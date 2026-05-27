Tyson Fury revine în ring în august, la Dublin

By Clubul Media Business
Tyson Fury a declarat că intenţionează să revină în ring, la Dublin, pe 1 august, la o săptămână după revenirea conaţionalului său Anthony Joshua, fost campion mondial la categoria grea ca şi el, cu care urmează să se confrunte apoi.

Cei doi boxeri se îndreaptă de mai mulţi ani spre un meci promovat de promotorii lor drept „Bătălia Angliei”: conform unor zvonuri, această luptă mult aşteptată ar trebui să aibă loc în sfârşit în noiembrie, fiecare boxer având mai întâi o luptă de încălzire. Joshua îl va înfrunta pe relativ necunoscutul albanez Kristian Prenga la Riad pe 25 iulie, în prima sa luptă de la accidentul de maşină din Nigeria din decembrie, în care doi dintre prietenii săi apropiaţi au fost ucişi.

Fury a postat un videoclip pe Instagram Story în care îl arată din nou la antrenamente în Thailanda, cu legenda: „Ne pregătim pentru 1 august, la Dublin, Irlanda”.

Nu a fost încă anunţat niciun adversar, deşi promotorul Frank Warren a exclus posibilitatea ca Fury să-l înfrunte pe americanul Andy Ruiz Jr., care l-a detronat pe Joshua din poziţia de campion mondial în 2019, înainte de a pierde revanşa mai târziu în acel an. Fury şi-a marcat revenirea după o pauză de 16 luni cu o victorie dominantă la puncte asupra rusului Arslanbek Makhmudov în aprilie, după care l-a provocat imediat pe Joshua, care era prezent la marginea ringului.

A urmat un schimb de replici, în timpul căruia Joshua l-a provocat pe Fury, declarând: „Eu sunt şeful, ţine minte asta. Tu lucrezi pentru mine”.

Promotorul lui Joshua, Eddie Hearn, a declarat ulterior: „Este semnat, sigilat, livrat! Lupta AJ vs. Fury este confirmată.”

