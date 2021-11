Cum sa fii un conducator auto responsabil in sezonul rece? Sfaturi utile pentru deplasari sigure

Pentru ca iarna este aproape si ne putem astepta in orice moment la conditii meteo mai putin prielnice, nu este absolut deloc gresit sa spunem ca este momentul oportun pentru a pune la punct toate aspectele ce tin de pregatirea corespunzatoare a masinii. Asa cum ne-am obisnuit, iarna vine la pachet cu o serie de provocari majore pentru soferii de pretutindeni, care in fiecare an se vad nevoiti sa se pregateasca asa cum se cuvine. Siguranta in trafic este fara doar si poate un lucru la care putem contribui fiecare dintre noi, atat prin pregatirea corespunzatoare a masinii, cat si prin adaptarea stilului de condus la noile conditii meteo.

Probabil ca nu mai vine ca o noutate pentru nimeni faptul ca iarna, riscul accidentelor este mai crescut ca in orice alta perioada a anului. Pentru ca fiecare dintre noi ne dorim sa avem parte de deplasari cu masina cat mai sigure, in acest articol am pregatit pentru tine cateva sfaturi ce iti pot veni in ajutor atunci cand iti doresti sa ai parte de calatorii cu masina, lipsite de peripetii.

Anvelopele de iarna, garantia sigurantei in sezonul rece

Pneurile de iarna am putea spune ca sunt vedetele sezonului rece aavnd in vedere ca atat performantele auto, cat si siguranta, sunt puternic influentate de acestea. Clasicele anvelope de iarna sunt concepute in asa fel incat sa reziste cu brio temperaturilor scazute, dar si sa preintampine fenomenul de derapaj. Este important ca anvelopele de vara sa fie inlocuite cu cele de iarna, de indata ce temperaturile raman constant sub 7 grade Celsius. Asadar, pentru a nu fi luat prin surprindere, iti recomandam sa te prezinti cat mai curand in cadrul unui service auto performant, pentru a inlocui pneurile.

Accesoriile auto, protectie si confort

Anumite accesorii auto indeplinesc un rol foarte important in ceea ce priveste protectia si confortul, astfel ca este indicat sa te asiguri ca dispui de cateva accesorii auto esentiale. Mai precis, este vorba despre covorase auto (menite sa protejeze interiorul masinii de umezeala si murdarie), folia anti-inghet, solutia pentru spalat parbrizul, clesti pentru transfer curent sau lanturile auto. Fiecare dintre aceste produse ar trebui sa se regaseasca in masina oricarui sofer in aceasta perioada a anului.

Verificarea bateriei

Bateria auto este una dintre componentele ce poate crea probleme serioase in timpul sezonului rece, in special daca exista ceva defectiuni la nivelul acesteia. Este destul de bine stiut faptul ca in timpul iernii, problemele preexistente ale masinii pot deveni mai accentuate. O simpla verificare a starii de functionare a bateriei inainte ca iarna sa soseasca propriu-zis, te poate scuti de o serie de probleme.

Verificarea lichidelor

Nu in ultimul rand, este indicat sa acorzi atentie si lichidelor masinii, dat fiind faptul ca si ele sunt o parte esentiala a masinii. Intr-o prima etapa, este important sa inlocuiesti lichidul de parbriz cu unul ce poate rezista la inchet. Concomitent, nu uita sa verfici nivelul uleiului de motor dar si pe cel al lichidului de frane.