambarcatiunea aluneca pe ape, se pierde printre stufaris si salciile pletoase, iar pestii sar jucausi in urma ei!

Parcurgi zone pline cu nuferi roz, albi si galbeni, pe mal vezi cum alearga caii salbatici si cum pasc animalele aflate in semisalbaticie ale localnicilor. Satele pescaresti care par ca se ridica din ape au mult farmec si ele.

-vizite la cramele din jur, la rezervatiile naturale unde poti admira caii salbatici, pasarile de apa si Padurea Letea, frumoasa in orice anotimp.

-rasfat total la centru spa, unde poti merge la sauna umeda sau uscata, la sala de fitness, la masaj sau te poti inscrie la sedintele de detoxifiere.

Cine nu si-ar dori un masaj de relaxare intr-un loc in care poate uita problemele cu care se confrunta umanitatea si care ne afecteaza pe noi, pe toti? Cine nu si-ar dori sa simta pietre calde pe spatele lui si sa transfere stresul asupra lor?

Ceai din plante poate nu ai mai baut din copilarie, desi ar trebui sa ai in casa chimbrisor de poiana, sunatoare, flori de tei, ciubotica cucului.

Toate ierburile acestea aromate au virturi magice. Pot scoate raceala din tine, toxinele ingerate, stresul acumulat.

Participa si la orele de meditatie ghidata, fiindca mintea ta are mare nevoie de primenire!

Rezerva acum o saptamana la hotelul de cinci stele, retras pe insula, ferit de virus si de efectele nocive ale civilizatiei, cum sunt hotelurile din orasele mari!

Vei simti nevoia sa revii, cum simt si eu sa revad Newlebadaresort, Maramuresul, Sibiul, Clujul si Muntii Apuseni.

Sunt locuri care rezoneaza cu structura noastra sufleteasca si pe care nu trebuie sa le ratam, fiindca acolo inflorim asemenea florilor scumpe si rare.

Hotelul de pe insula retrasa te asteapta sa iti ofere toate minunatiile sale si sa te ajute sa descoperi comorile locului.

Intra acum pe site-ul hotelului si solicita rezervarea, sa incepi iarna cu o doza maxima de optimism!

Nu te intrista ca nu poti merge la Alba-Iulia si ca nu poti vedea defilarea de la Arcul de Triumf, rezerva o excursie de poveste in delta pentru tine si pentru familia ta!