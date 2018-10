Cel mai mare câștig pe un singur bilet a fost plătit la Stanleybet. 387.388,84 lei pentru cel mai norocos constănțean

Cel mai mare câștig pe un singur bilet de pariuri sportive – 387.388,84 lei – a fost acordat de către Stanleybet România unui constănțean inspirat și norocos.

Jucătorul a mizat 200 lei pe 19 evenimente și a nimerit fiecare tip de pariu. Stanleybet se poate mândri cu unele dintre cele mai mari cote, oferind astfel și cele mai mari câștiguri de pe piața de pariere.

Marele norocos a mers pe tipuri de pariuri simple, dar inspirate, și a ajuns peste noapte miliardar în lei vechi. Fiind parior de peste 20 de ani și „simțind” meciurile, constănțeanul a mizat pe meciurile care i se păreau cele mai sigure, ajungând la o cotă de 1771,25 și transformând plăcerea de a paria într-un câștig colosal.

Evenimentele de pe bilet vin din primele ligi din opt țări diferite, la care se adaugă un pariu cu cotă mărită din oferta StanleyPlus5, iar cum câștigurile la Stanleybet nu se opresc repede, norocosul a primit și bonusul maxim pe un bilet – 50 000 lei, ajungând astfel la suma de finală de 387.388,84 lei care i-a fost înmânată luni seara în agenția în care a pariat, din incinta City Mall – Constanța.

”Era să mă scoată un meci. Atletico Madrid am crezut că nu va ieși. Mă scosese PAOK în aceeași zi de la un bilet cu 220.000 lei câștig, dar cu biletul ăsta am dat lovitura”, ne-a mărturisit norocosul parior. ”Merg pe meciuri mari și echipe cunoscute. Am pariat că echipele care au fost în Champions League vor primi gol, iar la celelalte evenimente am pariat pe echipa favorită. De obicei pariez 100-200 lei de 3-4 ori pe săptămână. Am mai avut câștiguri mari, dar ca acum niciodată”, a completat aceasta.

Întrebat despre motivul pentru care pariază constant, acesta a răspuns tranșat că este un hobby. ”Poate unora le plac mașinile și investesc în asta. Mie îmi place să pariez. E adrenalină, e miză importantă, pot spune că parierea este tot un sport și vin la Stanleybet pentru că sunt vechi pe piață și inspiră încredere. Biletul l-am câștigat ieri, azi am primit banii, mâine mă duc să-i pun la bancă”.

Câștigul din această săptămână reprezintă cea mai mare sumă plătită pe un singur bilet înregistrat în România la o casă pe pariuri. Stanleybet onorează la virgulă fiecare câștig care nu întârzie să fie plătit, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care jucătorii se întorc în agenții. Inspirația constățeanului a fost răsplătită atât prin câștigul record, cât și prin bonusul maxim acordat de pe un bilet, în valoare de 50 000 lei.