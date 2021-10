3 Lucruri vitale pe care trebuie sa le faci masinii in sezonul rece

Buna functionare a unui autoturim este un lucru ce depinde de o serie de factori, cei mai importanti fiind desigur modul in care o masina este intretinuta, dar si stilul de condus adoptat de sofer. In ciuda faptului ca producatorii de masini integreaza tehnologii care mai de care mai revolutionare, menite sa creasca fiabilitatea masinilor cat mai mult cu putina, acest lucru nu este suficient pentru a pune intr-un fel sau altul capat uzurii. Cu alte cuvinte, mai devreme sau mai tarziu, orice conducator va fi pus in situatia de a investi in componente noi. In acest articol insa, vom discuta despre cateva aspecte vitale pe care ar trebui sa le avem in vedere inainte ca sezonul rece sa isi faca simtita prezenta, in stilul caracteristic.

Daca toamna nu pune probleme mult prea mari pentru conducatorii auto (poate doar un carosabil umed in mod regulat), iarna in mod cert schimba complet “regulile jocului”. Temperaturile scazute, zapada sau inghetul sunt doar cateva dintre provocarile peste care soferii vor trebui sa treaca cu brio in perioada urmatoare. Pentru a putea face acest lucru insa, exista cateva lucruri pe care orice conducator auto ar trebui sa le aiba in vedere inainte ca sezonul rece sa soseasca.

Anvelopele

Anvelopele sunt in mod cert produsele auto carora trebuie sa li se acorde o atentie mai aparte in orice sezon, pentru de acestea se leaga atat performantele de condus, cat si siguranta soferului si a pasagerilor. In sezonul rece, anvelopele de iarna nu doar ca reprezinta o decizie inspirata, insa si o obligatie atunci cand pe carosabil se regaseste un strat de gheata sau zapada. Anvelopele de iarna sunt special concepute pentru a asigura performante si siguranta sportita in sezonul rece, astfel ca este un lucru ce trebuie pus la punct, chiar inainte ca sezonul rece sa isi intre in drepturi.

Verificarea si inlocuirea pieselor auto uzate

O scurta inspectie tehnica facuta masinii chiar inainte ca sezonul rece sa soseasca reprezinta in mod sigur o decizie pe care nu o vei regreta. Asa cum bine stim, durata de viata a componentelor masinii este una limitata, astfel ca este recomandat ca macar periodic sa verificam starea de functionare a acestora. Daca identifici probleme, este recomandat sa inlocuiesti piesele sau accesoriile respective. Indiferent daca te afli in cautarea unor piese exceptionale pentru Skoda, sau pentru orice alt model de masina pe care il conduci, nu ar trebui a fie dificil sa gasesti produsele de care ai nevoie la un click distanta.

Verificarea nivelului lichidelor

Totodata, un alt aspect demn de avut in vedere, are legatura cu verificarea nivelului lichdelor masinii. Uleiul, antigelul sau lichidul de parbriz sunt doar cateva dintre lucrurile asupra carora va fi necesar sa iti indrepti atentia in aceasta perioada si nu numai. Acestea trebuie mereu sa se regaseasca intr-o cantitate optima, astfel incat masina sa poata functiona in parametri normali. In ceea ce priveste lichidul de parbriz, este necesar sa te asiguri ca utilizezi unul care sa reziste la temperaturi scazute.