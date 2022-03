Stylehoreca.ro este o adresa utila pentru cei din industria Horeca

In fiecare familie se pregateste multa mancare si in timpul prepararii la foc sau in cuptor se deterioreaza vasele: oale, tigai, tavi si cratite. Acestea necesita inlocuire frecventa, de aceea https://www.stylehoreca.ro/ este o adresa utila pentru gospodine, dar si pentru detinatorii de restaurante, de pensiuni si hoteluri.

Fie ca este nevoie de o oala din inox mai mare, fiindca s-a marit familia, fie ca vasele aflate deja in uz s-au facut urate Style Horeca permite cumpararea de la distanta a produselor dorite, asigurand livrarea lor la adresa indicata.

Acest magazin le propune cumparatorilor sai sa verifice mai intai coletul si dupa aceea sa semneze documentele de primire, fiindca proceseaza cu maxima grija fiecare comanda in parte. Grija se concretizeaza in punerea in colet a produselor alese de client si puse in cosul virtual si in ambalarea lor cu maxima responsabilitate. Vasele sunt ambalate cu maxima grija, sa ajunga intregi la cumparator.

Clientii care au cumparat din acest magazin se declara 100% multumiti, fiindca niciodata nu au primit oale ciobite sau deformate, pahare sau farfurii sparte.

Produsele ajung in 48 de ore la cumparator, iar sistemele de plata sunt flexibile pentru a permite tuturor sa cumpere fara efort produsele de care au nevoie.

Cumparatorul poate achita cash produsele la primirea lor, dar dupa verificarea coletului, daca doreste acest lucru sau online pe pagina securizata.

Oricat de multe razatori ar avea cineva la bucatarie, sunt momente in care nu gaseste razatoarea potrivita, de aceea este bine sa dea un click pe aceste produse si sa comande una din inox, cu sase fete care costa 66 de lei cu TVA inclus.

Pe o asemenea razatoare se poate da absolut orice: morcovi, cartofi, parmezan, ciocolata, nuci.

Din acest magazin se pot comanda oale profesionale din inox la preturi accesibile. Gospodinele se tot intreaba cum oare de in restaurante se prepara asa de repede feluri de mancare si oalele acelea care parca fierb la foc continuu rezista? Sunt oale speciale care au un strat protector intre peretii vasului si metalul din care sunt facute dovedeste maxima rezistenta.

Ele sunt prevazute cu capac si pretul lor difera in functie de dimensiune. Marimea lor trebuie sa fie aleasa in functie de numarul portiilor de mancare care se pregatesc in mod obisnuit in bucataria respectiva.

In fiecare casa trebuie insa sa existe si o oala mare pentru situatii neprevazute: musafiri, aniversari.

Din pacate, oala fara capac, inox,Pujadas- Top Line 6.20 litri s-a vandut, dar ea se va afla din nou in stoc cat de curand. Pretul acesteia este de 215 lei, este fabricata in Spania si compatibila cu orice tip de masina de gatit si sursa de foc.

Din acest magazin se pot comanda oale din inox cu fundul triplu, de tip sandwich de 10 litri, de 16 litri, de 20, 50 de litri, 72 de litri, dar si de 90 de litri.

Diversitatea si calitatea premium a produselor sunt aspecte care caracterizeaza si obiectele de la categoria cratite din inox. Peste 20 de modele de cratite asteapta sa fie cumparate si sa contribuie la prepararea mancarurilor bune in bucatariile de acasa sau de la restaurante.

Este bine sa se aleaga cratita cu capacul potrivit cu tot, indiferent de numarul capacelor de acasa.

Tigaile de diferite forme si marimi care nu ard preparatele si de peretii carora ingredientele nu se lipesc nu pot lipsi din bucatariile in care se gateste divin.

La alegerea unei tigai se au in vedere aceste aspecte si se analizeaza modul in care manerul este prins de vasul aflat pe foc.

Sistemul de prindere trebuie sa fie sigur ca durata de viata a vasului sa fie mare.

Si in gospodariile individuale sunt necesare marmite pentru transport hrana. Este posibil ca familia sa plece in excursii de o zi departe de casa si in zona respectiva sa nu fie restaurante. Vasul gandit special pentru manipularea preparatelor lichide sau solide pe distante mari se va dovedi folositor si celor care lucreaza pe camp, departe de casa.

Dar cand se spune despre un preparat ca este facut la cuptor sau despre un desert ca abia a fost scos din cuptor pofta creste. Aceste preparate au un gust fascinant. Painea simpla, cartofii copti cu branza rasa si cascaval sunt doriti de toata lumea sau ciupercile peste care a fost pus un start de cascaval si condimente.

Toate aceste bunatati se pregatesc in tavi gastronomice care se comanda cu o miscare simpla de mouse de pe site-ul magazinului prezentat.

Recuzita bucatarului trebuie sa fie completata cu: cutite din inox, teluri, strecuratori, batatoare carne, tocatoare si pensete alimentare.

Dar la fel de importante sunt si vasele in care se servesc preparatele: farfurii moderne din materiale rezistente in culori atractive, simple sau cu linii fine argintii sau aurii, cu imprimeuri florale, geometrice, traditionale sau orientale.

Farfuriile din magazinul prezentat mai sus sporesc pofta de mancare si adauga un plus de frumusete formelor si culorilor ingredientelor.

La o asa opulenta si tacamurile trebuie sa fie din inox, iar pe mese sa fie asezate si vase decorative din cristal de Bohemia.

Masa trebuie sa fie un spectacol complex care ofera: imagini de vis, gust divin, arome fascinante, plus povestile pe care le spun oamenii, stimulati fiind de toate acestea.

Fata de masa sa fie fina si alba, iar in vaza scumpa sa fie mereu flori proaspete care sa raspandeasca parfumul lor placut.

De astfel de mese, copiii isi vor aminti cu drag mereu si cand vor avea copii la randul lor vor avea grija ca micul dejun, pranzul si cina sa fie momente de sarbatoare.