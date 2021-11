De ce afacerea ta online are nevoie de un site web performant?

Expansiunea incredibila a mediului online a adus cu sine numeroase avantaje atat pentru cei care cumpara, cat si pentru cei care vand. Numarul magazinelor online lansate, creste semnificativ de la un an la celalalt, semn ca Internetul are astazi un potential urias pentru comert si in general pentru domeniul afacerilor de orice fel. Pentru a putea vorbi despre o afacere online, este esential ca mai intai sa existe un site web al business-ului. Lansarea unui site online este astazi un proces mai simplu ca oricand daca tinem cont de diversitatea larga de companii si servicii specifice la care putem apela pentru constructia acestuia. O parte din succesul unui business online insa nu reiese doar din modul in care un sire arata, ci si din modul in care acesta functioneaza.

Performanta unui site online a devenit un aspect mai relevant ca oricand in prezent, pentru ca daca anumite pagini din site se incarca greu sau sunt chiar indisponibile in anumite momente, potentialul clienti poate merge oricand la concurenti. Buna evolutie a unei afaceri online depinde foarte mult de calitatea web hosting-ului, dar si de traditionalele domenii, ce ar trebui alese cu atentie. Iata asadar cateva motive pentru care afacerea ta online are nevoie de un site web performant!

Cresterea vanzarilor

Poate parea greu de crezut, insa un site performant are mult mai multe sanse sa vanda decat unul dezvoltat la intamplare, care nu ofera experiente de navigare placute. Cum este posibil acest lucru? Foarte simplu! Un site care ii ofera utilizatorului o experienta de navigare placuta, este un site care reuseste sa ii castige increderea. Daca o companie nu are grija de propria imagine (site-ul unei afaceri este in fond o parte din imaginea acesteia), este destul de putin probabil ca va fi atenta la nevoile clientului.

Comunicarea eficienta

Un site web performant este unul prin care poti pastra mult mai usor o legatura permanenta cu clientul. O comunicare eficienta inseamna un client mereu informat si la zi cu cele mai noi oferte. Spre exemplu, daca ai o promotie la diferite huse pentru telefoane, este foarte usor sa iti instiintezi clientii de acest lucru prin intermediul newsletter-ului. Un client cu care pastrezi o legatura permanenta este un client care se simte apreciat si important. In timp, rezultatul acestui lucru va fi cel mai probabil un client loial, care nu va ezita sa revina, ori de cate ori este nevoie.

Experiente de navigare care ii vor determina sa se intoarca

Atragerea de noi clienti este fara doar si poate un lucru primordial, insa transformarea acestora in cumparatori loiali este un lucru si mai important. O cale foarte simpla prin care poti castiga increderea publicului tau tinta este prin a te asigura ca oferi mereu calitate in ceea ce priveste produsele, dar si o experienta de navigare care sa ii uimeasca. In general, utilizatorii au tendinta de a reveni increzatori pe acele site-uri pe care stiu ca pot gasi cu usurinta produsele de care au nevoie.