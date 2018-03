Micuța întreprindere

K FIT GYM a pornit la drum in anul 2010, avand la baza concepte clar stabilite, si anume acelea de a isi ajuta clientii sa devina cea mai buna varianta a lor, de a ii ambitiona sa isi depaseasca orice limita si de a concura intotdeauna cu ei, nu cu alte persoane.

K FIT GYM inseamna forta, ambitie, perseverenta, implicare si prietenie. Ne dorim sa legam prietenii pe viata si sa va fim alaturi in orice moment.

Cel care a ridicat clubul de fitness, Florin Alex Tudor si-a dorit de la inceput sa creeze un alt sistem de fitness, diferit de cel clasic in care oamenii doar vin sa se antreneze singuri sau cu un instructor personal. El a vrut sa schimbe vieti, sa isi puna amprenta asupra gandirii oamenilor care ii vin zilnic in sala, sa le fie alaturi, sa ii sprijine, sa ii motiveze, sa nu ii lase niciodata sa cedeze. Si a reusit! A reusit prin antrenamentele sale nu doar sa ajute oamenii sa slabeasca, ci sa ii ambitioneze sa continue cu acest stil de viata sanatos. A reusit prin vorbele sale sa implementeze in gandirea clientilor sai ca viata sanatoasa e pentru totdeauna, si nu doar pentru un anotimp.

S-au investit multi bani in sala pentru a atrage oamenii sa faca sport si pentru a li se oferi tot confortul, astfel incat nimic sa nu ii dea inapoi din a isi atinge obiectivele. Sala este in proces de modernizare inca de la inceputul anului si nu se opreste aici: Glute Ham, Hack Squat, Climbmill Matrix, Matrix Rower, Matrix Pull down, Matrix eliptical, bandă de alergat si ansamblu cross cablu functional training sunt parte din aparatele nou aduse in sala pentru clientii nostri. Tot ce sa face aici se face pentru voi!

Se investeste si in instructorii care vin sa antreneze clientii in sala K FIT GYM. Ne dorim traineri pregatiti, care sa fie alaturi de clienti, care sa fie apti sa creeze si sa mentina o relatie de prieteie intre ei si cei cu care vor lucra.

Abonamentele sunt facute astfel incat sa nu impiedice participarea la antrenamente, ci sa motiveze intrarea in sala.

Sala ta se afla in zona Pantelimon. Vrem sa fim alaturi de tine, sa iti schimbam viata si sa te vedem zambind! Te asteptam la antrenamente!