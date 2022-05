Magazinul care ne ofera tot ce avem nevoie intr-o sala de clasa

O sala de clasa serveste ca un spatiu in care pot fi realizate numeroase activitati, atat in scop educativ cat si recreativ. Aici pot fi tinute toate orele care le sunt atribuite elevilor sau studentilor, de la literatura si stiinte pana la arta sau educatie fizica. Astfel, este nevoie de echipamente si articole prin care copiii sa-si poata desfasura intr-un mod cat mai corect, usor si eficient, sarcinile ce le sunt atribuite. Printre acestea am putea enumera astfel si un capasator dar si indispensabilele markere pentru tabla magnetica.

Cu totii am fost elevi si studenti la un momentan si fara indoiala ca ne amintim si dupa multi ani de acele perioade si de toate activitatile pe care le realizam in acei ani, unele dintre ele pe placul nostru si unde depuneam mai multa pasiune si efort dar si altele care nu erau chiar pe placul nostru dar pe care eram oarecum nevoiti sa le realizam. Si chiar daca accesoriile si articolele necesare nu erau atat de usor de gasit, atat de diversificate si eficiente ca acum, reuseam sa ducem la bun sfarsit cele mai multe dintre sarcini. Iar in ziua de azi, prin existenta mult mai multor astfel de prosibilitati, este mult mai usor pentru cei mici sa realizeze orice.

Una dintre problemele cu care ne confruntam cei mai multi dintre noi era tabla de scris. Asta pentru ca mai mereu ne plafuiam de la creta pe care o utilizam sa scriem pe suprafata neagra sau atunci cand eram desemnati pentru a spala buretii cu care stergeam scrisul. Pentru a scapa de aceste probleme, in timp, tablele clasice, din lem, vopsite cu vopsea neagra, au fost inlocuite cu cele de plastic, metalice si magnetice, pe care putem sa scrie, mult mai usor, cu un market si care mai ales ca se pot sterge mult mai usor, fara atat de mult praf. O sala de clasa echipata cu o astfel de tabla este in acest fel si un ediu mai curat si mai sigur pentru copii, acestia putand dezvolta alergii si intoleranta la praful de creta in exces daca nu se realizeaza o curatare eficienta a tablelor, a buretilor si a clasei in sine.

Un alt avantaj al unei table magnetice si in special al unui marker este usurinta de scriere pe o suprafata precum cea a tablei. Stim bine cu totii ca in cazul unelor bucati de creta, existau diverse probleme si astfel nu puteam scrie asa cum trebuie pe tabla, mai mult de atat, acestea se rupeau uneori si devenea la fel de dificil de scris. In schimb, un marker va avea o durata de viata destul de mare, se va sterge usor, fara a face praf si de asemenea, poate fi utilizat in mult mai multe aplicatii, ca de exemplu pe foi de hartie sau alte suprafete, de pe unele dintre acestea putand fi apoi sters cu usurinta.

Cele mai utilizate, in special in scriere, sunt markere pentru tabla magnetica de culoare neagra. Insa, fiind atat de simplu de utilizat, acolo unde este nevoie de grafice, desene reprezentative si alte astfel de aspecte, sunt utilizate si markere de alte culori. Dintr-un magazin specializat, precum Zenon, acestea pot fi cumparate in diverse combinatii de culori, la preturi foarte bune. Este important sa nu se faca insa confuzia intre un marker normal si unul special creat pentru tabla magnetica, acestea din urma avand o eficienta si o durata de viata mai mari.

Asemeni cretei, si cu un marker ne putem pata pe piele insa acesta se usuca repede si astfel, chiar si cand ne atingem pe haine, nu se va lua pe acestea si astfel, pot fi evitate numeroase situatii neplacute. Totodata, se poate curata usor cu apa si sapun sau chiar si cu un servetel umed.

Ca si markerul, la fel de eficient se poate dovedi a fi un capsator. Exista fara indoiala numeroase materii in care este utilizata hartia, atat unde se scrie de mana cat si coli tiparite la imprimanta. Iar acolo unde este vorba despre mai multe si necesitatea de a le ordona si tine impreuna, utilizarea unui capsator devine foarte relevanta. Acest articol este usor de utilizat si de intretinut, mai ales in ceea ce priveste schimbarea rezervelor de capse. Aceste articole pot fi gasite intr-o mare varietate in magazinul Zenon. Sunt ideale nu numai in cadrul unei scoli dar si in sarcini de birotica si casnice, intr-o locuinta. Putem vorbi atat despre capsatoare manuale cat si electrice dar si capsatoare simple, cele pe care le avem cu toti cat si cele de scala industriala, ce pot contine mai multe capse, ca de exemplu cele cu 100 de rezerve, comoarativ cu cele normale, cu 20 sau 30 de rezerve. Acestea au dimensiuni mai mari dar si puteri de capsare mai mari si astfel, sunt utile in sarcini mai complexe, unde este vorba despre un volum de lucru mai mare.

Datorita filtrelor din magazinul onlineputem gasi usor produse exact la specificatiile pe care le dorim. Ca in cazul capsatoarelor mai sus mentionate, putem selecta brand-ul, numarul de capse pe care sa il contina sau numarul de coli de pot fi prelucrate, tipul capsatorului, ca de exemplu mini, de buzunar, cu baterii, electric si asa mai departre, pretul si chiar si culoarea, un aspect ce nu trebuie omis in special atunci cand alegem unul pentru copii, care pot ridica mereu anumite pretentii in acest sens.