La auto-leasing.ro ai cei mai buni experti in vanzari auto de top!

Achizitionarea unui vehicul este probabil o prioritate pe lista oricarui roman care doreste independenta si un mijloc de transport personal. Piata auto din Romania este vasta, deoarece cuprinde masini indreptate spre orice fel de buget si intrebuintare. De cele mai multe ori romanii opteaza pentru masini in leasing second hand.

De ce second hand?

Masinile second hand sunt o investitite mult mai avantajoasa, deoarece acestea sunt deja testate, rulate si multe vin deja cu o garantie. Masinile second sunt avantajaose la pret , deoarece pretul initial a fost deja devalorizat, iar cumapratorul unui automobil second poate sa evite sa plateasca chiar si 30-40% din valaorea initiala a vehicolului. Auto-leasing.ro are multi experti in vanzari auto second hand cu posibilitatea de a aduce masini la cererea clientului.

Toate masinile sunt importate direct din Germania, de la surse sigure, iar clientii care doresc un anumit model cu kilometri la bord care sa nu depaseasca un anumit numar, pot benficia de aceasta faciltiate prin intermediul celor de la Auto-leasing.ro!

Masinile second-hand vin cu un pret mai mic si ofera o valoare mult mai buna pentru suma platita. Puteti compara numeroase modele de la diverse reprezentante de masini second-hand si puteti selecta modelul in functie de nevoile voastre. In acest timp, comparati tarifele cotate si alegeti dealerul care ofera cel mai bun tarif pentru masina. Daca efectuati achizitia de la un vanzator privat, este posibil sa obtineti un pret mai bun – dat fiind ca nu exista comision de platit intermediarilor. Pentru a va finanta achizitia de masini second hand, puteti imprumuta o suma pentru vehicul si puteti conduce acasa masina visurilor voastre.

Un dezavantaj imens al achizitionarii unei masini noi este ca valoarea sa se deprecieze in momentul in care este alungata din showroom. Valoarea de piata a masinii scade intr-un ritm foarte rapid in primii ani de utilizare ai masinii. Prin urmare, puteti evita aceasta depreciere uriasa, optand pentru un vehicul de ocazie. Desi o masina uzata se va deprecia, veti pierde bani mai putin repede.

Rata asigurarii se bazeaza, in general, pe varsta masinii. Cu cat vehiculul este mai nou, cu atat costul asigurarii este mai mare si invers. Prin urmare, rata de asigurare pentru vehiculele second-hand este mai mica. Pe langa asigurare, trebuie sa platiti si o suma mai mica pentru taxele de inregistrare. Deoarece costul inregistrarii se bazeaza pe pretul de tranzactie al masinii, cumpararea unei masini second hand reduce costul inregistrarii.

Avand in vedere ca rata inflatiei este in crestere, consumatorii trebuie sa suporte greul pe masura ce costul ridicat le este transmis. Producatorii de automobile estimeaza un pret mai mare pentru modelele noi. Pentru a fi protejat impotriva unei astfel de cresteri a preturilor, achizitionarea unei masini second hand este o optiune mai sigura.

Deoarece masinile uzate vin cu un pret mai mic, suma pe care ar trebui sa o imprumutati va fi mai mica. Multe institute financiare ofera imprumuturi masini uzate, cu o suma mai mare a imprumuturilor si rate de dobanda atractive. Ratele concurentiale ale dobanzilor indica faptul ca o suma mai mica trebuie rambursata catre rate lunare echivalente . Puteti alege sa imprumutati un imprumut de masina uzata si sa cumparati o masina de ocazie fara dificultati financiare. Avand in vedere ca acum sunt necesare masini pentru calatoriile zilnice, investitia intr-o masina second-hand este o decizie inteleapta.

Cand vine momentul sa cumparati o masina, mai multe solutii sunt disponibile pentru sofer. Este posibil sa optati pentru un vehicul nou, second-hand sau sa va cumparati vehiculul printr-un imprumut clasic sau leasing.

Leasingul este o optiune de inchiriere cu optiune de cumparare . Va permite sa va abonati la inchirierea unei masini cu optiunea de a cumpara la sfarsitul contractului. Aceasta inchiriere pe termen lung este in general intre 2 si 6 ani. La sfarsitul acestui termen, soferul are doua optiuni: poate decide sa cumpere vehiculul la un pret stabilit in avans sau sa opteze pentru returnarea acestuia.

Cand contractul este incheiat, se determina durata acestuia si numarul de kilometri pe care automobilistul doreste sa il parcurga. La inceputul contractului, locatarul plateste o contributie echivalenta cu 10-15% din pretul vehiculului. Locatorul calculeaza chiria si indica valoarea de cumparare a vehiculului la sfarsitul perioadei de inchiriere. Pretul de achizitie al vehiculului va corespunde cu valoarea reziduala a masinii.

Leasing-ul are multe avantaje:

Leasing-ul va permite sa beneficiati de plati rate lunare fixe si reduse. In leasing, automobilistul plateste chirii mai mici decat cu un imprumut clasic de consum. In general, platile lunare pot fi modulate in functie de durata contractului.

Nu exista taxe de intretinere de platit. In leasing, este posibil sa se includa un contract de intretinere. Prin urmare, atunci cand apare o problema, automobilistul returneaza, pur si simplu, vehiculul la reprezentanta pentru reparatiile necesare.

Prin leasing, automobilistul alege printre cele mai bune modele de masini de pe piata. Aceasta solutie va permite sa va bucurati de o masina noua platind doar pentru utilizarea acesteia. Vehiculul poate fi finantat cu sau fara contributie si poate fi returnat dupa incheierea contractului.

La sfarsitul contractului, leasingul nu impune nicio conditie de revanzare sau cumparare. Fie automobilistul alege sa returneze vehiculul, fie prefera sa il cumpere la valoarea estimata a costului definita la inceputul contractului. In leasing, nu exista surprize rele. Toti termenii contractului sunt stabiliti de la inceput.

Leasingul ofera o mare flexibilitate. Contractul poate fi modificat in orice moment, in functie de nevoile soferului. De exemplu, va fi posibil sa se modifice durata si / sau kilometrajul contractului, in sus sau in jos. Numarul de modificari autorizate variaza in functie de reprezentant.