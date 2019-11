Marius Copil va devenit tatăl unui băiețel

Marius Copil a dezvăluit vestea cea mare printr-un anunț făcut pentru fani. Iubita lui, Ramona, va naște un băieţel în februarie 2020. În vârstă de 29 de ani, Marius va fi, ca să facem un joc de cuvinte, un Copil cu un copil.

“Stând întins, cu ochii inchisi si castile pe urechi, inaintea unui meci din perioada turneului de la llkely, primesc un apel video de la iubita mea. Era foarte entuziasmata si nu stia cum sa imi dea vestea cea mare. Dupa ce mi-a spus ca vom fi parinti, am ramas blocat si nu am mai stiut ce sa spun de fericire. De fapt, am spus un simplu: interesant… Realizand ca eram intr-o usoara stare de soc, mi-a dat putin timp sa inmagazinez informatia. M-am ridicat imediat si am fugit catre antrenorul meu, Andrei Pavel, care se uita la un meci de tenis, sa ii spun vestea cea mare. Eram amandoi foarte fericiti. Am vazut entuziasmul pe fata lui cand a inceput sa imi povesteasca cum a fost pentru el atunci cand a fost pus in aceeasi situatie. Parintilor le-am spus abia dupa 1-2 saptamani. Discutia cu mama a fost comica si a sunat cam asa: Eu: Mama, vom avea un nou membru in familie! Mama : Oooo, l-ai dat pe Thor la montaj? I-ai gasit o pisica? (pentru cei care nu stiu, Thor este motanul meu). Dupa toate aceste intamplari frumoase, acum imi doresc sa impartasesc vestea si cu voi, cei care ma urmariti si imi sunteti alaturi indiferent de rezultate. Ramona se simte foarte bine, are o sarcina usoara si abia asteapta momentul magic in care il va vedea pentru prima data pe micutul nostru. Bebelusul isi face simtita prezenta tot mai mult, ii place sa dea din picioruse, dar in rest este cuminte. Suntem recunoscatori si fericiti pentru minunea cu care am fost binecuvantati! Sper ca de acum incolo sarcina sa decurga fara probleme si sa avem o nastere usoara”, a anunţat Marius Copil.