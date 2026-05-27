Dinamo a anunţat transferul portarului Oscar Savinger

Campioana României la handbal masculin, Dinamo Bucureşti, a anunţat transferul portarului suedez Oscar Savinger.

Oscar Savinger a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani.

La doar 23 de ani, cu experienţă în Cupele Europene şi cu o înălţime impresionantă de 197 cm, Oscar vine de la echipa IK Sävehof şi este considerat unul dintre portarii tineri de mare perspectivă ai handbalului, anunţă CS Dinamo. 

