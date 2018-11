Ilie Robert- Personal trainer – De ce sa ai un antrenor personal ?

Cu toții știm că mersul la sală nu este tot timpul ușor mai ales la început.

Dacă și tu pățești la fel, îți recomandăm să-ți angajezi un antrenor personal care să te ajute și să te motiveze să mergi la sală și să ai un stil de viață sănătos și activ.

Avantajele antrenamentelor cu personal trainer!

Ai parte de exerciții personalizate pentru tine!

Un specialist știe exact ce trebuie să faci dacă vrei să scazi în greutate, știe cum să te ghideze dacă și ce fel de antrenamente să-ți pregătească în așa fel încât să ai parte de cele mai bune rezultate.

Alături de un personal trainer o să progresezi mult mai repede decât ai face-o pe cont propriu.

Cu un personal trainer o să ai parte de feedback corect. Cu alte cuvinte, un antrenor personal o să-ți spună exact care este nivelul la care te afli, cât mai ai de lucrat și dacă ești pe drumul cel bun.

Antrenorul personal te poate corecta atunci când greșești și o să fie cu siguranță executate corect. Și asta pentru că ai alături de tine un specialist care te va ghida astfel încât să execuți exercițiile exact așa cum trebuie.

Ilie Robert- Personal trainer este recomandarea noastra pentru tine!

Sunt Roberto Ilie, antrenor de fitness, personal trainer si nu in ultimul rand, un prieten de incredere pentru fiecare client pe care il antrenez. Sunt sportiv si un pasionat al stilului de viata sanatos, aflat intr-o continua dezvoltare si perfectionare.

Absolvent al Asociatiei Succes in Educatie si Sport, certificat in meseria de instructor de fitness, va garantez antrenamente de succes!

Pe masura ce timpul trece, metabolismul nostru incetineste, apar kilogramele in plus, nemultumirile fata de sine si chiar afectiuni medicale, iar viata de zi cu zi ne impinge sa facem din ce in ce mai putina miscare, iar acest lucru accentueaza si mai mult efectele nedorite asupra corpului nostru.

Dietele „miraculoase”, pastilele de slabit si alte metode „minune” care promit pierdere in greutate in timp record, ne amagesc si mai mult in lupta cu grasimea in exces, durerile provocate de sedentarism si toate efectele unei vieti nesanatoase.

Vino in echipa mea, sa invatam impreuna cum sa ducem o viata sanatoasa, cum sa ne facem timp pentru noi si pentru corpul nostru si nu ultimul rand sa ai parte de educatia necesara pentru a duce o viata frumoasa si echilibrata, unde te vei simtii mai bine, mai implinit, mai plin de viata si multumit ca vei stii sa te descurci in orice situatie, ca vei invata cum sa iti alegi alimentele necesare tie, oriunde ai fi.

Fara diete „miraculoase” fara a renunta la obiceiurile care iti plac. Daca esti hotarat sa iti schimbi stilul de viata si sa traiesti ca un campion te astept la sala cat mai curand.

Antrenamentele le putem face impreuna la Stay Fit Gym Pantelimon, va astept!

Pentru informatii va rog sa ma contactati la telefon: 0728.965.266 sau pe site https://robertofit.ro