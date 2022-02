Cum te poti bucura pentru mai mult timp de propria masina? Sfaturi simple pentru orice sofer!

Masinile sunt in general investitii pe care le facem pe termen mediu sau chiar lung avand in vedere ca un autoturism este in destul de putine cazuri un lucru pe care il inlocuim anual. Probabil ca este de prisos sa mai aducem in discutie importanta pe care masinile o au intr-o lume in care solutiile de mobilitate sunt absolut indispensabile. O masina presupune o investitie importanta, astfel ca nu este de mirare faptul ca adesea soferii cauta solutii care mai de care mai eficiente prin care sa iti intretina propriile autoturisme cat mai bine cu putinta. Durata de viata a componentelor unei masini este un lucru influentat de o serie de factori printre care si modul in care este intretinuta masina.

Cu totii vrem sa ne putem bucura pentru cat mai mult timp de propriile masini, pentru ca dincolo de faptul ca defectiunile inseamna costuri, astazi suntem mai dependenti ca oricand de masini. Astfel, in acest articol venim cu o serie de sfaturi simple dar care va pot fi de un real folos in prelungirea duratei de viata a componentelor masinii. Iata cum!

Repara cat mai curand posibil defectiunile identificate

Daca ai reusit sa identifici anumite probleme sau daca in urma unor verificari realizate de catre un service autorizat, acestea au fost scoase la lumina, este mai mult decat recomandat a fi solutionate cat mai curand posibil. De multe ori avem tendinta sa neglijam problemele minore ale masinii, neluand in calcul faptul ca in timp acestea pot sta la baza unor defectiuni majore si implicit mult mai costisitoare. Astfel, o inspectie tehnica periodica este un lucru mai mult decat recomandat atunci cand vrem sa ne bucuram pentru timp indelungat de masina.

Curatarea in mod constant masina

Oricat de mult am avea grija de masina, murdaria pare sa gaseasca mereu cai prin care sa ajunga pe suprafetele din interiorul si exteriorul masinii. Acesta este motivul pentru care este recomandat ca masina sa fie ingienizata in mod constant. Cu cat amanam mai mult indepartarea acesteia, cu atat murdaria va fi mai dificil de inlaturat. Astfel, iti recomandam sa te asiguri ca inlocuiesti clasicele covorase auto atunci cand se uzeaza, sa utilizezi mereu solutii de curatare de calitate si sa inlaturi petele de murdarie atunci cand apar. Acest lucru te va ajuta sa pastrezi masina curata.

Adopta un stil de condus potrivit

Un stil de condus agresiv poate ca iti aduce satisfactii pe moment, insa este important sa ai in vedere faptul ca acesta vine la pachet cu o serie de riscuri, pe care nu ar trebui sa ni le asumam. Astfel, un stil de condus nepotrivit aduce cu sine uzura prematura, dar creste totodata si riscul producerii unor accidente. La celalalt capat se afla stilul de condus preventiv, pe care daca il vei adopta, vei avea atat posibilitatea de a prelungi durata de viata a componentelor masinii, dar si parte de calatorii mult mai sigure. Atat pentru tine, cat si pentru ceilalti participanti la trafic.