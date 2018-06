Obiectivele grupării Petrolul Ploieşti pentrun noul sezon

Petrolul Ploiești a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, obiectivele pentru sezonul 2018/2019 în Liga a 2-a, dar și pe noul antrenor al „lupilor galbeni”, Leo Grozavu.

La doi ani după înscrierea Clubului în Liga a 4-a, Petrolul își continuă ascensiunea. În pregătirea pentru noile provocări ale următorului sezon, conducerea clubului a demarat un proces amplu de selecție a unui antrenor care să poată face față exigențelor Ligii Secunde de Fotbal. În urma acestui proces, conducerea Clubului a găsit în persoana lui Leo Grozavu soluția optimă pentru acest sezon.

Leo Grozavu, în vârstă de 50 de ani, și-a început cariera de fotbalist la Relonul Săvinești, jucând apoi la FC Baia Mare, Dinamo București, Ceahlăul Piatra – Neamț și FC Saarbrucken. De asemenea, el a adunat și două evoluții în echipa națională a României în 1994. Cel care va sta pe banca tehnică a echipei Petrolul Ploiești în acest sezon a mai antrenat în trecut echipe precum FC Zalău, Universitatea Cluj, FC Baia Mare, CSM Iași, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș și FC Botoșani.

„Leo Grozavu este un antrenor decis, ferm, ordonat, construit după tipicul german, cu experiență, care alături de întreaga conducere a echipei, într-un efort comun, va forma un lot competitiv, ne dorim noi, pentru acest sezon. Avem încredere în el și am stabilit obiectivele acestui sezon înaintea semnării contractului”, a declarat președintele clubului, Cristi Vlad, în cadrul conferinței de presă de astăzi.

„Petrolul Ploiești este una din echipele cu tradiție, consacrate din România. În plus, știu că ceea ce se construiește aici va fi ceva trainic. Este un proiect ambițios, cu oameni dedicați, și tocmai de aceea am vrut să contribui și eu. Odată ce mi s-a oferit postul de antrenor, nu am stat prea mult pe gânduri. Am acceptat cu tot sufletul”, a spus noul antrenor al Petrolul Ploiești.

Totodată, Mădălin Mihailovici, CEO-ul partenerul-finanțator Veolia, a dorit să asigure menținerea cadrului financiar necesar pentru a face performanță la Ploiești.

„Așa cum am subliniat încă de la începutul acestui parteneriat, Veolia este alături de Petrolul Ploiești pe termen lung. Promovarea în Liga secundă de fotbal a venit natural, ca un efect firesc al proiectului sustenabil pe care îl construim aici, la Ploiești. Suntem pregătiți să asigurăm resursele și know-how-ul, inclusiv experiența de business, pentru a putea continua construcția acestui proiect și a putea ținti către prima Ligă de fotbal”, a precizat Mădălin Mihailovici.