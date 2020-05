Ce reprezinta Rata de Plata (RTP) la casinouri

Casinourile online au cunoscut o crestere importanta si la noi in Romania in ultimii ani de zile. Tot mai multi jucatori au aflat beneficiile pe care le pot obtine in cadrul acestor platforme si au renuntat sa mai frecventeze salile de jocuri offline.

Printre numeroasele avantaje este si acela a sansei de castig mult mai ridicata. Despre acest lucru iti voi oferi detalii in continuare si vei vedea de ce pe internet este mult mai usor sa inregistrezi castiguri la pacanele si la alte jocuri de noroc oferite.

Rata de plata (RTP) – principalul factor care determina castigurile

Bineinteles ca vorbind de jocuri de cazinou norocul este aspectul prioritar in inregistrarea castigurilor, insa nu este singurul factor ce trebuie luat in considerare. RTP reprezinta procentul de bani care se intoarce catre jucatori sub forma de castiguri, iar acest indice este afisat in specificatiile oricarui joc de pacanele.

De exemplu, un RTP de 95% inseamna ca daca jucatorii au mizat o suma totala de 1.000 RON in cadrul unui anumit joc, atunci 950 RON vor fi acordati sub forma de castiguri, insa in mod aleatoriu. Asta inseamna ca un jucator poate sa nu obtina niciun castig, in timp ce altul poate sa primeasca o parte importanta din acesti bani.

In aceasta situatie intervine norocul fiecaruia, insa e clar faptul ca o rata de plata mai mare inseamna implicit si mai multe sanse de a inregistra profit.

RTP la casinouri online si cazinouri offline

Principalul motiv pentru care daca joci la un cazino online vei inregistra mai multe castiguri este reprezentat de acest procent. Daca in cadrul salilor de jocuri stradale este oferita o rata de plata de 50-60% la pacanele, pe internet trebuie sa stii ca acest procent urca si depaseste in multe cazuri 95%, in functie de jocul selectat.

O astfel de platforma de casino licentiata este Betano Casino, operator care pune la dispozitia jucatorilor sloturi video cu rata de plata chiar si de 96-97%.

Casinoul Betano Romania este apreciat in randul jucatorilor si pentru posibilitatea de a te distra la jocuri de pe mobil cu ajutorul aplicatiei Betano, precum si pentru cazinoul live cu dealeri reali care iti aduce experienta dintr-un casino real.

Bonusurile oferite contribuie si ele la castiguri

De asemenea, pe langa o rata de plata ridicata, in cadrul cazinoului online Betano vei fi intampinat si de un bonus de bun venit. Prin intermediul acestei oferte vei avea mai multi bani de inceput si astfel poti ajunge sa obtii profit chiar si fara sa ai cine stie de noroc.

Nici clientii cu cont existent nu sunt neglijati, acestia primind in mod constant diferite bonusuri si oferte, precum rotiri gratuite la pacanele, care le pot aduce castiguri in bani.

In aceste conditii este usor de inteles de ce jucatorii aleg in prezent platformele de cazino online. Oricine isi doreste sa obtina castiguri in timp ce se distreaza la jocurile preferate, iar acest lucru este mult mai probabil pe internet.