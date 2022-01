Sute de optiuni pe site-ul topmob-design.ro precum birou PC skm-2 cires !

Alegerea biroului poate fi o decizie care necesita cateva zile inainte de a plasa comanda finala, mai ales daca cumparaturile sunt efectuate in mediul online. Insa, clientii care aleg magazinul topmob-design.ro beneficiaza de o multime de oferte precum birou PC skm-2 cires sau birou elize sonoma. Gama acestui magazin de mobila ofera cate ceva pentru orice fel de cumparator, iar posibilitatea de a cumpara mobila pe comanda ofera multora unealta perfecta pentru a-si transforma casa intr-un plan de vis.

Gasirea celui mai bun birou de acasa care sa se potriveasca locului de munca si spatiului este cheia pentru a lucra de acasa in mod eficient. In ghidul nostru de experti de cumparare, veti gasi detalii despre cum sa va alegeti biroul cu intelepciune, impreuna cu recomandari de produse de la mai multi retaileri de renume. Ce birou puteti cumpara va fi determinat in mare masura de aspectul camerei voastre. Un birou de colt ofera mult spatiu pentru a va intinde daca aveti aceasta optiune. Dar pentru o casa mai mica sau o locuinta inchiriata, s-ar putea sa fie nevoie sa strangeti un birou portabil pe roti sau un suport pentru laptop pe care sa il puteti sprijini pe masa din bucatarie. Descoperiti mai multe despre cele mai bune birouri pentru lucrul de acasa, inclusiv birouri in picioare, birouri pliabile si birouri montate pe perete, plus cat costa, de unde sa cumparati si sfaturi experti pentru un lucru sanatos la birou.

Opteaza pentru cel mai mare birou de acasa care se potriveste confortabil in spatiul tau, deoarece nu vei avea niciodata suficienta suprafata de lucru. Amintiti-va, daca aveti mai mult spatiu pentru a va juca, puteti adauga sertare pentru blatul de lucru pentru depozitare suplimentare. Un birou standard cu doua sertare va masura aproximativ un metru latime. Daca va asezati intr-un colt al camerei sau intr-un gol de sub scari, un birou cu un sertar ar putea fi mai potrivit. Chiar lipseste spatiu? Un suport pentru laptop Ikea masoara aproximativ 50-70 cm latime si are o parte inferioara de cauciuc pentru a-l impiedica sa se miste. Pe langa inregistrarea dimensiunilor mai evidente ale camerei voastre si a dimensiunilor biroului inainte de a cumpara online, verificati si daca un scaun de birou existent pe care il utilizati se va potrivi dedesubt.

Inaltimea medie a biroului de acasa

De obicei, un birou de acasa are o inaltime de aproximativ 73-76 cm. Retineti ca unele birouri de acasa au picioare care pot fi ridicate usor daca este necesar.

Lucrul de acasa la birou ore intregi intr-o pozitie nefireasca este rau pentru spate. Faceti unele ajustari la spatiul de pe birou si puteti preveni incordarea musculara si durerile de spate.

Sfaturile profesionistilor sugereaza sa luati in considerare urmatoarele atunci cand va configurati biroul de acasa:

-Ajustati scaunul astfel incat partea inferioara a spatelui sa fie sustinuta in mod corespunzator – in acest fel, veti reduce riscul de durere de spate.

-Genunchii ar trebui sa fie putin mai jos decat soldurile – utilizati un suport pentru picioare, daca este necesar.

-Pentru a preveni ranile provocate de efort repetitiv, incheieturile mainilor si antebratele trebuie sa fie drepte si la nivel cu podeaua.

-Pad-ulmouse-ului cu un suport pentru incheietura mainii va poate ajuta sa va mentineti incheietura dreapta.

-Daca petreceti mult timp la telefon, incercati sa utilizati un set cu casca.

Daca biroul compact de acasa nu are loc pentru depozitare suplimentara, luati in considerare un birou cu sertare incorporate. Pentru a adauga spatiu de depozitare unui birou pe care il detineti deja, cumparati un suport pentru monitor cu sertare incorporate. De asemenea, puteti pune hartie si cosuri de depozitare sub un suport pentru laptop.

Majoritatea birourilor cu aspect de lemn sunt realizate din placi aglomerate laminate sau MDF – sau uneori un cadru din lemn cu sertare si blat din MDF. Cautati descrierile care mentioneaza „efect de lemn” si „lemn proiectat” pentru a va ajuta sa intelegeti ce obtineti. MDF este in general destul de puternic, accesibil si vine intr-o multitudine de finisaje. Are o suprafata foarte neteda, ceea ce inseamna ca il poti vopsi intr-o culoare diferita daca te decizi sa-ti redecorezi biroul de acasa. Retineti ca nu puteti pata MDF-ul deoarece vopseaua este absorbita. Veti plati mult mai mult pentru un birou finisat cu furnir din lemn real sau un birou din lemn masiv. Ati putea sa va ridicati un birou cu paleti din lemn recuperat pentru mult mai putin daca sunteti un tamplar in devenire. Birourile metalice sunt adesea realizate cu un cadru de otel, cu accesorii din alama sau cupru. De asemenea, sunt rezistente la foc si la apa, dar aveti grija la marginile aspre care ar putea zgaria podelele din lemn – va recomandam sa investiti in niste picioare de masa.

S-ar putea sa va placa o noua priveliste din cand in cand sau sa decideti sa lucrati mai aproape de fereastra intr-o zi insorita. Daca da, cautati un birou cu roti (si frana!). Birourile metalice sunt mai usor de dezasamblat si reasamblat. Metalul solid, ca si in cazul lemnului masiv, ar putea face un birou mai greu, care este o durere de incercat sa mutati biroul dintr-o parte in alta.