Sfaturi pentru alegerea unei benzi profesionale de alergat

In ultimii tot mai multe persoane au realizat importanta sportului si a miscarii pentru un stil de viata sanatos. In contextul in care pandemia de coronavirus a inchis salile de fitness, tot mai multa lume s-a vazut nevoita sa gaseasca alternative la orele de fitness din cadrul salilor de specialitate. Prin urmare cei mai multi au ales sa isi cumpere propriile echipamente si aparate de fitness. Daca in privinta benzilor elastice sau a ganterelor lucrurile sunt relativ simple, atunci cand ai de gand sa cumperi o banda de alergat profesionala este important sa stii care sunt cele mai importante aspecte de care sa tii cont.

Frecventa cu care vei utiliza banda de alergare

Exista persoane care isi doresc sa faca miscare zilnic, dar si persoane care doresc doar sa intretina o anumita forma fizica si sa practice diferite activitati fizice doar ocazional. Din acest punct de vedere trebuie sa tii cont daca vrei sa cumperi o banda de alergat pe care sa o folosesti doar ocazional, frecvent sau chiar pentru antrenament intensiv. Benzile de alergat care sunt folosite ocazional sau frecvent sunt destinate persoanelor care doresc sa faca jogging, exercitii cardio sau pentru mers activ. Benzile de alergat folosite intensiv se adreseaza sportivilor de performanta sau acelor persoane care sunt la un nivel avansat in exercitiile de fitness.

Tipul de banda pentru fitness

Pe piata de benzi de alergat vei putea gasi modele care functioneaza avand un mecanism magnetic si modele electrice. Benzile de alergat magnetice sunt destinate pentru spatii mai inguste si sunt modele pliabile si mai usoare din punct de vedere al greutatii. Ajustarea mecanismului magnetic se face manual si se seteaza in functie de intensitatea antrenamentului. De cealalta parte banda de alergat electrica are dimensiuni mult mai mari comparativ cu cea magnetica. In consecinta este nevoie de mai mult spatiu pentru a monta banda de alergat electrica. Banda de alergat electrica este mai complexa si mai performanta, oferind numeroase avantaje: posibilitatea de a regla viteza si inclinarea benzii; amortizare mai buna, progresul pe durata antrenamentului sau setarea exercitiilor dorite.

Greutatea maxim admisa si stabilitatea

Un alt aspect foarte important de avut in vedere se refera la greutatea maxima suportata de banda de alergat, dar si stabilitatea acesteia. Cele mai multe modele de benzi de alergat profesionale suporta o greutate de la sub 100 de kg si pana la putin peste 150 de kg. Referitor la stabilitate, cele mai stabile modele sunt acele benzi de alergat profesionale care au o greutate mai mare.

Brand-ul benzilor de alergat profesionale

Si in cazul benzilor de alergat profesionale exista mai multe brand-uri care produc astfel de echipamente sportive. Este important sa alegi un brand de top in acest domeniu. Astfel alegi calitate, fiabilitate si garantie extinsa pentru aparatul de fitness pe care il achizitionezi. Chiar daca de cele mai multe ori brand-urile de top au preturi mai mari, este important sa investesti intr-o banda de alergat profesionala de calitate superioara. In acest mod alegi sa te bucuri de un aparat de fitness performant pentru multi ani de zile.