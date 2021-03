Cum sa alegi planul perfect al viitoarei locuinte in Iasi

Aspectul locuintei este probabil unul dintre cele mai semnificative criterii de selectie atunci cand doresti sa cumperi un loc in care sa stai pentru urmatorii ani. Indiferent daca alegi apartamente 2 camere Iasi, 3 camere sau o casa, aspectul camerelor si modul in care acestea sunt dispuse vor depinde in mare masura de stilul tau de viata. Indiferent daca preferi sa ai un singur dormitor sau mai multe dormitoare, alegerea unui plan perfect poate fi un lucru stresant. Iata cateva sfaturi pentru a alege locuinta cu un plan perfect, astfel incat sa se plieze pe necesitaile tale:

1) Alege corect numarul de camere. In functie de necesitati, poti alege apartamente 3 camere Iasi, 4 camere sau o garsoniera. Necesitatile sunt dictate de numarul membrilor din familia ta care vor locui sub acelasi acoperis si, desigur, de bugetul pe care-l ai. Daca bugetul tau este pentru un apartament cu 2 camere si tu ai o familie numeroasa, cu 2 sau 3 copii, ar fi indicat sa mai astepti, fie pentru a mai strange bani, fie pentru a cauta o alternativa cu scopul de a oferi spatiu suficient copiilor. Trebuie sa gandesti pe termen lung. Copiii cresc repede si s-ar putea, peste cativa ani, sa isi doreasca spatiul lor, iar o locuinta mica s-ar putea sa creeze probleme.

2) Te distrezi des sau rar?

Multe planuri de apartamente noi Iasi sunt axate pe divertisment si primirea oaspetilor. Un foaier larg care se deschide intr-o sufragerie in plan deschis, ar fi perfect pentru oaspetii care iti calca pragul des. Desi, daca tu si familia ta tineti la privacy si nu va place sa aveti casa expusa de fiecare data cand usa din fata este deschisa, poti opta pentru un living formal adiacent usii din fata. Acest lucru va oferi oaspetilor un loc unde sa intre, fara a fi nevoie sa vada tot ceea ce se afla in restul casei.

3) La ce etaj doresti sa locuiesti?

Tot din plan face parte si alegerea etajului la care doresti sa locuiesti. In general, cele mai “vanate” etaje sunt 1, 2 sau 3. Rareori oamenii aleg ultimul etaj. Dar, exista si avantaje daca alegi un apartament nou, de tip penthouse. In cladirile noi, dezvoltatorii imobiliari construiesc astfel de locuinte. Astfel, la ultimul etaj oamenii pot beneficia de o terasa imensa, un adevarat spatiu complet in aer liber. Este o trasatura extraordinara pentru aceasta perioada de pandemie, cand oamenii au avut timp limitat de a iesi in aer liber. O terasa mare, la ultimul etaj, poate fi o adevarata comoara. Desigur, exista si apartamente la etajele inferioare cu terase si chiar apartamente la parter care au aceasta trasatura. Un alt lucru care dicteaza alegerea etajului este disponibilitatea de a urca scarile. Poate in familia ta este o persoana cu dizabilitati sau in varsta. Trebuie sa tii cont de cat de mult esti dispus sa urci sau daca cladirea respectiva are un lift.

Asadar, numarul de camere, modul in care sunt amplasate acestea si etajul sunt factori importanti in decizia alegerii unui apartament in Iasi, sau in orice alt oras. Desigur, decizia poate fi distractiva si frustranta in acelasi timp. Evalueaza stilul de viata al tau si al familiei tale, preferintele tale cu privire la modul in care iti place sa traiesti. Cu rabdare, planul apartamentului tau de vis va fi mai usor de gasit decat crezi! Si pentru a avea succes, poti opta pentru o platforma imobiliara de top precum stilimobil.ro. Aici, datorita unor algoritmi inteligenti, vei gasi tot ceea ce-ti doresti in materie de apartamente, dar si case. Indiferent daca doresti apartament cu 2, 3, 4 camere, fie ca vrei o casa micuta sau o vila de lux, introducand specificatiile pe care le cauti, ti se vor afisa rezultatele cele mai relevante pentru tine. Ai tot timpul pentru a vizualiza zeci si zeci de anunturi si a selecta ceea ce ti se pare relevant.