Arsenal Romania Supporters Club organizează vizionarea finalei Cupei Ligii Angliei / Carabao Cup, dintre Arsenal și Manchester City duminică, 25 februarie, începând cu ora 18:00 în patru din branch-urile locale: București, Cluj Napoca, Târgu Mureș și Piatra Neamț, se precizează într-un comunicat remis Sport Profit.

Ce este Cupa Ligii Angliei?

O competiție deschisă tuturor celor 92 de cluburi englezești și galeze care participă în Premier League și în English Football League. Este cunoscută sub numele de CARABAO CUP, datorită începerii unui acord de sponsorizare cu Carabao Energy Drinks după ce turneul a fost nesponsorizat în ediția precedentă. Fiecare finală are loc pe stadionul Wembley din Londra – Home Of English Football.

Câștigătoarea Cupei Carabao se califică în competițiile europene?

Da. Câștigătoarea Cupei Carabao nu numai că este recompensată financiar, dar primește și un loc în runda a doua de calificare a ediției 2018-2019, UEFA Europa League.

Cu toate acestea, lucrurile par să fie ușor diferite duminică deoarece Manchester City este foarte probabil să se califice direct în grupele UEFA Champions League prin câștigarea Premier League în timp ce Arsenal este în cărți fie pentru calificarea în Liga Campionilor sau Europa League.

Parcursul finalistelor în Carabao Cup

Arsenal

Runda a treia: Arsenal 1-0 Doncaster Rovers

Runda a patra: Arsenal 2-1 Norwich City

Runda a cincea: Arsenal 1-0 West Ham United

Semifinale prima manșă: Chelsea 0-0 Arsenal

Semifinale a doua manșă: Arsenal 2-1 Chelsea (Arsenal câștigă 2-1 pe agregat)

Cele mai multe goluri marcate:

Eddie Nketiah – 2

Theo Walcott, Danny Welbeck, Granit Xhaka – 1

Manchester City

Runda a treia: West Bromwich Albion 1-2 Manchester City

Runda a patra: Manchester City 0-0 Wolverhampton Wanderers (Man City câștigă 4-1 la loviturile de departajare)

Runda a cincea: Leicester City 1-1 Manchester City (Man City câștigă 4-3 la loviturile de departajare)

Seminifinale prima manșă: Manchester City 2-1 Bristol City

Semifinale manșa a doua: Bristol City 2-3 Manchester City

Cele mai multe goluri marcate:

Leroy Sane – 3

Kevin De Bruyne, Sergio Aguero – 2

Bernardo Silva – 1

Confruntari directe în Cupa Ligii Angliei

Arsenal 5 victorii

Manchester City 2 victorii

1 egal (Arsenal a câștigat reluarea cu scorul de 1-0)

Arsenal conduce în confruntările de-a lungul timpului, dar cele două victorii ale celor de la City au avut loc în ultimele confruntări.

Sergio Aguero a reușit să marcheze singurul gol din cadrul rundei a cincea în 2011 pe Emirates iar la doi ani distanță Carlos Tevez, Shaun Wright-Phillips și Vladimir Weiss au fost semnatarii victoriei cu 3-0 în competiție împotriva tunarilor.

Printre jucătorii care au participat la acel meci și încă fac parte din cele două loturi pentru finala de duminică se număra Vincent Kompany, Jack Wilshere și Aaron Ramsey.

Ultima victorie a celor de la Arsenal a avut loc în 2004, când șutul lui Daniel Karbassiyoon s-a dovedit a fi decisiv într-un meci terminat 2-1 pe Etihad Stadium.

Arbitraj video

Centralul Craig Pawson va arbitra finala Cupei Carabao duminică, cea care este prima finală a acestui sezon în fotbalul englez în care se va utiliza de asemenea, arbitrajul video (VAR). Asistentul care se va ocupa de arbitrajul video este Neil Swarbrick.

Până în acest moment, Pawson a arbitrat trei meciuri în care a jucat Manchester City sezonul acesta, toate având ca rezultat victorii ale “cetățenilor”. De asemenea, arbitrul născut în Sheffield a reușit să mai arbitreze și două meciuri pentru Arsenal în care tunarii au bifat o victorie și o înfrângere.

Despre Arsenal Romania Supporters Club:

Numită în continuare Asociaţia, Arsenal Romania Supporters Club (ARSC) este o organizaţie non-profit înfiinţată în anul 2013 şi recunoscută oficial de către Arsenal Football Club, în toamna aceluiaşi an. Primele întâlniri ale fan-clubului au avut loc în Bucureşti, în toamna anului 2010, concomitent, începând să prindă formă şi comunitatea suporterilor din Cluj Napoca. Până la această oră în România, ARSC este prezentă în zece oraşe cu comunităţi locale, intitulate branch-uri: Cluj Napoca, Târgu Mureş, Satu Mare, Timişoara, Ploieşti, Braşov, Iaşi, Piatra Neamţ, Craiova, Galaţi. ARSC este în acelaşi timp şi organizatorul oficial, al crosului caritabil anual, Be Gunner Be a Runner afiliat celui organizat de The Arsenal Foundation.