La ce sunt folositoare unul sau mai multe invertoare fotovoltaice

Panourile solare nu sunt singura componenta la care ar trebui sa va ganditi atunci cand va evaluati echipamentul sistemului solar. Invertoarele de energie solara joaca un rol la fel de important intr-un sistem solar: transforma electricitatea creata de panourile solare intr-o forma care poate fi utilizata de aparatele, iluminatul si alte componente electronice din casa ta. Odata ce intelegeti cum functioneaza invertoarele solare si diferitele tipuri de invertoare disponibile pentru energie solara, EnergySage Solar Marketplace va poate ajuta sa comparati ofertele solare cu diferite tipuri de invertoare.

Ce face un invertor solar?

Cum functioneaza invertoarele solare intr-un sistem fotovoltaic

Cand soarele straluceste pe sistemul solar fotovoltaic (PV), electronii din celulele solare incep sa se miste, ceea ce produce energie de curent continuu (DC). Circuitele din interiorul celulelor colecteaza acea energie pentru a o folosi in casa ta.

Aici intervine invertorul solar. Cele mai multe case folosesc energie de curent alternativ (AC), nu DC, astfel incat energia produsa de panourile solare nu este utila singura. Cand panourile solare colecteaza lumina soarelui si o transforma in energie, aceasta este trimisa la invertor, care preia energia DC si o transforma in energie AC. In acel moment, electricitatea solara va poate alimenta aparatele si electronicele sau, daca produceti mai multa energie electrica decat aveti nevoie, poate fi alimentata inapoi in retea.

Toate invertoarele au aceeasi sarcina de baza: convertiti energia solara DC in energie AC utila pentru casa voastra. Cu toate acestea, exista trei tehnologii diferite de invertor solar pe care le puteti alege pentru sistemul vostru de panouri solare si fiecare dintre ele functioneaza usor diferit.

Majoritatea sistemelor de energie solara la scara mica utilizeaza un invertor string, cunoscut si sub numele de invertor „central”. Intr-un sistem solar fotovoltaic cu un invertor sir, fiecare panou este conectat impreuna intr-un „sir”, iar mai multe siruri (in mod normal pana la trei) pot fi conectate la invertorul central. Cand panourile produc energie, totul este trimis la un singur invertor, care este de obicei situat pe partea laterala a casei voastre, intr-un garaj sau in subsol.

Pe piata este disponibil un numar mare de invertoare fotovoltaice – dar dispozitivele sunt clasificate pe baza a trei caracteristici importante: puterea, designul legat de CC si topologia circuitului.

Putere

Puterea disponibila incepe de la doi kilowati si se extinde in gama de megawati. Puterile tipice sunt 5 kW pentru instalatiile de pe acoperisul casei private, 10 – 20 kW pentru instalatiile comerciale (de exemplu, acoperisuri din fabrica sau hambar) si 500 – 800 kW pentru utilizarea in centrale fotovoltaice.

Cablajul modulului.

Proiectarea legata de DC se refera la cablarea modulelor fotovoltaice la invertor. In acest sens, se fac distinctii intre invertoarele cu sir, multi sir si centrale, prin care termenul „sir” se refera la un sir de module conectate in serie. Invertoarele cu mai multe siruri au doua sau mai multe intrari sir, fiecare cu propriul sau tracker MPP.

Topologia circuitului

In ceea ce priveste topologia circuitelor, se fac distinctii intre invertoarele monofazate si trifazate si intre dispozitivele cu si fara transformatoare. Invertoarele monofazate sunt utilizate de obicei in instalatiile mici, in instalatiile fotovoltaice mari, fie o retea formata din mai multe invertoare monofazate, fie invertoare trifazate, din cauza sarcinii dezechilibrate de 4,6 kVA.

Sarcinile unui invertor fotovoltaic sunt pe cat de variate, pe atat de solicitante:

Conversie cu pierderi reduse

Una dintre cele mai importante caracteristici ale unui invertor este eficienta sa de conversie. Aceasta valoare indica ce proportie din energia „introdusa” ca curent continuu revine sub forma de curent alternativ. Dispozitivele moderne pot functiona cu o eficienta de aproximativ 98%.

Optimizarea puterii

Curba caracteristicilor de putere a unui modul PV este puternic dependenta de intensitatea radiatiei si de temperatura modulului – cu alte cuvinte, de valorile care se modifica continuu pe parcursul zilei. Din acest motiv, invertorul trebuie sa gaseasca si sa respecte continuu punctul optim de functionare pe curba caracteristicilor puterii, pentru a „reduce” putere maxima din modulele fotovoltaice in orice situatie.

Monitorizare si securizare

Pe de o parte, invertorul monitorizeaza randamentul energetic al centralei fotovoltaice si semnaleaza orice problema. Pe de alta parte, monitorizeaza si reteaua electrica la care este conectat. Astfel, in cazul unei probleme in reteaua electrica, aceasta trebuie sa deconecteze imediat centrala de la retea din motive de siguranta sau pentru a ajuta la sustinerea retelei – in functie de cerintele operatorului local de retea.

In plus, in majoritatea cazurilor invertorul are un dispozitiv care poate intrerupe in siguranta curentul de la modulele fotovoltaice. Deoarece modulele fotovoltaice sunt intotdeauna sub tensiune cand lumina straluceste asupra lor, nu pot fi oprite. Daca cablul invertorului este deconectat in timpul functionarii, acest lucru poate duce la formarea de arcuri de lumina periculoase, care nu se sting din cauza curentului continuu.

Comunicare

Interfetele de comunicatie de pe invertor permit controlul si monitorizarea tuturor parametrilor, datelor operationale si randamentelor. Datele pot fi preluate si parametrii pot fi setati pentru invertor printr-o conexiune de retea, magistrala de camp industrial, cum ar fi RS485, sau wireless prin SMA Bluetooth®. In cele mai multe cazuri, datele sunt preluate printr-un data logger, care colecteaza si pregateste datele de la mai multe invertoare si, daca se doreste, le transmite catre un portal de date online gratuit (de exemplu Sunny Portal de la SMA).

Managementul temperaturii

Temperatura din carcasa invertorului influenteaza si eficienta conversiei. Daca creste prea mult, invertorul trebuie sa isi reduca puterea. In anumite circumstante, puterea disponibila a modulului nu poate fi utilizata pe deplin.