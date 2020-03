Cele 12 lectii de leadership din cadrul Galei Trofeelor Alexandrion

Se spune ca am intrat in anul 2020 unii dintre noi pregatiti pentru ceea ce avem de realizat, iar altii inca mai bajbaim incotro ne indreptam.

Pasii fiecaruia dintre noi sunt recunoscuti sau nu, de catre cei din jurul nostru, insa ceea ce cred este ca noi suntem primii responsabili sa fim recunoscatori pentru ceea ce am reusit sa realizam prin aportul personal si sa mergem mai departe in evolutia noastra.

Cat de pregatiti suntem sa ne recunoastem calitatile personale?

Cat de deschisi suntem sa ne antrenam calitatile de caracter?

Sau

Cat de constienti suntem ca, prin alegerile noastre putem sa facem ca lucrurile sa se intample?

Intr-o seara de februarie o mana de oameni implicati din cadrul Alexandrion Group si Fundatiei Alexandrion au reusit sa adune intr-un eveniment de poveste peste 400 de suflete care fac lucrurile sa se intample.

Ceea ce doresc sa fac prin aceste randuri este sa pun in lumina cele 12 lectii de leadership din cadrul ”Cutiei cu valori ale ROMANIEI!”

Prima valoare despre care s-a vorbit este Arta Concentrarii:

CONCENTRAREA! Aceasta calitate a fost transmisa cu atata autenticitate de catre o tanara Campioana Europeana la TIR prin mesajul atat de simplu si atat de puternic: ”Am reusit pentru ca am luat decizia sa muncesc fiecare FOC.” Felicitari Laura Coman!

Se spune ca daca alergi dupa doi iepuri, nu vei prinde nici unul… ma intreb cum ar fi sa alergi dupa doua FOC-uri in acelasi timp?

Inspirata fiind din invataturile lui John Maxwell impartasesc cu voi cateva intrebari si informatii de cum sa faci sa-ti cresti nivelul de leadership prin CONCENTRARE.

ACT: Daca iti doresti sa fi un lider eficient atunci raspunde-ti la aceaste intrebari:

De ce am nevoie pentru a poseda acea putere de concentrare necesara pentru a fi un lider cu adevarat eficient?

Cum aleg sa-mi concentrez timpul si energia?

Ma concentrez 70% pe ceea ce stiu sa fac CEL MAI BINE!

Ma concentrez 25% pe lucruri NOI!

Ma concentrez 5% pe domeniile pe care nu le stapanesc bine!

Asa poti sa te bucuri de succes!

Cea de a doua calitate descoperita in cadrul Galei este RESPONSABILITATEA. Liderii eficienti nu imbratiseaza niciodata atitudinea victimei. Astfel de lider recunosc ca ceea ce sunt si unde au ajuns ramane responsabilitatea lor – si nu a parintilor, antrenorilor, copiilor, profesorilor, autoritatilor…

Felicitari Campioanei Europene la 64 kg, haltere, LOREDANA TOMA! Cu atata responsabilitate ne-a impartasit experienta ei: ”Am luat doua palme si am mers mai departe…”

Din lectia de leadership te invit sa-yi raspunzi la urmatoarele intrebari:

Esti pe pozitie cand vine vorba de responsabilitate?

Te consideri o persoana care isi indeplineste obligatiile? Ce spun ceilalti?

In situatii limita, oamenii apeleaza la tine pentru a solutiona problema?

Iar ceea ce spun adevaratii campioni pentru a-ti dezvolta responsabilitatea este:

Mentine-te pe pozitie

Recunoaste ceea ce nu este suficient de bun

Gaseste unelte mai bune

Sunt cativa pasi ce te pot tine pe drumul succesului tau personal!

”Cel care a facut tot ce i-a stat in putinta la vremea sa, va fi nemuritor”, am citit la un moment dat in scrierile lui Schiller. Daca aleg sa fiu un lider operativ atunci aleg sa ma implic. Adevarata implicare inspira si atrage oamenii.

Cea de a treia calitate recunoscuta in cadrul Galei este ANGAJAMENTUL.

Felicitari DAVID POPOVICI Campion Mondial la natatie – ne-ai incantat cu cuvintele tale: ”Am ales sa fac asta la cel mai inalt nivel.”

Actiunea cu care te provoc este: Care este adevarata natura a angajamentului tau personal?

Angajamentul porneste din INTERIOR

Angajamentul este testat prin ACTIUNE

Angajamentul este cheia catre SUCCES

Ti-ai atins scopurile? Duci la bun sfarsit tot ceea ce crezi ca poti sa faci?

