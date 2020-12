Sablare cu nisip cuartos – periculoasa?

Este o modalitate eficienta si economica utilizata in numeroase domenii de activitate. In anul 1870 a fost conceputa prima masina de sablare pentru a indeparta rugina si vopseaua de pe suprafete iar in anul 1904 a fost utilizata pentru prima data un mix de aer comprimat si nisip pentru sablarea suprafetelor metalice. Acesta a fost startul unei perioade foarte lungi in care nisipul cuartos a fost utilizata pentru sablarea diverselor tipuri de suprafete. Afla din acest articol motivele pentru care sablarea cu nisip cuartos poate fi periculoasa.

De ce este periculoasa sablarea cu nisip cuartos?

Sablarea cu nisip cuartos poate sa fie periculoasa deoarece poate sa cauzeze o serie de probleme de sanatate in cazul in care o persoana se expune pe termen lung la acest material si il utilizeaza fara echipament de protectie. Tocmai de aceea este important ca in timpul procesului de sablare cu nisip cuartos sa se poarte intotdeauna echipament de protectie asa cum este agreat de normele si procedurile de sanatate si protectie a muncii.

Nisipul cuartos este foarte periculos pentru sanatate deoarece, chiar si dupa terminarea procesului de sablare cu nisip in aer raman particule microscopice. Acestea din urma, o data inhalate pot cauza probleme pulmonare si respiratorii deosebit de grave. Tocmai de aceea este recomandat ca in timpul procesului de sablare cu nisip fiecare lucrator sa fie constient de pericolele care pot sa apara. Dupa fiecare sablare, lucratorul trebuie sa isi curete temenic echipamentul de lucru. De asemenea, inainte de a demara procedurile de sablare cu nisip, trebuie sa se asigure ca poarta masca de protectie pentru a evita inhalarea particulelor de nisip.

Tinand cont de gravitatea problemelor de sanatate pe care le prezinta utilizarea nisipului cuartos, multe tari au si interzis utilizarea acestui material fiind mult mai indicat ca firmele sa utilizeze alte tipuri de materiale mai sigure pentru lucratori.

Mai multa siguranta si responsabilitate pentru evitarea pericolelor

Un material mult mai indicat in locul nisipului cuartos este granatul rosu care este un material ecologic, economic si foarte eficient pentru curatarea suprafetelor. Pe deasupra, granatul rosu nu este toxic si ofera o productivitate ridicata in procesele de sablare.

Companiile trebuie sa selecteze cu atentie materialele de sablare utilizate in diferite tipuri de procedee si sa tina cont de sanatatea lucratorilor la fiecare pas. Inclusiv lucratorii trebuie sa tina cont de toate precizarile in ceea ce priveste respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, astfel incat sa evite instalarea unor boli profesionale.

Propria neglijenta poate sa coste destul de mult, motiv pentru care procesul de sablare cu nisip trebuie sa fie abordat cu maxima seriozitate. De asemenea, acest tip de sablare se recomanda sa se faca in medii protejate in care nu este nimeni expus particulelor de nisip care pot ramane in aer chiar si mai mult timp dupa finalizarea procedurii.

Metodele de sablare a diverselor suprafete sunt foarte eficiente insa, este esential ca fiecare lucrator dar si manager de companies a cunoasca toate avantajele si dezavantajele fiecarui material in parte.