Trăiește momente divine cu fiecare strop de vin The Iconic Estate – câștigă cea mai frumoasă experiență în primăvara aceasta!

Crama THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, vine în luna iubirii și în pragul primăverii, în întâmpinarea iubitorilor de vin, de frumos și de clipe unice, cu o campanie de amploare oferind premii în experiențe memorabile: sedințe foto, cine exclusiviste și marele premiu – un sejur la un Wine SPA de top.

Portofoliul bogat al THE ICONIC ESTATE, producător, exportator și importator selectiv de vinuri, spumante și liniștite, se pliază pe gustul tuturor consumatorilor și continuă să suprindă prin calitatea sa superioară, versatilitate și rafinament, creând ambientul perfect pentru a celebra viața și iubirea. Momentele petrecute alături de vinurile THE ICONIC ESTATE sunt din nou răsplatite, prin oportunitatea de a câștiga experiențe divine în compania persoanei dragi.

Premiul cel mare oferit de THE ICONIC ESTATE constă într-o experiență de neuitat – un sejur la un Wine Spa de top – unde iubitorii de vin pot savura, la cel mai înalt nivel, acel ”joie de vivre” alături de o persoană dragă. Celelalte premii oferite de organizator constau în 10 sedințe foto – pentru a suprinde cele mai frumoase emoții și 3 cine exclusiviste – pentru a celebra viața și bucuria de zi cu zi.

”Prin intermediul acestei campanii naționale ne dorim ca ai noștri consumatori și iubitori de vin, în general, să se poată bucura de trăirea unor momente divine alături de cei dragi, sărbătorind totodată și anotimpul iubirii. Asemenea vinurilor THE ICONIC ESTATE, experiențele cu adevărat frumoase ale vieții sunt unice, autentice și savurate din plin. Vom continua lansarea mai multor acțiuni de marketing care să contribuie la consolidarea poziţionării distinctive în mintea și inima consumatorului de vin, prin generarea de numeroase momente memorabile, parte din esența vieții” a declarat Marinela Popescu, director de marketing al Alexandrion Group.

Vinurile THE ICONIC ESTATE, recunoscute atât național, cât și internațional pentru notele generoase, fructate sau cele subtile, parfumate, pun în valoare preparatele culinare cu care sunt asociate și animă toate momentele speciale: ieşiri ȋn oraş, la restaurant, ȋn natură sau clipe liniştite, de armonie şi relaxare, petrecute ȋn atmosfera caldă a căminului, alături de cei dragi, transformând viața de zi cu zi, într-una trăită la superlativ. Pentru a câștiga premiile în experiențe puse la dispoziție de THE ICONIC ESTATE trebuie să urmați doar câțiva pași simpli.

Participă și poți câștiga premiile campaniei TRĂIEŞTE MOMENTE DIVINE CU FIECARE STROP DE VIN THE ICONIC ESTATE!

Tot ceea ce trebuie să faci este ca în perioada 10.02.2021-31.02.2021 să achiziționezi orice produs participant THE ICONIC ESTATE ( Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Rhea, Theia, Kronos, Neptunus, Colina Piatră Albă, Byzantium, Floare de Lună, Floarea Soarelui, Prahova Valley, La Umbra, La Crama) din orice magazin fizic sau online de pe teritoriul României, să trimiţi apoi prin SMS la numărul 1828 data și numărul bonului/facturii fiscale sau să te ȋnscrii pe website-ul www.castigacuTheIconicEstate.ro. Poți câștiga prin tragere la sorți unul din premiile campaniei:

Marele Premiu: un sejur romantic la un Wine Spa de top;

3 x Cină exclusivistă;

10 x Ședință foto;

Află mai multe detalii din regulamentul campaniei care este disponibil aici: https://www.castigacutheiconicestate.ro/docs/regulament.pdf

Vinurile THE ICONIC ESTATE sunt disponibile ȋn marile lanţuri de magazine, magazinele de proximitate, locaţiile HoReCa, online shop-urile partenerilor Alexandrion Group şi pe https://www.iconicdrinks.shop parte a Alexandrion Group.

THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, este producător, exportator și importator selectiv de vinuri spumante și liniștite. Compania deține instalații de producție și depozitare, trei linii de îmbuteliere, depozit cu temperatură controlată și pivnițe subterane. Crama din Tohani, Gura Vadului, are una dintre cele mai mari pivnițe din regiunea Dealu Mare și o capacitate de procesare de 5000 tone de struguri pe an, fiind produse aproximativ 3,6 milioane de litri de vin anual, reprezentând aproximativ 5 milioane de sticle. An de an, vinurile produse au fost premiate în diverse competiții internaționale. THE ICONIC ESTATE vinde vinurile sale în mai mult de 40 de țări din întreaga lume și a devenit al doilea cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din România.

THE ICONIC ESTATE deține peste 255 de hectare de podgorii, cea mai mare parte dintre ele într-una dintre cele mai fertile regiuni viticole din România, Dealu Mare – o regiune care asigură o parte semnificativă a strugurilor folosiți pentru obținerea vinurilor excepționale, similară cu două celebre regiuni vini-viticole europene: Piemonte în Italia și Bordeaux în Franța.

Pivnițele Rhein & CIE Azuga, parte din THE ICONIC ESTATE, sunt cea mai veche locaţie unde se produce, fără întrerupere de la înființare (1892) și până în prezent vinul spumant după o metoda tradițională din Franța. Casa Regală a României apreciază vinurile din pivnițele noastre pentru calitatea lor superioară, numind THE ICONIC ESTATE furnizor oficial pentru vinurile liniștite și spumante.

Calitatea vinurilor, valoarea, rafinamentul și distincția lor fac din THE ICONIC ESTATE unul dintre cei mai buni producători români de vin, care au valorificat potențialul și diversitatea viticolă a țării prin vinurile producție proprie: Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Neptunus, Kronos, Rhea, Theia, Colina Piatra Albă, Byzantium, Prahova Valley, La Crama și altele.