Oamenii au incredere in tine si te urmeaza fara ezitare?

Te provoc sa ii cunosti povestea lui David Popovici si vei descoperi ce inseamna cu adevarat angajamentul in actiunile zilnice!

In mass media exista aceasta dorinta inradacinata de a afla ce ii face pe oameni sa devina plini de succes. Primul calup de calitati la care ne gandim sunt: binenteles calitatile inascute, inteligenta, educatia sau alti factori…

Insa e bine sa subliniem ca: PASIUNEA se afla pe primul loc. David Sarnoff de la RCA sustine ca ”nimeni nu poate avea success daca nu-si iubeste munca.”

Felicitari BIANCA PASCU pentru fiecare implicare a ta in acest maraton sportiv al Romaniei mesajul tau a adus un moment de bucurie: ”Mi-am folosit PASIUNEA ca medicament pentru suflet..”

Te invit sa-ti slefuiesti pasiunea sis a aduci lumina acolo unde este nevoie: Ce face posibil ca oamenii care par obisnuiti sa realizeze lucruri marete?

Constientizeaza faptul ca:

Pasiunea este primul pas spre REALIZARE

Pasiunea SPORESTE puterea vointei

Pasiunea te SCHIMBA

Pasiunea face imposibilul POSIBIL

La un moment dat Moderatorul Galei, Radu Num a spus parca soptind si in acelas timp strigand de pe scena ”Aceste suflete au reusit pentru ca ”… au facut eforturi supraomenesti!” reusind astfel sa ne capteze atentia si mai mult.

A cincea abilitate pe care fiecare dintre noi o vanam atunci cand stam in fata altor persoane, si anume ste vorba de COMPETENTA. Cu totii admiram persoanele competente, indiferent in ce domeniu isi desfasoara ele activitatea – antreprenori – atleti de clasa mondiala – oameni de afaceri de success. Ori de cate ori stam pe langa oameni competenti simtim o dorinta fantastica de a creste alaturi de ei.

Te felicit ELENA ANDRIESI campioana mondiala la haltere 49 kg, ai pus pe primul loc cresterea ta: ” … am lasat nevoile personale pe ultimul loc si am ales sa ma antrenez pentru a fi prezenta pe PODIUM…”

Cand este vorba de profesia ta, la ce nivel actionezi: ca si ganditor – ca o persoana de actiune sau ca un jucator?

Ce inseamna pentru tine sa cresti – sa fi mai bun?

Liderii care sunt deschisi sa creasca sis a daruiasca din ceea ce ei sunt fac urmatoarele actiuni:

Se pun in lumina lumina in fiecare zi

Invata permanent lucruri noi

Merg pana la capat fara ezitare

Realizeaza mai mult decat se astepta de la ei

Ii Inspira pe ceilalti

Pentru ca urmatoarea abilitate de leadership scoasa la lumina de catre organizatorii Galei Trofeelor Alexandrion este DISCERNAMANTUL.

Un jurnalist din Lumea Moderna a spus la un moment dat: ”Prima regula a gropilor: cand te afli intr-una, nu mai sapa”.

Discernamantul are datoria de a descoperi miezul problemei, iar persoana care este deschisa sa-si dezvolte discernamantul se bazeaza atat pe intuitie, cat si pe gandirea rationala.

Felicitari ROBERT GLINTA pentru discernamantul de care dai dovada, cuvintele tale supun multe: ”Trebuie sa fii bun in toate etapele…”

Ca sa ajungi sa-ti dezvolti discernamantul te invit sa-ti raspunzi la urmatoarele intrebari:

Care a fost cauza principala in cazul fiecarei situatii? Ce ti-a permis sa reusesti?

Care sunt liderii pe care ii admiri? Cum gandesc acestia?

Care sunt acele momente in care intuitia ta ti-a ”vorbit”?

Atunci cand iti dezvolti discernamantul ajungi sa infaptuiesti cateva actiuni importante:

Descoperi problemele esentiale – esti deschis sa infrunti haosul si complexitatea acestuia

Iti cresti rata de rezolvare a provocarilor

Evaluezi la un standard inalt optiunile pentru a avea un impact maxim

Ajungi sa-ti multiplici oportunitatile

Consideram ca atunci cand ne este usor sa ne exprimam sau ne simtim bine intre alti oameni este o calitate cu care ne nastem, este genetica. Da este adevarat CARISMA este abilitatea de lipici la oameni cu care ne nastem si care poate fi si cultivata, alegerea este la fiecare dintre noi.

