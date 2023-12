Prima oara a fost mingea. Din bumbac, lana, oamenii s-au strans langa ea si au dat cu piciorul. Tot mai multi. Apoi lumea s-a organizat. Au aparut echipele, tarile si-au facut federatii, federatiile au facut UEFA si FIFA.

La un moment dat pe parcurs a aparut banul. In timp tot mai multi si mai multi bani. Am spus-o de atatea ori, boala secolului este LACOMIA. Iar scandalurile legate de coruptie la varful FIFA si UEFA au fost la ordinea zilei.

Decizia Curtii Europene de Justitie mi se pare istorica si periculoasa in acelasi timp. Libertatile din lumea moderna, imbratisate in numele progresismului, aduc si asemenea situatii. Iar consecintele pot fi diverse.

De ce sa nu doreasca o echipa din Qatar sa joace in campionatul Islandei alaturi de o echipa din Italia si doua din Danemarca. Plus cateva echipe gazda. Care vor sa adere.

Are puterea federatia islandeza sa decida cine joaca in campionatul islandei ? Are. Dar nu poate sa impiedice sa existe inca un campionat in Islanda, nu?

Sau poate de exemplu sa apara un alt campionat mondial in paralel organizat de o Asociatie, B55.

In fine, dincolo de aceste absurditati care s-ar putea ca in viitor sa nu mai para chiar atat de absurde ( sa nu uitam ca am avut si vom mai avea mondiale in decembrie, ca la copa America a jucat si Qatarul, ca in preliminariile europene sunt Israel si Kazahstan), adica sunt ignorate criterii simple geografice, cred ca acesta e viitorul. Iar fenomenul e ireversibil.

Fotbalul se va transforma dintr-un sport in sine si cu toate regulile care l-au insotit intr-un obicei de consum fara legatura directa cu radacinile sale. All for the money. Va fi ca un serial pe Netflix. Deschizi si alegi.

Ce vrei sa vezi ? Pai la 11 e Real -Al Hilal in Superliga iar la 4 e Real-Bordeaux in campionatul Spaniei. Si la 7 incepe mondialul. Nu ala de la FIFA ci ala facut de B55. Unde Spania are 7 jucatori de la Real.

Mentionez ca Real are un lot de 50 de jucatori ca sa poata face fata tuturor competitiilor. Perez a spus ieri ca cluburile si-au luat destinul in propriile maini iar de la Superliga vine un miliard, din campionatul Spaniei inca 500 mil iar de la B55 inca 300 pt jucatorii dati nationalei Spaniei2.

Ca Spania1 se pregateste de cealalta cupa mondiala traditionala.

Iar pustiul care incepe acum fotbalul se uita pe Netflix si se intreaba : eu la ce visez cand o sa fiu mare ? Sa castig campionatul Mondial, champions league, Superliga, world champions by B55? No dream, boy.

Tu doar ne vei amuza pe noi, pe bani foarte multi, ce-i drept, si dimineata la 11 si dupa-masa la 4.

Editorial de Cristi Mîndru