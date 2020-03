FCSB, cele mai multe clasari pe podium la Kinder Cup Sport Vision

Punct final in cadrul celui mai puternic turneu de fotbal pentru copii, care a avut loc in capitala, in ultimii ani. Echipe din toate colturile tarii, printre care si actuale campioane nationale sau medaliate la turneul final s-au numarat printre participante, iar spectacolul oferit de micutii fotbalisti a fost unul pe masura.

Competitia a inceput cu meciurile categoriei 2007 si s-a incheiat in forta, cu jocurile copiilor nascuti in anii 2009, acolo unde Atletico Arad, campioana en titre a Romaniei, si-a adjudecat medaliile de aur dupa o finala castigata mult mai greu decat arata scorul, (3-0) impotriva uneia dintre cele mai valoroase echipe din Bucuresti, formatia Sportul Primavera, locul 3 in acest moment in campionatul AMFB, prima serie.

,, A fost un turneu greu, un turneu la care am intalnit echipe cu copii deosebiti, o deplasare in care am putut vedea la lucru echipe extraordinare din Bucuresti, Craiova, Cluj, Ramnicu Valcea, Pitesti, Ploiesti sau Botosani. Multumim organizatorilor pentru implicare si profesionalism”” a declarat Marcel Campian antrenorul de la Arad





Medaliile de argint si de bronz au fost castigate de Sportul Primavera si U CLUJ Luceafarul.

Formatia CFR CLUJ a terminat turneul pe locul al patrulea. FCSB Academy s-a clasat pe locul 5, iar Universitatea Craiova pe pozitia a sasea. Singura echipa care a smuls un egal echipei campioane a fost ACS Juniorul Bucuresti. Din pacate, formatia antrenata de Daniel Gabor a ratat calificarea in grupele play-off, la golabveraj si nu a putut intra in cursa pentru un loc pe podium.

Copiii si juniorii de la FCSB au avut cele mai multe clasari pe podium, impunandu-se la categoriile 2012 si 2013 si luand argintul la categoria 2010, in timp ce Luceafarul 2010 Cluj a castigat aurul la categoria 2008, unde le-a devansat pe vicecampioana nationala, U Cluj Luceafarul (locul 2), pe campioana nationala (FCSB, locul 5) si pe bronzul national, Isport Valcea (locul 6).

Ca la fiecare editie, sponsorul principal, Sport Vision, a premiat echipele castigatoare cu rucsacuri, prosoape, bidoane de firma, precum si cuj mingi oferite cluburilor participante.

Urmatoarea editie a competitiei sponsorizata de Sport Vision, Summer Cup Sport Vision Mangalia, va avea loc pe litoral, in perioada 14-18 iunie.

Echipe de top au ocupat podiumul, la toate celelalte categorii la Kinder Cup Sport Vision:

Cat. 2007

(18 echipe participante)

1. CSA STEAUA

2. Petrosport Ploiești

3. Concordia Chiajna

4. Benfica Bucuresti

5. Rapid





Cat. 2008

(30 echipe participante)

1. Luceafărul 2010 Cluj

2. „U” Cluj Luceafărul

3. Prosport Academy

4. FC PLAYER alb

5. FCSB

Cat. 2009

(30 de echipe participante)

1. Atletico Atad

2. Sportul Primavera

3. U Cluj Luceafarul

4. CFR Cluj

5. FCSB Academy

Cat. 2010

(16 echipe)

1. CSJ Craiova

2. FCSB

3. Junior Suceava

4. Prosport Academy

5. Valencia Academy

Cat. 2011

(24 de echipe)

1. CS Eforie

2. Luceafărul 2010 Cluj

3. Prosport Academy

4. FCSB

5. CS FC Dinamo

Cat. 2012

(20 de echipe)

1. FCSB

2. Best Boys

3. Dunav Ruse

4. Prosport Academy

5. Bucegi Rasnov

Cat. 2013

(8 echipe)

1. FCSB

2. FC Urziceni

3. Isport Vâlcea

4. FCSB rosu

5. Prosport Academy