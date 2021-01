ISO 14001 sau un mediu sanatos

De cate ori merg cu microbuzul in partea sudica a orasului resedinta de judet (vorba lui Caragiale:„Nu va spun care oras”) simt un puternic miros de gaze din cauza caruia ma ustura gatul si nasul si imi lacrimeaza ochii.

Sigur sunt in masina, iar masina are usile si ferestrele inchise, fiindca soferii stiu ce grad ridicat de poluare exista in zona si totusi mirosul de gaze si de carburanti se simte.

La 15 kilometri distanta se afla o crescatorie de pui si traiesc aceleasi traume, desi nici nu se vede nimic din strada principala.

Evident ca toti acesti intreprinzatori trebuie sa traiasca si sa le asigure salariile celor care muncesc pentru ei, dar fara sa ne imbolnaveasca pe noi si sa compromita calitatea aerului, a solului si a apei.

Un transportator care are o flota compusa din 10 camioane vechi contribuie decisiv la poluarea atmosferei, la incalzirea globala si la poluarea fonica. Plumbul continut de carburanti ajunge pe plantele de la marginea drumului si calitatea acestora lasa de dorit, de aceea nu este indicat sa se consume fructele din pomii aflati la soselele cu trafic intens.

Exista metode de reducere a poluarii? Raspunsul la aceasta intrebare este pozitiv, iar primul pas facut in aceasta directie sanatoasa este solicitarea certificarii ISO 14001.

Specialistii vin cu solutii menite sa diminueze poluarea unui agent economic si abia dupa ce sunt cumparate echipamente pentru filtrarea aerului sau reciclarea apei sau pentru construirea unor bazine reziduale este emisa si certificarea respectiva.

Posesorul certificarii 14 001 are urmatoarele castiguri:

-nu va lua niciodata amenzi de la cei care se ocupa cu protectia mediului, fiindca respecta toate normele si in plus poseda certificarea, iar documentul atesta faptul ca s-a procedat la reducerea semnificativa a poluarii.

-va fi simpatizat, laudat, mediatizat de membrii comunitatii unde isi desfasoara activitatea.

-se dezvolta permanent si isi extinde parteneriatele.

-are constiinta impacata, stiind ca prin activitatea sa nu produse imbolnaviri grave si nu compromite mediul.

Trebuie subliniat faptul ca pana la jumatatea lunii februarie, 2021 aceste documente importante pot fi solicitate online, la jumatate de pret prin completarea formularului pus le dispozitie pe site-ul firmei care se ocupa cu emiterea lor in Romania, Certificareiso.ro.

In toata lumea s-au stabilit standarde ale calitatii mediului, sanatatii la locul de munca, securitatii informatiilor si managementul calitatii si sigurantei produselor alimentare, dar si standarde ale reducerii consumului de resurse.

In centrul atentiei sunt plasate bunurile cele mai de pret: viata, sanatatea, mediul, calitatea alimentelor.

Reducerea poluarii este un demers benefic pentru noi, cei care traim astazi pe acest pamant, dar si pentru generatiile viitoare, condamnate sa suporte consecintele exceselor noastre asupra mediului.

Orice firma polueaza prin activitatea pe care o desfasoara sau contribuie la intensificarea poluarii.

Sa zicem ca detii o covrigarie sau o patiserie si te gandesti ca esti complet nevinovat fata de mediu! Dar la fumul eliberat in atmosfera, te-ai gandit? Daca ai separatoare de grasimi sub chiuveta, protejezi solul, in cazul in care ignori aceasta regula, poti contamina pamantul pentru zeci de ani.

Poate ca nu te gandesti serios la toate, fiind preocupat de bunul mers al afacerii, dar lasa specialistii sa te consilieze si actioneaza cum iti spun ei!

Posedand cat mai multe certificari iso, ai sanse mari sa extinzi afacerea si sa iti gasesti parteneri seriosi de afaceri si in afara tarii.

Certificarile se obtin repede si nu sunt costisitoare, iar informatii complete despre fiecare tip in parte se pot obtine de pe site-ul firmei Certificareiso.ro sau de la specialistii acesteia, contactandu-i telefonic, pe e-mail sau prin intermediul formularului online de pe site.

Unindu-ne eforturile si responsabilizandu-ne reciproc putem construi o lume mai buna, o lume in care:

-in rauri nu se mai arunca gunoaie, plastic si apa ce contine urme de detergent sau alte substante daunatoare. In acest mod vom pastra apele curate si pestii sanatosi si vii.

-pe sol nu mai sunt deversate resturi menajere sau substante toxice care il transforma intr-un teren mort, pe care nu creste fir de iarba.

-aerul se pastreaza respirabil si coloanele de fum nu se mai indreapta catre cer. Mirosurile respingatoare, puternice dispar sau sunt diluate cu ajutorul tehnicii si echipamentelor de ultima generatie.

Esti demn de incredere si apreciat de toti, daca dovedesti ca nu sacrifici mediul in care traim toti de dragul afacerilor tale.

Dar sunt si alte certificari care nu ar trebui sa lipseasca firmelor si institutiilor ca prestigiul lor sa creasca si capitalul de incredere sa sporeasca.

Antreprenorii trebuie sa dovedeasca in acest moment ca pot sa aiba grija de oamenii care lucreaza pentru ei, de cei care le cumpara produsele si le solicita serviciile, dar la fel de bine si de datele lor. Fiecare om are dreptul la confidentialitate, la securitate si la sanatate.

Te simti mult mai sigur, cand vezi ca macelaria de la care te aprovizionezi cu preparate din carne are afisat certificatul care dovedeste calitatea alimentelor, cand stii ca vidanja care iti goleste putul absorbant sau fosa septica nu arunca la intamplare produsele poluante.

Ca sa fii pe deplin satisfacut de produse, de servicii, de obiceiuri, intereseaza-te si tu din timp despre tipurile de certificari iso si alege magazinele si firmele care le poseda!

Fa alegerea corecta, sa stii ca sanatatea nu este in pericol si mediul este protejat.

In ceea ce ma priveste, caut din priviri certificarile iso in restaurante, in hoteluri si pensiuni, in magazinele de produse alimentare.

Este timpul sa devenim exigenti si in acest fel ne prelungim viata si crestem calitatea acesteia.