Adrian Robert – dependent de fitness, pasionat de sanatate

Salut numele meu este Adi, pot spune ca am devenit dependent de fitness (culturism) de la varsta de 15 ani.

Totul a inceput dintr-o simpla gluma a unui prieten, de a merge cu el la sala. In momentul cand am pasit pentru prima oara in viata mea intr-o sala de fitness, declar si marturisesc ca s-a simtit ceva uimitor, un fel de adrenalina neexplicabila .

In acel moment mi- am dat seama ca toata viata mea si planurile mele au luat cu totul si cu totul un alt sens, unul mai bun evident. Sunt si voi fi in continuare cu aceea adrenalina in inima si in suflet.

Fiecare ora de antrenament ce a urmat, a fost mereu o noua provocare pentru mine , iar chestia asta m- a ajutat sa am si mai multa vointa. Dupa ce m-am specializat bine in domeniul fitnessului (culturismului), am decis sa urmez cursul de antrenor de fitness, chestie ce m- a ajutat foarte mult,

Bineinteles cu ajutorul profesorilor mei, in acest sport intodeauna este loc de improvizare, intodeauna aflii chestii noi si interesante. De exemplu eu cand sunt in sala de fitness sunt cu totul si cu totul un alt om, pot spune ca in timpul antrenamentului imi fac ordine in “minte”.

Daca iti plac provocarile si vrei sa iesi din zona ta de confort, si sa iti depasesti limitele, te astept la sală cu voie buna si multa energie!

Savu Adrian Robert absolvent al cursurilor de fitness ale Asociatiei Succes in Educatie si Sport.