Felicitari IANIS DUMITRU – la doar cei 5 ani de viata ai luat microfonul in mana si cu zambetul pe buze ai spus: ”Promit ca o sa ajung mare campion!”. In mai putin de o fractiune de minut ai reusit sa aduci in coltul ochilor multor persoane din sala un sentiment de bucurie constienta!

Oare este posibil sa ajungi Campion si sa fi mic… sau sa ajungi mare si sa pierzi pozitia de Campion?

Cum este sa ajungi si MARE precum marea … si CAMPION precum Mont Blanc…? Aici e munca!

Insa daca iti doresti sa-ti cultivi abilitatea de a deveni ”lipici” la oameni pune in aplicare aceste indicii:

Iubeste viata

Acorda fiecarei persoane nota 10

Insufla oamenilor speranta ceea ce ati reusit voi Echipa Fundatiei Alexandrion

ceea ce ati reusit voi Echipa Fundatiei Alexandrion Destainuie-te – deschide-ti sufletul atata timp cat esti constructiv.

RELATIILE se regasesc in topul multor teste psihologice. Fara sa dezvolti relatii nu poti sa te bucuri de success. Asa ca te invit sa iti raspunzi la urmatoarele intrebari:

Cum relationez cu ceilalti?

Interactionez bine cu toate tipurile de persoane?

Esti dispus sa gasesti un teren comun?

Ceea ce a reusit echipa Alexandrion in cadrul acestei Gale, legat de aceasta abilitate de leadership, se regaseste in frazele de mai jos:

Fiecare dintre noi ne place sa ne simtim speciali, iar Echipa Alexandrion ne-a complimentat sincer si authentic.

Ne dorim un viitor mai bun, echipa Alexandrion ne-a dat speranta.

Avem nevoie sa fim indrumati, iar dvs ne ghidati

De multe ori suntem egoisti, iar dvs. Ati vorbit de pe aceste scene de nevoile noastre.

Si da, ne si descurajam usor, prin urmare ne-ati incurajat.

Lucram zi de zi pentru a obtine succesul, iar dvs ne ajutati sa invingem unindu-ne,

Felicitari CONSTANTIN STEFAN – Cel mai bun antrenor europena la handball.:

”nu as fi luat acest premiu daca nu as fi avut oameni asa ca Dvs. langa mine. Sunt recunoscator!” – nonverbalul Dvs.vorbeste de la sine.

No, acuma o calitate cu care multi dintre noi suntem in conflict, dar fara de care podiumul este tare departe, pentru ca se spune ca: ”Prima si cea mai mare victorie este sa te cunosti pe tine insuti.”, iar ”Talentul fara AUTO-DISCIPLINA este precum o caracatita pe role…”

Ca sa faci tot ceea ce tine de tine e nevoie de auto-disciplina. Te felicit ALINA VUC pentru convingerea cu care ai interactionat cu noi: ”Fac tot ce tine de mine ca sa-mi inving provocarile..”

Daca stii ca esti talentat insa nu ai rezultatele dorite verifica barometrul personal ce este direct conectat la AUTO-DISCIPLINA. Consulta-ti orarul de saptamana trecuta. Cat din timpul tau ai acordat activitatilor obisnuite, indeplinite cu determinare? Ce ai facut pentru evolutia ta profesionala, dar cea personala?

Iar daca doresti sa devii un lider pentru care aquto-disciplina este un atu iti recomand sa urmezi pasii de mai jos:

Dezvolta-ti si urmareste-ti prioritatile

Pune in scopul tau sa traiesti o viata ordonata

Provoaca-ti scuzele

Acorda-ti recompense dupa indeplinirea sarcinilor

Focus pe rezultate traind calatoria

Si pentru ca stim cu totii ca suntem dotati cu o putere incredibila de a alege, foarte multe persoane din jurul nostru se blocheaza in ”Nu pot – nu am – nu sunt… ” si am putea continua inca cateva pagini in directia asta. Totusi, suntem noi constienti ca putem sa construim o fundatie ferma cu ajutorul pietrelor pe care ceilalti le-au aruncat asupra noastra? Sau Suntem noi constienti ca ne putem schimba viata prin schimbarea propriei atitudini?

Da asa este: ATITUDINEA noastra este o alegere. ATITUDINEA POZITIVA devine parte din viata celui care isi urmeaza pasiunea. Omul obisnuit, mediocru, limitat asteapta ca altcineva sa-I schimbe atitudinea. Daca esti un om ce faci ca lucrurile sa se intample atunci atunci FELICITARI esti constient cat de important este sa ai in permanenta o ATITUDINE POZITIVA, indifferent de provocarile prin care treci.

