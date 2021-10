Cumpara plasa umbrire de la columnashop.ro pentru a-ti proteja gradina

Gradinaritul este meserie, pasiune si hobby in acelasi timp, insa nu este ceva ce multe persoane pot face. Cresterea plantelor necesita rabdare, pasiune si cunostinte de baza plus informatii pentru fiecare soi de planta. In aproape orice gradina gasim plasa umbrire care ajuta atat la mentinerea umbrei pentru a favoriza cresterea anumitor legume si flori, dar si pentru a tine daunatorii la distanta sau chiar fenomene meteorologice precum grindina.

Daca cresteti un numar mare de culturi intr-o zona climatica foarte calda, plasele de umbrire sunt destinate nevoilor dumneavoastra. Aceasta este metoda de protejare a culturilor de lumina directa a soarelui prin utilizarea caselor agricole, denumite plase de umbrire sau case de umbra de panza. Acestea sunt realizate folosind diferite materiale si ecrane care regleaza cantitatea de lumina care trece prin si in plasele de umbrire. Daca vine vara, ar trebui sa va echipati suficient de devreme cu una dintre aceste structuri agricole pentru a oferi recoltei cerinta necesara la niveluri moderate, astfel incat sa le sporiti cresterea.

Cele mai multe plase de umbrire sunt fabricate din material plastic tricotat (polietilena), care este rezistent la rupere. Aceasta tesatura puternica de gradina este utilizata la fabricarea caselor de umbrire, deoarece nu se descompune si nu dezvolta ciuperci. Poate fi cumparata in vrac, ceea ce o face rentabila si nu devine niciodata neelastica, indiferent de cat timp o folositi. Inutil sa spun ca va ofera o varietate de optiuni pentru a-l modifica si puteti chiar bordura pentru a-i spori fermitatea si durabilitatea. Materialele pentru umbre sunt disponibile in diferite culori si oricare dintre acestea se potriveste cel mai bine plantelor voastre, il puteti cumpara de la cel mai apropiat magazin agro.

Casele de plasa la umbra pot fi utilizate pentru o mare varietate de aplicatii, in functie de tipul de fermier pe care il aveti. Oricat sunt facute in primul rand in scopuri de cultivare a culturilor si gradinarit, pot fi folosite si din alte motive. Unele alte aplicatii obisnuite ale plasei de umbra includ:

Cotet pentru gaini de curte

Daca intentionati sa cresteti un numar mare de pasari de curte, puteti cumpara materiale pentru umbtire si le puteti instala ca o casa pentru plasele de pasari. Similar cu adapostirea animalelor, puteti imparti cladirea pasarilor pentru a gazdui diferite tipuri de pasari de curte pe spatiu. Majoritatea pasarilor de curte, in special a puiului, nu trebuie sa fie amestecate, intrucat pasarile mai in varsta tind sa le hartuiasca pe cele mai mici. Pentru a evita acest lucru, puteti folosi material de plasa pentru a le separa si lasati sa aiba fiecare pasare propriul spatiu in care sa se poata deplasa liber.

Hambare

Un hambar poate fi folosit pentru o varietate de utilizari, variind de la cresterea animalelor pana la un depozit. Avand in vedere ca materialele utilizate la plasarea plasei de umbra sunt rezistente si neelastice, pot gazdui o serie de lucruri dintr-o data. Cu toate acestea, asigurati-va ca nu folositi sau utilizati in mod abuziv instalatia, deoarece aceasta se poate rupe, in ciuda faptului ca nu necesita multa intretinere. Ca tesatura de gradina, materialele sunt ecologice, deoarece nu se dezintegreaza, deoarece sunt biodegradabile.

Copertine

Plasa de umbra este ideala pentru baldachinele din zonele in care doriti sa oferiti protectie impotriva razelor solare directe. Chiar daca structura nu este realizata cu materialul plastic utilizat in casele cu plasa de umbrire, puteti adauga in continuare o acoperire in partea de sus pentru a oferi protectie impotriva razelor solare directe. In cazul cresterii pasarilor de curte si a efectivelor de animale, plasele de umbrire pot fi puse in aplicare pentru pasari, printre alte aplicatii care pot necesita acest obiect.

Beneficiile plasei de umbrire:

Ventilatia si circulatia aerului imbunatatite

Atunci cand sunt fabricate case din plasa de umbrire, acestea sunt proiectate astfel incat sa aiba gauri mici, pentru a permite tuturor sa circule usor in interior si in exterior. De asemenea, sunt permeabile, deoarece aerul se poate difuza cu usurinta prin materiale, imbunatatind astfel circulatia aerului.

Niveluri scazute de temperatura si umiditate

Una dintre trasaturile plasei de gradinarit utilizate la fabricarea acesteia este ca reflecta lumina si nu o absoarbe. Acest lucru permite structurii carcasei sa aiba mai putina caldura, scazand astfel temperatura si umiditatea.

Uscare redusa a culturii

Prea multa caldura nu este o conditie buna pentru cresterea anumitor culturi, ceea ce poate duce la uscarea sau degradarea plantelor. Inutil sa spunem ca, atunci cand aerul din interiorul plasei de umbrire este prea mare, poate aspira umezeala solului, facandu-l neconditionat pentru sustinerea plantelor.

Cantitati mici de lumina UV

Cel mai iminent beneficiu al plaselor de umbrire este cantitatea redusa de lumina UV care trece prin materiale. Plasele de umbrire au materiale de screening care ajuta la reglarea luminii UV, astfel plantele nu sunt afectate de lumina directa a soarelui.

Protejeaza animalele si pasarile de la lumina directa a soarelui

Efectul prea multa caldura la plante este similar cu efectul la animale. Animalele expuse la lumina directa a soarelui experimenteaza deshidratare, care le poate afecta organele interne si sanatatea generala. Cu cat aerul este mai racoros in casa din plasa de umbrire, cu atat mediul este mai bun pentru plante.

Ajuta la reglarea caldurii in interiorul plasei de umbrire in timpul verii

Caldura de vara nu este deloc placuta si avand in vedere ca ati face orice pentru a sta departe de ea, ar trebui sa fiti atenti la animalele si plantele aflate in grija dumneavoastra. Utilizarea plasei de umbrire pentru plasele de pasari de curte poate ajuta la reducerea temperaturii si a caldurii in interiorul structurii carcasei.