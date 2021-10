Ce avantaje prezinta aplicele si cum le alegi pe cele potrivite pentru locuinta ta?

Alegerea corpurilor de iluminat pentru locuinta este in mod cert un pas important din procesul de amenajare al unei incaperi avand in vedere ca iluminatul nu mai poate fi privit ca un aspect strict functional. O parte importanta din estetica unei incaperi reiese atat prin corpurile de iluminat selectate, cat si prin modul creativ in care utilizam lumina. In prezent putem spune ca avem la dispozitie posibilitati aproape nelimitate prin care putem ilumina eficient si cu stil absolut orice spatiu interior sau exterior la care ne putem gandi. In acest articol ne vom indrepta atentia asupra aplicelor, corpuri de iluminat ce imbina perfect estetica cu functionalitatea in orice stil de amenajare ales pentru locuinta.

De foarte multe ori, proprietarii de locuinte tind sa creada ca aplicele isi gasesc locul doar in incaperile joase sau unde spatiul disponibil nu este unul tocmai generos, insa in realitate lucrurile nu stau deloc asa. Prin alegerea unor aplice moderne, avem posibilitatea de a oferi locuintelor noastre o imagine de ansamblu complet unica, fara a face vreun fel de compromis in materie de estetica sau functionalitate. Ce avantaje prezinta insa aplicele si cum le alegem pe cele potrivite pentru propriul camin?

Aplicele pot fi integrate perfect in orice stil de amenajare

Daca ar fi sa alegem un avantaj major al aplicelor, acela este in mod cert versatilitatea. Indiferent ca este vorba despre un stil de amenajare modern sau despre unul clasic, aplicele isi vor gasi intotdeauna locul in cadrul acestora. Mai mult decat atat, modele clasice de aplice pot fi chiar ele insele niste obiecte de decor impresionante, aspect ce va aduce in mod cert un plus de estetica si stil incaperilor in care vor fi amplasate. Cu montaj aparent sau incastrat, aplicele reprezinta o alegere inspirata, indiferent de stilul de amenajare pe care am alege sa il abordam.

Aplicele pot fi amplasate in orice incapere a locuintei

Un alt avantaj ce se contureaza foarte bine in cazul aplicelor este acela ca pot fi amplasate cu usurinta in absolut orice incapere a locuintei. Astfel, indiferent daca vorbim despre bucatarie, baie, dormitor sau chiar si hol, in toate acestea putem utiliza aplicele fara a face vreun fel de compromis. In plus, acestea sunt ideale chiar si in incaperile mai joase, pentru ca nu ocupa mult spatiu, asa cum este cazul candelabrelor, spre exemplu. Acesta este in fond unul dintre avantajele majore ale aplicelor in detrimentul altor corpuri de iluminat cu care suntem familiarizati.

Ce detalii este recomandat sa avem in vedere in alegerea aplicelor?

Alegerea corpurilor de inluminat in general este un proces destul de complex datorita faptului ca in prezent avem o multitudine de posibilitati prin care putem ilumina si da contur incaperilor locuintei. In alegerea aplicelor este recomandat sa tii cont de dimensiunile incaperii (in cadrul incaperilor de mari dimensiuni este recomandat sa se utilizeze mai multe aplice), de timpul de lumina (calda sau rece), tehnologia utilizata de becuri (LED sau clasica), dar si de stilul de amenajare ales pentru incaperea cu pricina. Aplicele sunt corpuri de iluminat foarte versatile, astfel ca este destul de dificil sa dai gres din punct de vedere estetic.