Felicitari MARIAN DRAGULESCU: ”Am renuntat de 3 ori si m-am intors la ce am indragit – cred in visul meu…” Prin exemplul personal ne-ai aratat cat de important este sa intelegem ca:

Atitudinea este o alegere

Atitudinea ne determina actiunile

Echipa este de fapt oglinda atitudinii personale

A mentine o atitudine pozitiva este mai usor decat sa recastigi una

Continua sa-ti cultivi atitudinea pozitiva indifferent de circumstantele in care te aduce viata.

Ce-a de a 11 calitate descoperita prin recunoasterile din cadrul Galei este cea care face diferenta dintre un amator si un profesionist, INVATAREA continua.

Felicitari Ciprian Anton – Campion la tenis in scaunul cu rotile. M-ai impresionat cu povestea ta ”Lupta de a fi bagat in seama” ”v-am urmarit pe voi campionilor si sunteti sursa de motivatie pentru mine”, esti cu adevarat o sursa de inspiratie pentru multi dintre noi. Multumesc pentru ca existi!

John Wooden, antrenor de baschet, laureat la Hall of Flame a spus printer multele sale invataturi: ”Conteaza ce-ti ramane dupa ce ai invatat totul.”, iar Nancy Dornan, un om drag sufletului meu, sustine: ”Cea mai lunga distanta dintre doua puncte este o scurtatura.”

Asa ca te invit sa faci din INVATARE cea mai importanta unealta a evolutiei tale!

Mesajul pentru aceasta calitate este foarte simplu:

Vindeca-te de boala scopului tau – focuseaza-te pe ce fel de persoana devii

Invinge-ti succesul – tine-te mereu in miscare

Renunta la scurtaturi

Evita modestia si mandria

Invata din greseri si mergi mai departe

Daca nu-ti plac roadele verifica samanta

Felicitari Alexandrion Grup pentru cele 5 Gale in care ati promovat excelenta leadershipului sportiv Romanesc. Cu viziunea pe care ne-ati impartasit-o ca si entitate pe piata romaneasca este un semn de apreciere pentru multe domenii ale excelentei.

ROMANIA TREZESTE-TE!

Prin tot ceea ce sunteti, Grupul Alexandrion, raspundeti cu onoare mesajului: ”Viitorul apartine acelora care vad posibilitatile inainte ca acestea sa devina clare.” Pentru ca se spune ca VIZIUNEA il conduce pe lider, ea traseaza tinta, aprinde si alimenteaza focul din interior, scotandu-l la suprafata asta ati reusit sa faceti. FELICITARI!

Prin intermediul celor 5 Gale ale Trofeelor Excelentei ne aduceti cei 4 pasi atat de importanti pentru ca un lider sa-si dezvolte o cariera de success. Acesti pasi sunt direct conectati de VIZIUNEA Domniei voastre. Astfel ne-ati aratat ca:

Viziunea porneste din interior – datorita creativitatii si pasiunii fiecarui membru al echipei Alexandrion

– datorita creativitatii si pasiunii fiecarui membru al echipei Alexandrion Viziunea este conectata de trecutul personal – deschiderea spre Cutia cu valori Romanesti

personal – deschiderea spre Cutia cu valori Romanesti Viziunea serveste nevoilor celor din jurul nostru – implicarea fiecaruia dintre voi in recunoasterea oamenilor care au schimbat in bine locul prin care au trecut

– implicarea fiecaruia dintre voi in recunoasterea oamenilor care au schimbat in bine locul prin care au trecut Viziunea te ajuta sa aduni resurse – ati reusit in toti acesti ani sa ATRAGETI – PROVOCATI si sa UNITI invingatorii.

Cele 12 calitati se afla acum in Cutia ta de Valori Personale: Concentrarea – Responsabilitatea – Angajamentul – Pasiunea – Competenta – Discernamantul – Carisma – Relatiile – Auto-disciplina – Atitudinea Pozitiva – Invatarea – Viziunea, tu hotarasti ce vei face cu ele.

Prin aceste momente ne-ati motivat sa fim mai buni, ne-ati incurajat sa credem in visele noastre, ne-ati daruit din energia voastra! Felicitari! IMPRESIONANT! MULTUMESC!

(de Ramona Tiepac – Antrenor de Antreprenori, Life & Business Coach, John Maxwell USA Certification, Personal & Professional Leadership Coach. www.ramonatiepac.com )