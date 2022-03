De trei ori traiască

Globalizarea in fotbal merge din victorie in victorie pana la infrangerea finala. Microcosmosul FRF nu e decat proiectia la scara mica a ceea ce vedem la nivel mai mare, la tatal tuturor FRF-urilor, FIFA , acolo unde mama UEFA a ajuns oaia neagra a familiei. N-am ajuns intamplator in punctul in care seful de la Casa Fotbalului nu are nici macar un contracandidat la alegerile de luna viitoare. Concurenta serioasa a fost zdrobita acum 4 ani asa ca de ce s-ar mai incerca.

Generatia de aur e proptita in studiourile TV, pe bancile tehnice sau la conducerea cluburilor iar orizonturile de asteptare s-au ingustat si ingustat pana cand au disparut in neant. Asa ca fotbalul feminin, de sala, de plaja, satesc, comunal si cel al nationalelor Under-oricat face si desface si bate la fundul gol fotbalul mare exact asa cum la FIFA forul european ia batai peste batai in aplauzele generale ale celor multi. Intre Germanii si Gambii sau Italii si Vanuati nu mai sunt istorii si un sac de trofee diferenta, toti apasa butonul o singura data la vot iar sistemul trebuie hranit si mentinut. Asa ca la mondialul tripartit de peste patru ani unde vor exploda 48 de echipe (dublu fata de acum trei decenii) baietii mici si multi vor avea tot mai multe locuri la masa.

Iar baietii mari de la UEFA se vor ingramadi si vor da baraje peste baraje pentru ca s-a subtiat serios conducta. La mondialele cu 24 de echipe, Europa avea 14 locuri garantate, la 48 va avea 16, adica doar doua in plus. Iar numarul tarilor dupa dezmembrarea URSS si a Iugoslaviei aproape ca s-a dublat ( de la 32 la 55). Traiasca fotbalul pe plaja din St Kitts and Nevis.