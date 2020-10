De ce sa folosim plicurile colorate cand organizam evenimente sportive ?

Trebuie sa optati pentru culorile ce se potrivesc stilului dumneavoastra sau in functie de activitatea profesionala logoul companiei, puteti opta in magazinele de specialitate ce comercializa astfel de plicuri colorate sidefate si normale o varietate foarte mare de culori si dimensiuni, acestea pot fi simple, mate sau lucioase cu o tenta sclipicioasa, stralucitoare, pentru a atrage imediat interesul culor ce sunt inmanate. Dimensile pe care le alegeti trebuie sa se potriveasca si cu ceea ce se va gasi in interior, asa ca va vom prezenta un mic ghid de alegere pentru a nu da gresi.

Materialul din care sunt confectionate acestea este unul durabil, in mare parte reciclat, provenit din paduri sustenabile ce se replanteaza dupa fiecare taiere, iar ulterior in procesul de fabricatie sunt colorate in masa atat pe partea frontala cat si pe interior in culorile pentru care dumneavoastra optati in alegerea pe care o faceti.

Pentru a fi sigur ca ati ales un plic de calitate trebuie sa fiti foarte atenti la gramajul inscriptionat pe eticheta acestora, cele mai bune sunt acelea ce au 120 grame/mp, iar cele normale sunt realizate din hartie normala de maxim 70 grame/mp, ce nu confera nici calitate nici o imagine prea buna asupra acestora, fiind usor de indoit.

Cel mai mare avantaj pe care il prezinta plicurile colorate cartonate, fata de modelele sidefate, mai lucioase, este acela ca se pot personaliza prin imprimare sau prin tampografie si sunt ideale in cadrul evenimentelor sportive deoarece pot sa aiba imprimata o stema a clubului sau a galei, denota o nota de eleganta in relatia profesionala cu celelalte persoane ce vor participa la festivitatea pe care te-ai straduit sa o organizezi in cele mai mici detalii.

Dimensiunile plicurilor trebuie sa corespunde cu dimensiunile invitatiilor pentru a fi folosite in parametrii optimi, asa ca, dimensiunile cele mai utilizate pe care le veti intalnii in majoritatea siteurilor online si store-urilor fizice ce vand astfel de produse sunt urmatoarele. Patrate ce au formatul de 140×140 mm sau 160×160 mm, DL 110×220 mm sau C6 162×114 mm, felicitarile sau ceea ce se va regasi in interior trebuie sa fie mai mici pentru a fi optime si in perfecta stare de compatibilitate.

Alege sa iti personalizezi evenimentele cu aranjamente florare realizate din hartie creponata si floristica pentru un aspect unic, acestea se pot mentine pe prioade mari de timp si sunt rezistente la variatiile de temperatura de pe parcursul zilei sau a noptii, aceasta are o elasticitate foarte mare, iar aici vei gasi mereu culoarea potrivita pentru stilul tau sau pentru emblema pe care o reprezinti ca si societate sau asociatie sportiva.

Comunicarea in afaceri este un element important indiferent de sfera de activitati, iar o buna imagine poate sa confere din ce in ce mai multe oportunitati si parteneriate, iar cu alegerile potrivite cu siguranta totul va decurge extrem de benefic, de ambele parti.

Ce alte articole personalizate mai poti folosi pe langa plicul colorat ?

Este ideal ca in cadrul galelor sa puteti impartii diverse obiecte promotionale ce vor aduce notorietate clubului sau afacerii dumneavoastra, acestea pot fi fanioane, pixuri sau stilouri gravate cu diverse initiale sau nume pentru persoane importante ce participa, cupe gravate sau medalii sportive confectionate din diverse metale pentru a putea diferentia semnificatia acesteia, iar snururile se pot particulariza cu diverse mesaje motivationale pentru aceste vremuri.

Mapele si seturile de birou pot fi cadourile perfecte pentru astfel de intalniri cele din urma sunt formate din mai multe piese de calitate, majoritatea din lemn de stejar pentru gama de lux, lucios ce se poate modela perfect pentru orice tip de persoana, pot contine o mapa de piele, suport pentru instrumente de scris si corectura, ceasuri elegante pe baza de baterie pentru a putea planifica in cel mai mic detaliu sarcinile avand in fata mereu timpul sau cutitul pentru corespondenta, ce te ajuta sa desfaci plicurile fie ele de corespondenta sau normale, este benefic in anumite situatii pentru a nu uza continutul.

In concluzie fie ca alegi plicuri colorate pentru a furniza informatii in scris sau obiecte personalizate pentru a-ti creste vizibilitatea brandului este foarte benefic sa fii informat si sa dispui de toate informatiile pe care le oferim pentru a face alegerea corecta in demersurile dumneavoastra, indiferent de situatie sa fim pregatiti cu toate obiectele necesare in actiunile ce le vom intreprinde.

Alege sa cumperi produse la preturi mici fara a face rabat la calitate, din contra selecteaza ofertele ce contin specificatii tehnice ale acestora mult mai favorabile decat ale altora, prin comparatie directa.